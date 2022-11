Zwischenwahlen in den USA haben begonnen

Washington - In den USA haben die Zwischenwahlen begonnen. Erste Wahllokale öffneten am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) in östlichen Bundesstaaten wie Vermont oder Connecticut. Die letzten Wahllokale schließen am Mittwoch um 7.00 Uhr (MEZ). Bei den "Midterms" wird über die Mehrheitsverhältnisse im Senat und dem Repräsentantenhaus, sowie über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter entschieden. Präsident Joe Bidens Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress.

Van der Bellen kündigt mehr Geld für Klimafinanzierung an

Sharm el-Sheikh - Österreich wird sein Budget für die internationale Klimafinanzierung deutlich erhöhen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kündigte am Dienstag auf der Weltklimakonferenz COP27 an, dass das Klimaschutzministerium bis 2026 zusätzliche 220 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Gleichzeitig beklagte Van der Bellen in Sharm el-Sheikh, es gebe weltweit "noch viel zu viel bla bla bla und viel zu wenige Taten im Klimaschutz".

UNO fordert Freilassung von ägyptischem Dissidenten

Kairo/Sharm el-Sheikh - Der UNO-Menschenrechtskommissar hat die sofortige Freilassung des in Ägypten inhaftierten Dissidenten Alaa Abd el-Fattah gefordert. UNO-Kommissar Volker Türk habe sein "tiefes Bedauern" darüber ausgedrückt, dass die ägyptischen Behörden den Blogger und Aktivisten noch nicht freigelassen haben, erklärte die Sprecherin des UNO-Menschenrechtsbüros, Ravina Shamdasani, am Dienstag in Genf. "Wir sind sehr besorgt um seine Gesundheit."

Demo für mehr Geld in der Sozialwirtschaft

Wien - Arbeitnehmer im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich machen am heutigen Dienstag Druck in den stockenden Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten in der Sozialwirtschaft. Die Gewerkschaften GPA und vida fordern von den Arbeitgebern eine Gehaltserhöhung um 15 Prozent, diese hatte 7,5 geboten. Mit Betriebsversammlungen und einer Demonstration vom Westbahnhof zum Ballhausplatz am Nachmittag wollen die Arbeitnehmer ihre Position untermauern.

Budgetnöte: Stadt Graz könnte 2023 zahlungsunfähig werden

Graz - Der Grazer Stadtrechnungshof warnt laut steirischen Medien vor einer Zahlungsunfähigkeit der Landeshauptstadt 2023 angesichts der unsicheren Budgetlage. Trifft das ein, könnte die Einsetzung eines Regierungskommissärs folgen. Eine Stellungnahme von KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr werde am Nachmittag erwartet, hieß es aus dem Rathaus auf APA-Anfrage. Die FPÖ stellte am Dienstag ein Fünf-Punkte-Sofortmaßnahmenpaket in den Raum. NEOS forderten eine Gemeinderats-Sondersitzung.

ÖBB suchen jährlich 3.000 neue Mitarbeiter

Wien - Die Bahn braucht jährlich 3.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Suche sei "herausfordernd", aber machbar, sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Klassische Annoncen in Zeitungen würden aber nicht zum Erfolg führen. Neue Leute werden über Soziale Medien gefunden - je nach Altersgruppe über unterschiedliche. Lehrlinge könne man "fast ausschließlich" über TikTok erreichen, Techniker eher über LinkedIn oder Facebook.

Rip-Deal-Gruppe betrog vier Opfer um mehr als eine Million

Wien/Offenbach - Die Gruppe Goldnagl - die in der Außenstelle Zentrum Ost des Wiener Landeskriminalamtes angesiedelte Rip-Deal Unit Vienna - hat in den vergangenen Monaten einer Rip-Deal-Betrügergruppe das Handwerk gelegt. Auf das Konto des in dem Bereich tätigen Familienclans gehen zumindest vier vollendete Taten, bei denen Opfer in Deutschland um insgesamt über eine Million Euro erleichtert wurden. Der Haupttäter wurde im September in Wien verurteilt.

Reform des Maßnahmenvollzugs kurz vor Abschluss

Wien - Die schon länger diskutierte Reform des Maßnahmenvollzugs soll demnächst stehen. Dem Vernehmen nach sind die Verhandlungen zwischen Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und der ÖVP bereits weit fortgeschritten, hieß es aus Regierungskreisen gegenüber der APA. Der Abschluss soll kurz bevorstehen. Schwerpunkt sind die sogenannten Unterbringungsvoraussetzungen - also wann vorbeugende, freiheitsentziehende Maßnahmen gegen bestimmte Täter gesetzt werden dürfen.

