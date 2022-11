Zwischenwahlen in den USA haben begonnen

Washington - In den USA haben die Zwischenwahlen begonnen. Erste Wahllokale öffneten am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) in östlichen Bundesstaaten wie Vermont oder Connecticut. Die letzten Wahllokale schließen am Mittwoch um 7.00 Uhr (MEZ). Bei den "Midterms" wird über die Mehrheitsverhältnisse im Senat und dem Repräsentantenhaus, sowie über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter entschieden. Präsident Joe Bidens Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress.

Van der Bellen kündigt mehr Geld für Klimafinanzierung an

Sharm el-Sheikh - Österreich wird sein Budget für die internationale Klimafinanzierung deutlich erhöhen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kündigte am Dienstag auf der Weltklimakonferenz COP27 an, dass das Klimaschutzministerium bis 2026 zusätzliche 220 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Gleichzeitig beklagte Van der Bellen in Sharm el-Sheikh, es gebe weltweit "noch viel zu viel bla bla bla und viel zu wenige Taten im Klimaschutz".

UNO fordert Freilassung von ägyptischem Dissidenten

Kairo/Sharm el-Sheikh - Der UNO-Menschenrechtskommissar hat die sofortige Freilassung des in Ägypten inhaftierten Dissidenten Alaa Abd el-Fattah gefordert. UNO-Kommissar Volker Türk habe sein "tiefes Bedauern" darüber ausgedrückt, dass die ägyptischen Behörden den Blogger und Aktivisten noch nicht freigelassen haben, erklärte die Sprecherin des UNO-Menschenrechtsbüros, Ravina Shamdasani, am Dienstag in Genf. "Wir sind sehr besorgt um seine Gesundheit."

Budgetnöte: Stadt Graz könnte 2023 zahlungsunfähig werden

Graz - Der Grazer Stadtrechnungshof warnt laut steirischen Medien am Dienstag vor einer Zahlungsunfähigkeit der Landeshauptstadt 2023 angesichts der unsicheren Budgetlage. KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr war am Nachmittag um Entschärfung bemüht: Man stehe weder vor einer Pleite noch vor Neuwahlen. Auch die Landesregierungsspitze beruhigte. Die FPÖ stellte am Dienstag ein Fünf-Punkte-Sofortmaßnahmenpaket in den Raum. NEOS forderten eine Gemeinderats-Sondersitzung.

33 Kinder erhielten bei Impfung in Salzburg anderes Vakzine

Salzburg/Hallein - Bei einer Schulimpfaktion in einer Volksschule im Salzburger Tennengau (Bezirk Hallein) ist es am Dienstag zu einer Verwechslung zweier Impfstoffe gekommen. Wie das Land Salzburg in einer Aussendung informierte, wurde statt einer Vierfach-Auffrischungsimpfung zum Schutz vor einer Polio-, Diphtherie-, Tetanus- und Keuchhusten-Erkrankung ein Wirkstoff gegen Humane Papillomaviren (HPV) eingesetzt. 33 Kinder einer zweiten Klasse sind betroffen.

Türkischer Parlamentschef weiterhin gegen NATO-Erweiterung

Ankara/Brüssel - Auch nach einem Treffen mit dem neuen schwedischen Ministerpräsident Ulf Kristersson will der türkische Parlamentspräsident Mustafa Sentop einem NATO-Beitritt des Landes noch nicht zustimmen. Es gebe zwar positive Entwicklungen, es seien aber noch viele Schritte zu unternehmen, sagte Sentop laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. So habe es etwa keine Fortschritte mit Blick auf die Auslieferungsversuche der Türkei gegeben.

Corona-Fallzahlen in Österreich weiter rückläufig

Wien - Am Montag sind in Österreich laut den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 3.779 Neuinfektionen verzeichnet worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 4.086 neue Fälle hinzu. Im Krankenhaus mussten mit Stand Dienstagvormittag 1.190 Infizierte behandelt werden, das sind um 67 weniger als am Montag. Binnen einer Woche gab es hier einen Rückgang um 699. 78 Menschen werden auf Intensivstationen betreut.

Iranische Justiz droht Demonstranten mit schweren Strafen

Teheran - Ausbruch der landesweiten Proteste im Iran sind nach offiziellen Angaben bereits mehr als 1.000 Menschen angeklagt worden. Der iranische Staat droht inhaftierten Demonstranten schwere Strafen an. Die Öffentlichkeit verlange einen entschlossenen und abschreckenden Umgang mit jenen, die die Unruhen verursacht hätten, erklärte am Dienstag ein Justizsprecher der Islamischen Republik Masoud Setayeshi angesichts der seit sieben Wochen andauernden regierungsfeindlichen Kundgebungen.

