Bidens Demokraten drohen bei US-Kongresswahlen Verluste

Washington - In der Mitte der Amtszeit von Präsident Joe Biden stehen in den USA die folgenreichen Zwischenwahlen an. Bei den "Midterms" wird über die Mehrheitsverhältnisse in beiden Kongresskammern - dem Senat und dem Repräsentantenhaus - sowie über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter entschieden. Bidens Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress, was den politischen Spielraum des Präsidenten in den kommenden zwei Jahren empfindlich einschränken würde.

Österreich bekommt ein neues Krisenmanagement

Wien - Nach rund einem Jahr haben Innenminister Gerhard Karner, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) das lang erwartete neue Krisensicherheitsgesetz bei einer Pressekonferenz am Dienstag präsentiert. Kernpunkte des siebenseitigen Gesetzes sind die Definition von Krise, die Errichtung eines Lagezentrums, die Bestellung eines Krisenkoordinators und die Koordination zwischen allen Akteuren.

Selenskyj: Moskaus "Raketenterror" stärkt Hilfsbereitschaft

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der heftigen russischen Angriffe auf sein Land hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Hilfsbereitschaft der internationalen Gemeinschaft gelobt. "Die aktuelle Eskalation des russischen Raketen- und Drohnenterrors hat nur dazu geführt, dass die Welt (...) mit neuer Hilfe für die Ukraine antwortet", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht auf Dienstag. Russland müsse zu ernsthaften Friedensgesprächen gezwungen werden, so Selenskyj.

Sozialwirtschaft demonstriert für höhere Gehälter

Wien - In den stockenden Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten des privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereichs machen die Arbeitnehmer am Dienstag Druck, und zwar mit Betriebsversammlungen und einer Demonstration vom Christian-Broda-Platz zum Ballhausplatz am Nachmittag. Die Gewerkschaften GPA und vida fordern von den Arbeitgebern eine Gehaltserhöhung um 15 Prozent, diese hatte 7,5 Prozent geboten.

Entwicklungsländer brauchen 2,4 Billionen Dollar pro Jahr

Sharm el-Sheikh - Entwicklungsländer benötigen laut einem Bericht im Rahmen der Klimakonferenz COP 27 im ägyptischen Sharm el-Sheikh bis 2030 rund 2,4 Billion Dollar pro Jahr für den Klimaschutz. "Die Erschließung umfangreicher Klimafinanzierungsmittel ist der Schlüssel zur Lösung der heutigen Entwicklungsherausforderungen", sagte Vera Songwe, eine der Autorinnen des Berichts, am Montag.

Österreich europäisches Schlusslicht bei Patenten von Frauen

Wien - Österreich liegt auf dem letzten Platz beim Frauenanteil beim Patentieren. Während hierzulande der Anteil nur 8 Prozent und in Deutschland 10 Prozent beträgt, sind es beim Spitzenreiter Lettland 30,6 Prozent. "Egal ob typische Männer-Branchen, in denen Österreich viel patentiert (Maschinenbau, Elektrotechnik) oder Branchen mit höherer Frauenbeteiligung (Biotech, Pharmazie): Österreich ist bei Frauen-Patenten überall unterdurchschnittlich", so das österreichische Patentamt.

Ex-Burg-Vizechefin Althoff wird Vorsitzende der Nestroy-Jury

Wien - Die deutsche Dramaturgin Alexandra Althoff, 2019 bis 2022 stellvertretende Künstlerische Direktorin am Burgtheater, hat den Vorsitz der Nestroy Theaterpreis-Jury übernommen. Sie folgt auf Ulli Stepan, die sich nach drei außergewöhnlichen, durch die Pandemie geprägten Saisonen von dieser Funktion zurückzieht.

