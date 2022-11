Bundespräsident Van der Bellen beim Klimagipfel in Ägypten

Sharm el-Sheikh - Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt Montag und Dienstag an der Weltklimakonferenz COP27 im ägyptischen Sharm El Sheikh teil. Van der Bellen wird auf seiner ersten Auslandsreise nach seiner Wiederwahl vor der Konferenz über die Bewältigung der Klimakrise sprechen und am Rand des Gipfels auch mehrere bilaterale Gespräche führen.

Hunt plant 60 Mrd Pfund an Steuer- und Ausgabenkürzungen

London - Der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt will einem Zeitungsbericht zufolge das Budgetloch mit Maßnahmen in Höhe von mindestens 60 Milliarden Pfund stopfen. Hunt plane, am 17. November Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen im Umfang von bis zu 60 Milliarden Pfund (68,4 Mrd Euro) vorzustellen, darunter mindestens 35 Milliarden Pfund (39,9 Mrd Euro) an Kürzungen, berichtete "The Guardian" am Sonntag unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Twitter verschiebt Start von kostenpflichtiger Verifizierung

San Francisco/Washington - Twitter will einem Medienbericht zufolge die Einführung von Häkchen zur Verifikation im Rahmen eines neuen acht Dollar (8,10 Euro) teuren Abonnements verschieben. Wie die "New York Times" (NYT) am Sonntag berichtet, will der US-Kurznachrichtendienst damit bis nach den US-Zwischenwahlen am 8. November warten. Bei Twitter war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

IT-Fachkräftemangel wird zur Digitalisierungshürde

Wien - Durch den Ausbau digitaler Infrastrukturen wäre in Österreich ein Produktivitätswachstum um gut 61 Mrd. Euro möglich - das zeigt eine Modellrechnung des Österreichischen Infrastrukturreports 2023, der am Montag im Rahmen des "20. Future Business Austria - Standort- und Infrastruktursymposiums" präsentiert wird. Eine große Hürde dabei ist jedoch der Mangel an IT-Fachkräften, über den laut Umfrage mehr als zwei Drittel der Unternehmen klagen.

Trump rührt in Florida die Werbetrommel für die Republikaner

Washington/Miami - Zwei Tage vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA hat Ex-Präsident Donald Trump in seiner Wahlheimat Florida nochmals kräftig die Werbetrommel für die Republikaner gerührt. Auffallend war, dass der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, bei der großen Kundgebung in Miami am Sonntagabend (Ortszeit) fehlte - und Trump ihn mit keinem Wort erwähnte. DeSantis gilt als stärkster innerparteilicher Konkurrent Trumps für die Präsidentenwahlen 2024.

Zwei junge Zuschauer bei Rallye in Belgien von Auto getötet

Brüssel - Bei einer Rallye in Belgien sind zwei junge Zuschauer von einem der teilnehmenden Autos erfasst und getötet worden. Der Wagen war am Sonntag während der Condroz-Huy-Rallye nahe der Stadt Wanze von der Straße abgekommen, wie die Behörden mitteilten. Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um ein 16-jähriges Mädchen und einen 18-jährigen Mann.

Ärzte ohne Grenzen kritisiert Zustände in syrischem Lager

Wien/Damaskus - Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) kritisiert die "unerträglichen" Lebensbedingungen im syrischen Flüchtlingslager Al-Hol. Die Menschen dort würden "systematisch ihrer Rechte beraubt" und seien "dauerhaft Gewalt und Unsicherheit ausgesetzt". Kinder seien besonders betroffen, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Allein im vergangenen Jahr kamen 79 Kinder in dem Lager ums Leben.

