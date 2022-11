EU plant neue Milliardenhilfen für die Ukraine

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über Pläne für ein neues Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von bis zu 18 Milliarden Euro informiert. Sie wolle das Paket, das in monatliche Tranchen von jeweils 1,5 Milliarden Euro gegliedert sein soll, noch in der kommenden Woche in Brüssel vorlegen, erklärte die EU-Kommission zu dem Telefonat.

Ukraine: Beschuss von Städten und Staudamm gemeldet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehrere Städte im Süden der Ukraine sind nach örtlichen Behördenangaben in der Nacht auf Sonntag von russischen Truppen mit Artillerie und Raketen beschossen worden. Betroffen ist etwa Saporischschja. Nach russischer Darstellung wurde indes der Staudamm des Kachowka-Stausees in Cherson durch ukrainischen Beschuss beschädigt.

Flugzeug stürzt in Victoriasee: 19 Passagiere sterben

Daressalam - Bei einem Absturz einer Passagiermaschine in den Victoriasee sind am Sonntagmorgen mindestens 19 Menschen gestorben. Das teilte Tansanias Ministerpräsident Kassim Majaliwa am Nachmittag mit. Nach Angaben der tansanischen Luftfahrtbehörde TCAA befand sich das Flugzeug der tansanischen Fluggesellschaft Precision Airline zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Landeanflug auf die am Victoriasee gelegene Stadt Bukoba.

Tote nach Angriff mit Streumunition in Syrien

Damaskus - Im Norden Syriens sind mindestens zehn Menschen bei Bombardierungen getötet worden. Rund 70 weitere Menschen seien bei Artilleriebeschuss durch syrische Regierungstruppen verletzt worden, teilten die in London ansässige oppositionsnahe Syrische "Beobachtungsstelle für Menschenrechte" und die Rettungsorganisation Weißhelme am Sonntag übereinstimmend mit. Dabei soll auch international geächtete Streumunition eingesetzt worden sein.

Papst beendete Bahrain-Reise mit Gebet für Nahen Osten

Vatikanstadt/Manama - Papst Franziskus hat seine Auslandsreise nach Bahrain beendet. Am Sonntagnachmittag landete die Maschine des Oberhauptes der katholischen Kirche mit Journalisten und der Vatikan-Delegation an Bord am Flughafen Fiumicino in Rom. In Bahrain vertiefte der 85-Jährige den Dialog mit Vertretern des Islams, und er forderte Frieden in weltweiten Konflikten wie dem Ukraine-Krieg.

Rechtsradikale wollten auf Ministeriumsbalkon

Wien - Rechtsradikale haben Sonntagfrüh vergeblich versucht, am Balkon des Innenministeriums ein Transparent anzubringen. Sie wurden von der Polizei an der Aktion gehindert, teilte das Innenressort der APA mit. Indes demonstrierten am Nachmittag Rechtsextreme gegen "Asylflut" und "Teuerung". Bei einer Kundgebung davor sprach auch FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz.

Meinl-Reisinger für kurze U-Ausschuss-Verlängerung

Wien - Der laufende Untersuchungsausschuss soll nur um die Befragung von Thomas Schmid verlängert werden. Diese Position bekräftigte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Denn die politische Arbeit sei grundsätzlich abgeschlossen. Allerdings dürfe sich das Parlament vom früheren Generalsekretär im Finanzministerium nicht "papierln" lassen. Daher solle Schmid nach Abschluss seiner Einvernahme vor der WKStA noch einmal geladen werden.

Frauen und Kinder verließen "Geo Barents" in Sizilien

Rom/Catania - Nach der Landung des Rettungsschiffs "Geo Barents" auf Sizilien haben zunächst Frauen und Kinder das Schiff verlassen. Das Schiff mit 572 im Mittelmeer geretteten Migranten durfte nach tagelangen Warten am Sonntag in Catania anlegen, wo die italienischen Behörden die Situation an Bord überprüften. Zunächst durften laut Medienberichten Frauen - darunter drei Schwangere - und 50 unbegleitete Minderjährige sowie zehn weitere Minderjährige mit Familien an Land.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red