Bundespräsident Van der Bellen beim Klimagipfel in Ägypten

Sharm el-Sheikh - Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt Montag und Dienstag an der Weltklimakonferenz COP27 im ägyptischen Sharm El Sheikh teil. Van der Bellen wird auf seiner ersten Auslandsreise nach seiner Wiederwahl vor der Konferenz über die Bewältigung der Klimakrise sprechen und am Rand des Gipfels auch mehrere bilaterale Gespräche führen.

Rektorin der TU Wien warnt vor Zahlungsunfähigkeit

Wien - Die Technische Universität (TU) Wien steuert nach den Worten ihrer Rektorin Sabine Seidler auf die Zahlungsunfähigkeit zu. "Nicht weil wir über unsere Verhältnisse gelebt oder schlecht gewirtschaftet haben", betonte Seidler anlässlich eines Protesttags an ihrer Uni bei einer Pressekonferenz. "Die äußeren Rahmenbedingungen haben sich geändert", verwies sie auf Inflation, steigende Energiepreise und anstehende Lohnerhöhungen.

Chat-Affären erschüttern Medienbranche

Wien - Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nach der Ibiza-Affäre erschüttern die Medienbranche. Nachdem vor wenigen Tagen Chat-Auszüge bekannt geworden waren, stellte "Presse"-Chefredakteur und -Herausgeber Rainer Nowak seine Leitungsfunktionen am Montag ruhend. Kurze Zeit später trat ORF-TV-News-Chefredakteur Matthias Schrom einen "Urlaub" an. In beiden Medienhäusern wurden interne Untersuchungen eingeleitet.

APG: Strommangel oder Blackout im Winter unwahrscheinlich

Wien - Die Sicherung der Stromversorgung im diesem Winter wird eine Herausforderung, aber dass es zu wenig Strom geben oder gar zu einem Blackout kommen könnte, ist nach Ansicht des Stromnetzbetreibers Austrian Power Grid (APG) sehr unwahrscheinlich. Im realistischsten Szenario komme es "zu keiner einzigen Stunde zu einer Lastunterdeckung, also einer Situation, wo es zu wenig Stromangebot für die Stromnachfrage gäbe", sagte Energieministern Leonore Gewessler (Grüne) am Montag.

Putin-Verbündeter gibt Einmischung in US-Wahlen zu

London/Washington - Der russische Geschäftsmann und Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat eine Einmischung in US-Wahlen zugegeben und erklärt, dies auch künftig zu tun. "Wir haben uns eingemischt, wir mischen uns ein und wir werden uns weiterhin einmischen. Sorgfältig, genau, chirurgisch und auf unsere eigene Weise, da wir wissen, wie es geht", schrieb Prigoschin am Montag in einem Eintrag in dem Online-Netzwerk VKontakte, dem russischen Äquivalent zu Facebook.

Musk will Twitter zur "genauesten Informationsquelle" machen

San Francisco - Der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk will die Social-Media-Plattform zur "mit Abstand genauesten Informationsquelle über die Welt" machen. "Das ist unsere Mission", schrieb der Tesla-Gründer und Milliardär am Sonntagabend (Ortszeit) in einem Tweet und löste damit eine lebhafte Debatte unter den Nutzern aus, wie er das bewerkstelligen wolle. "'Genau, in wessen Augen?", fragte etwa der Twitter-Gründer und ehemalige Vorstandschef Jack Dorsey.

Autobahn-Tunnel nach technischem Problem wieder befahrbar

Wien - Der Ausfall eines Netzwerks hat am Montag ab etwa 9.00 Uhr Probleme bei der Steuerung der Tunnel- und Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf allen österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen verursacht. Betroffen waren laut Asfinag 160 Tunnel, drei Verbindungen in Tirol fielen sogar längere Zeit aus. Am frühen Nachmittag waren aber alle Röhren wieder befahrbar, zuletzt der Arlbergtunnel auf der S16. Das interne Netzwerkproblem werde nun "genau analysiert", betonte die Asfinag.

Sandoz investiert 50 Mio. Euro in neues Werk in Tirol

Kundl - Die Novartis-Tochter Sandoz hat eine Investition von 50 Mio. Euro am Tiroler Standort Kundl angekündigt. Das Geld wird in ein neues Antibiotika-Werk fließen, um die Penicillin-Produktionskapazitäten zu erhöhen. Im dreistöckigen Gebäude mit rund 1.800 Quadratmetern Fläche sollen bereits etablierte Prozesse mittels innovativer Technologie "kompetitiver und umweltschonender werden", hieß es am Montag bei einer Pressekonferenz anlässlich des Spatenstichs in Kundl.

Wiener Börse knüpft am Montag an Freitagsrally an

Wien - Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag zugelegt und ihre fulminanten Gewinne von Freitag damit noch etwas ausgebaut. Der ATX stieg bis 14.40 Uhr um 1,59 Prozent auf 3.140,85 Punkte. Zum Wochenschluss hatte der Index nach gut aufgenommenen Quartalszahlen fast 5 Prozent zugelegt. Getragen wurde die Rally weiter von den Aktien von Erste Group und Andritz. Die beiden ATX-Schwergewichte hatten am Freitag mit guten Ergebnissen positiv überrascht.

