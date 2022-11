Bundespräsident Van der Bellen beim Klimagipfel in Ägypten

Sharm el-Sheikh - Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt Montag und Dienstag an der Weltklimakonferenz COP27 im ägyptischen Sharm El Sheikh teil. Van der Bellen wird auf seiner ersten Auslandsreise nach seiner Wiederwahl vor der Konferenz über die Bewältigung der Klimakrise sprechen und am Rand des Gipfels auch mehrere bilaterale Gespräche führen.

Kämpfe bei südukrainischer Stadt Cherson dauern an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Schwere Kämpfe haben auch am Sonntag die Region um die südukrainische Stadt Cherson erschüttert. Nach Darstellung des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte wurde in Kachowka ein Gebäude zerstört, in dem sich rund 200 russische Soldaten aufhielten. Die Folgen dieses Angriffs würden von russischer Seite "sorgfältig verschleiert", hieß es. Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete zudem von hohen russischen Verlusten bei Angriffen in der östlichen Region Donezk.

EU plant neue Milliardenhilfen für die Ukraine

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über Pläne für ein neues Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von bis zu 18 Milliarden Euro informiert. Sie wolle das Paket, das in monatliche Tranchen von jeweils 1,5 Milliarden Euro gegliedert sein soll, noch in der kommenden Woche in Brüssel vorlegen, erklärte die EU-Kommission zu dem Telefonat.

Frauen und Kinder verließen "Geo Barents" in Sizilien

Rom/Catania - Nach der Landung des Rettungsschiffs "Geo Barents" auf Sizilien haben zunächst Frauen und Kinder das Schiff verlassen. Das Schiff mit 572 im Mittelmeer geretteten Migranten durfte nach tagelangen Warten am Sonntag in Catania anlegen, wo die italienischen Behörden die Situation an Bord überprüften. Zunächst durften laut Behördenangaben 357 Menschen das Schiff verlassen, vor allem Frauen und Minderjährige. An Bord blieben 215 Personen.

Postverteilerzentrum in Vorarlberg stand in Vollbrand

Bregenz - Der Brand des Postverteilerzentrums in Koblach (Bez. Feldkirch) hat am Sonntagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand, ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser wurde verhindert. Über Verletzte war vorerst nichts bekannt, der Sachschaden dürfte sehr groß sein. Die in der Nähe des Postverteilerzentrums liegende Bahnlinie musste infolge der Löscharbeiten gesperrt werden.

Flugzeug stürzt in Victoriasee: 19 Passagiere sterben

Daressalam - Bei einem Absturz einer Passagiermaschine in den Victoriasee sind am Sonntagmorgen mindestens 19 Menschen gestorben. Das teilte Tansanias Ministerpräsident Kassim Majaliwa am Nachmittag mit. Nach Angaben der tansanischen Luftfahrtbehörde TCAA befand sich das Flugzeug der tansanischen Fluggesellschaft Precision Airline zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Landeanflug auf die am Victoriasee gelegene Stadt Bukoba.

