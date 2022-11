Bundespräsident Van der Bellen beim Klimagipfel in Ägypten

Sharm el-Sheikh - Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt Montag und Dienstag an der Weltklimakonferenz COP27 im ägyptischen Sharm El Sheikh teil. Van der Bellen wird auf seiner ersten Auslandsreise nach seiner Wiederwahl vor der Konferenz über die Bewältigung der Klimakrise sprechen und am Rand des Gipfels auch mehrere bilaterale Gespräche führen.

Kämpfe bei südukrainischer Stadt Cherson dauern an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Schwere Kämpfe haben auch am Sonntag die Region um die südukrainische Stadt Cherson erschüttert. Nach Darstellung des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte wurde in Kachowka ein Gebäude zerstört, in dem sich rund 200 russische Soldaten aufhielten. Die Folgen dieses Angriffs würden von russischer Seite "sorgfältig verschleiert", hieß es. Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete zudem von hohen russischen Verlusten bei Angriffen in der östlichen Region Donezk.

EU plant neue Milliardenhilfen für die Ukraine

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über Pläne für ein neues Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von bis zu 18 Milliarden Euro informiert. Sie wolle das Paket, das in monatliche Tranchen von jeweils 1,5 Milliarden Euro gegliedert sein soll, noch in der kommenden Woche in Brüssel vorlegen, erklärte die EU-Kommission zu dem Telefonat.

Hunt plant 60 Mrd Pfund an Steuer- und Ausgabenkürzungen

London - Der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt will einem Zeitungsbericht zufolge das Budgetloch mit Maßnahmen in Höhe von mindestens 60 Milliarden Pfund stopfen. Hunt plane, am 17. November Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen im Umfang von bis zu 60 Milliarden Pfund (68,4 Mrd Euro) vorzustellen, darunter mindestens 35 Milliarden Pfund (39,9 Mrd Euro) an Kürzungen, berichtete "The Guardian" am Sonntag unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Frauen und Kinder verließen "Geo Barents" in Sizilien

Rom/Catania - Nach der Landung des Rettungsschiffs "Geo Barents" auf Sizilien haben zunächst Frauen und Kinder das Schiff verlassen. Das Schiff mit 572 im Mittelmeer geretteten Migranten durfte nach tagelangen Warten am Sonntag in Catania anlegen, wo die italienischen Behörden die Situation an Bord überprüften. Zunächst durften laut Behördenangaben 357 Menschen das Schiff verlassen, vor allem Frauen und Minderjährige. An Bord blieben 215 Personen.

Ärzte ohne Grenzen kritisiert Zustände in syrischem Lager

Wien/Damaskus - Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) kritisiert die "unerträglichen" Lebensbedingungen im syrischen Flüchtlingslager Al-Hol. Die Menschen dort würden "systematisch ihrer Rechte beraubt" und seien "dauerhaft Gewalt und Unsicherheit ausgesetzt". Kinder seien besonders betroffen, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Allein im vergangenen Jahr kamen 79 Kinder in dem Lager ums Leben.

