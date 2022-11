Bundespräsident Van der Bellen beim Klimagipfel in Ägypten

Sharm el-Sheikh - Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt Montag und Dienstag an der Weltklimakonferenz COP27 im ägyptischen Sharm El Sheikh teil. Van der Bellen wird auf seiner ersten Auslandsreise nach seiner Wiederwahl vor der Konferenz über die Bewältigung der Klimakrise sprechen und am Rand des Gipfels auch mehrere bilaterale Gespräche führen.

APG: Strommangel oder Blackout im Winter unwahrscheinlich

Wien - Die Sicherung der Stromversorgung im diesem Winter wird eine Herausforderung, aber dass es zu wenig Strom geben oder gar zu einem Blackout kommen könnte, ist nach Ansicht des Stromnetzbetreibers Austrian Power Grid (APG) sehr unwahrscheinlich. Im realistischsten Szenario komme es "zu keiner einzigen Stunde zu einer Lastunterdeckung, also einer Situation, wo es zu wenig Stromangebot für die Stromnachfrage gäbe", sagte Energieministern Leonore Gewessler (Grüne) am Montag.

Twitter verschiebt Start von kostenpflichtiger Verifizierung

San Francisco - Twitter will einem Medienbericht zufolge die Einführung von Häkchen zur Verifikation im Rahmen eines neuen 8 Dollar (8,1 Euro) teuren Abonnements verschieben. Wie die "New York Times" (NYT) am Sonntag berichtet, will der US-Kurznachrichtendienst damit bis nach den US-Zwischenwahlen am 8. November warten. Bei Twitter war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

IT-Fachkräftemangel wird zur Digitalisierungshürde

Wien - Durch den Ausbau digitaler Infrastrukturen wäre in Österreich ein Produktivitätswachstum um gut 61 Mrd. Euro möglich - das zeigt eine Modellrechnung des Österreichischen Infrastrukturreports 2023, der am Montag im Rahmen des "20. Future Business Austria - Standort- und Infrastruktursymposiums" präsentiert wird. Eine große Hürde dabei ist jedoch der Mangel an IT-Fachkräften, über den laut Umfrage mehr als zwei Drittel der Unternehmen klagen.

Pflege-Gehaltsbonus 2.000 Euro, Niederösterreich stockt auf

St. Pölten - Der im Rahmen der Pflegereform angekündigte Gehaltsbonus für Pflegekräfte wird seitens des Bundes 2022 rund 2.000 Euro brutto betragen. Das Sozialministerium bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht der "Krone". Ausbezahlt werden soll die Summe im Dezember, hieß es auf APA-Anfrage. Die Länder können diesen Sockelbetrag erhöhen, Niederösterreich kündigte am Montag eine Aufstockung um 500 Euro (steuerfrei) an.

Nowak stellt Funktionen als "Presse"-Chef vorerst ruhend

Wien - Rainer Nowak stellt seine Funktionen als "Presse"-Chefredakteur und -Herausgeber aus eigener Entscheidung ruhend. Das teilte die Styria Media Group am Montag mit. Ausschlaggebend war ein Bericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Daraus geht hervor, dass er sich mit Thomas Schmid bezüglich einer angestrebten Position in der ORF-Chefetage austauschte. Auch liegt eine anonyme Anzeige rund um wohlwollende Berichterstattung und Interventionen vor.

Ermittlungen nach Brand von Postverteilzentrum in Vorarlberg

Bregenz/Koblach/Wien - Nach dem Brand des Postverteilerzentrums in Koblach (Bez. Feldkirch) am Sonntag haben die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenssumme begonnen. Man habe "Glück im Unglück" gehabt, da am Freitag noch alle Prio-Sendungen verteilt worden seien, so ein Post-Sprecher zur APA. Die Versorgung sei gesichert, dennoch könne es durch die nötigen Umstellungen in den nächsten Tagen zu Verzögerungen in der Zustellung kommen. Die Polizei erwartete schwierige Ermittlungen.

Österreich hat bis jetzt 4 Mrd. für Corona-Tests ausgegeben

Wien - Österreich hat bis jetzt vier Milliarden Euro für Corona-Tests ausgegeben und damit um ein Vielfaches mehr als für Corona-Impfungen. Alleine das Gesundheitsministerium zahlte bis Juni 2022 insgesamt 2,92 Mrd. Euro für Tests in Apotheken, Teststraßen, Wohnzimmertests, das Wiener Programm "Alles Gurgelt" und dergleichen. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des NEOS-Abgeordneten Gerald Loacker hervor, über die die Tageszeitung "Österreich" berichtete.

red