Sobotka sieht "per se" kein Korruptionsproblem bei Partei

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sieht "per se" kein Korruptionsproblem bei der Volkspartei. Solch ein Generalverdacht wäre auch den vielen Funktionären der Partei gegenüber "vollkommen unangebracht", meinte er in der ORF-Sendung "Hohes Haus". Gleichzeitig machte Sobotka klar, dass er eine allfällige zweite Befragung von Thomas Schmid präsidieren würde, sollte sich das terminlich ausgehen. Die Vorwürfe des früheren Finanz-Generalsekretärs wies er neuerlich zurück.

27. UNO-Klimagipfel in Ägypten startet mit erstem Erfolg

Sharm el-Sheikh - Bei der UNO-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh (COP27) ist am Eröffnungstag ein erster Erfolg bei einem der Knackpunkte der Verhandlungen verkündet worden. Das Konferenzplenum stimmte am Sonntag zu, bei der COP27 Finanzhilfen für ärmere Staaten für die Bewältigung bereits eintretender klimabedingter Schäden und Verluste erstmals als eigenen Punkt auf der Verhandlungsagenda zu verankern.

Kika/Leiner-Chef: Keine Standorte vor Schließung

Wien/St. Pölten - Nach einem Bericht, wonach sich der Signa-Konzern des Tiroler Immo-Investors Rene Benko von einigen Kika/Leiner-Standorten trennen will, hat Geschäftsführer Reinhold Gütebier am Sonntag die Schließung von Standorten ausgeschlossen. "Der Standard" (Wochenende) hatte Gütebier zuvor mit den Worten zitiert: "Einige wenige Häuser eignen sich aufgrund der Gegebenheiten nicht mehr, um unseren Ansprüchen an ein modernes Möbelhaus gerecht zu werden."

Schüsse auf Demonstranten in Irans Kurdenregion

Teheran - Im Nordwesten des Iran haben Sicherheitskräfte des autoritär geführten Staats laut Augenzeugen auf Demonstranten geschossen. Auch Tränengas sei gegen die Menschen eingesetzt worden. Diese waren nach dem Tod einer Kurdin in ihrer Heimatstadt Mariwan auf die Straße gegangen, wie es am Sonntag aus Demonstrantenkreisen hieß. Im Südosten des Irans wurden in der Provinz Sistan-Beluchistan Staatsmedien zufolge vier Polizisten getötet. Die Umstände waren zunächst völlig unklar.

Raab drängt auf Arbeit neben Sprachkurs

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) drängt darauf, dass in Österreich rechtmäßig aufhältige Ausländer rasch in den Arbeitsmarkt wechseln. In Zeiten eines enorm hohen Bedarfs der Wirtschaft an Arbeitskräften müssten die Integrationsprozesse so gestrafft werden, dass jene, die in Österreich rechtlich dauerhaft bleiben dürfen, unmittelbar arbeiten, meinte sie im Vorfeld einer für Montag anberaumten Integrationskonferenz. Jobs gingen auch neben einem Deutschkurs.

Ukraine: Beschuss von Städten und Staudamm gemeldet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehrere Städte im Süden der Ukraine sind nach örtlichen Behördenangaben in der Nacht auf Sonntag von russischen Truppen mit Artillerie und Raketen beschossen worden. Betroffen ist etwa Saporischschja. Nach russischer Darstellung wurde indes der Staudamm des Kachowka-Stausees in Cherson durch ukrainischen Beschuss beschädigt.

Tote nach Angriff mit Streumunition in Syrien

Damaskus - Im Norden Syriens sind Aktivisten zufolge neun Menschen bei Bombardierungen getötet worden. Rund 70 weitere Menschen seien bei Artilleriebeschuss durch syrische Regierungstruppen verletzt worden, teilten die in London ansässige oppositionsnahe Syrische "Beobachtungsstelle für Menschenrechte" und die Rettungsorganisation Weißhelme am Sonntag übereinstimmend mit. Dabei soll auch international geächtete Streumunition eingesetzt worden sein.

Hochzeitsgäste in Spanien von Auto überfahren: Vier Tote

Madrid - Der Fahrer eines Autos hat in Spanien Hochzeitsgäste überfahren und dabei vier Menschen getötet. Bei den Todesopfern handelt es sich demnach um eine 70 Jahre alte Frau sowie um drei Männer im Alter von 17, 40 und 60 Jahren. Bei dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen in Torrej?n de Ardoz rund 20 Kilometer östlich von Madrid seien zudem viele Menschen verletzt worden, einige schwer, berichteten Medien. Die Gäste sollen nach einem Streit absichtlich überfahren worden sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red