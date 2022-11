Bidens Demokraten drohen bei US-Kongresswahlen Verluste

Washington - In der Mitte der Amtszeit von Präsident Joe Biden stehen in den USA die folgenreichen Zwischenwahlen an. Bei den "Midterms" wird über die Mehrheitsverhältnisse in beiden Kongresskammern - dem Senat und dem Repräsentantenhaus - sowie über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter entschieden. Bidens Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress, was den politischen Spielraum des Präsidenten in den kommenden zwei Jahren empfindlich einschränken würde.

Entwicklungsländer brauchen 2,4 Billionen Dollar pro Jahr

Sharm el-Sheikh - Entwicklungsländer benötigen laut einem Bericht im Rahmen der Klimakonferenz COP 27 im ägyptischen Sharm el-Sheikh bis 2030 rund 2,4 Billion Dollar pro Jahr für den Klimaschutz. "Die Erschließung umfangreicher Klimafinanzierungsmittel ist der Schlüssel zur Lösung der heutigen Entwicklungsherausforderungen", sagte Vera Songwe, eine der Autorinnen des Berichts, am Montag.

Sorge um inhaftierten ägyptischen Dissidenten wächst

Kairo/Sharm el-Sheikh - Die Sorge um den in Ägypten inhaftierten Dissidenten Alaa Abd el-Fattah wächst. Angesichts des intensivierten Hungerstreiks des 40-Jährigen forderten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Rishi Sunak am Rande der Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh am Montag die Freilassung des Regierungskritikers. Drei ägyptische Journalistinnen traten unterdessen in einem Hungerstreik, um den Druck auf die Behörden zu erhöhen.

Selenskyj: Moskaus "Raketenterror" stärkt Hilfsbereitschaft

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der heftigen russischen Angriffe auf sein Land hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Hilfsbereitschaft der internationalen Gemeinschaft gelobt. "Die aktuelle Eskalation des russischen Raketen- und Drohnenterrors hat nur dazu geführt, dass die Welt (...) mit neuer Hilfe für die Ukraine antwortet", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zum Dienstag. Russland müsse zu ernsthaftenden Friedensgesprächen gezwungen werden, so Selenskyj.

Schlacht um Cherson zeichnet sich zunehmend ab

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Saporischschja - Im Ukraine-Krieg rückt zunehmend die russisch besetzte Stadt Cherson in den Fokus. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak warf den russischen Truppen am Montag vor, Stadtbewohner zunächst gezwungen zu haben, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Und jetzt würden sie diese plündern: "Raub an denen, die sie 'beschützen' wollten - die beste Illustration der 'russischen Welt'."

Chorherr-Prozess beginnt in Wien

Wien - Am Wiener Landesgericht beginnt am Dienstag der Prozess gegen den ehemaligen Grün-Politiker Christoph Chorherr und neun weitere Angeklagte. Der frühere Gemeinderatsabgeordnete, der unter anderem Planungssprecher seiner Fraktion war, soll von namhaften Immobilienunternehmen Zahlungen für einen von ihm initiierten gemeinnützigen Verein gefordert oder angenommen haben. Die Spender sollen sich im Gegenzug Vorteile bei Widmungsverfahren versprochen haben.

Sozialwirtschaft demonstriert für höhere Gehälter

Wien - In den stockenden Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten des privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereichs machen die Arbeitnehmer am Dienstag Druck, und zwar mit Betriebsversammlungen und einer Demonstration vom Christian-Broda-Platz zum Ballhausplatz am Nachmittag. Die Gewerkschaften GPA und vida fordern von den Arbeitgebern eine Gehaltserhöhung um 15 Prozent, diese hatte 7,5 Prozent geboten.

