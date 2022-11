20 Jahre Haft in Salzburger Mordprozess

Salzburg - Ein 62-jähriger Pensionist ist am Dienstagnachmittag am Landesgericht Salzburg wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenenjury befand den Mann mit 8:0 Stimmen für schuldig, im Sommer 2020 eine 81-jährige Pensionistin in ihrer Wohnung mit insgesamt 28 Messerstichen getötet haben. Der nicht geständige Angeklagte wird von DNA-Spuren am Tatort massiv belastet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Demo für mehr Geld in der Sozialwirtschaft

Wien - Arbeitnehmer im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich sind am Dienstag auf die Straße gegangen, um in den stockenden Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten in der Sozialwirtschaft Druck zu machen. Die Gewerkschaften GPA und vida fordern von den Arbeitgebern eine Gehaltserhöhung um 15 Prozent, diese hatte 7,5 geboten. Rund 3.000 Menschen haben laut GPA an einer Demonstration vom Westbahnhof zum Ballhausplatz teilgenommen.

Selenskyj: Moskaus "Raketenterror" stärkt Hilfsbereitschaft

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der heftigen russischen Angriffe auf sein Land hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Hilfsbereitschaft der internationalen Gemeinschaft gelobt. "Die aktuelle Eskalation des russischen Raketen- und Drohnenterrors hat nur dazu geführt, dass die Welt (...) mit neuer Hilfe für die Ukraine antwortet", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht auf Dienstag. Russland müsse zu ernsthaften Friedensgesprächen gezwungen werden, so Selenskyj.

Budgetnöte: Stadt Graz könnte 2023 zahlungsunfähig werden

Graz - Der Grazer Stadtrechnungshof warnt laut steirischen Medien am Dienstag vor einer Zahlungsunfähigkeit der Landeshauptstadt 2023 angesichts der unsicheren Budgetlage. KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr war am Nachmittag um Entschärfung bemüht: Man stehe weder vor einer Pleite noch vor Neuwahlen. Auch die Landesregierungsspitze beruhigte. Die FPÖ stellte am Dienstag ein Fünf-Punkte-Sofortmaßnahmenpaket in den Raum. NEOS forderten eine Gemeinderats-Sondersitzung.

UNO fordert Freilassung von ägyptischem Dissidenten

Kairo/Sharm el-Sheikh - Der UNO-Menschenrechtskommissar hat die sofortige Freilassung des in Ägypten inhaftierten Dissidenten Alaa Abd el-Fattah gefordert. UNO-Kommissar Volker Türk habe sein "tiefes Bedauern" darüber ausgedrückt, dass die ägyptischen Behörden den Blogger und Aktivisten noch nicht freigelassen haben, erklärte die Sprecherin des UNO-Menschenrechtsbüros, Ravina Shamdasani, am Dienstag in Genf. "Wir sind sehr besorgt um seine Gesundheit."

33 Kinder erhielten bei Impfung in Salzburg anderes Vakzine

Salzburg/Hallein - Bei einer Schulimpfaktion in einer Volksschule im Salzburger Tennengau (Bezirk Hallein) ist es am Dienstag zu einer Verwechslung zweier Impfstoffe gekommen. Wie das Land Salzburg in einer Aussendung informierte, wurde statt einer Vierfach-Auffrischungsimpfung zum Schutz vor einer Polio-, Diphtherie-, Tetanus- und Keuchhusten-Erkrankung ein Wirkstoff gegen Humane Papillomaviren (HPV) eingesetzt. 33 Kinder einer zweiten Klasse sind betroffen.

Iranische Justiz droht Demonstranten mit schweren Strafen

Teheran - Ausbruch der landesweiten Proteste im Iran sind nach offiziellen Angaben bereits mehr als 1.000 Menschen angeklagt worden. Der iranische Staat droht inhaftierten Demonstranten schwere Strafen an. Die Öffentlichkeit verlange einen entschlossenen und abschreckenden Umgang mit jenen, die die Unruhen verursacht hätten, erklärte am Dienstag ein Justizsprecher der Islamischen Republik Masoud Setayeshi angesichts der seit sieben Wochen andauernden regierungsfeindlichen Kundgebungen.

Türkischer Parlamentschef weiterhin gegen NATO-Erweiterung

Ankara/Brüssel - Auch nach einem Treffen mit dem neuen schwedischen Ministerpräsident Ulf Kristersson will der türkische Parlamentspräsident Mustafa Sentop einem NATO-Beitritt des Landes noch nicht zustimmen. Es gebe zwar positive Entwicklungen, es seien aber noch viele Schritte zu unternehmen, sagte Sentop laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. So habe es etwa keine Fortschritte mit Blick auf die Auslieferungsversuche der Türkei gegeben.

Wiener Börse schließt etwas fester

Wien - Der Leitindex ATX gewann am Dienstag 0,61 Prozent auf 3.158,71 Zähler und konnte damit seine jüngsten Zugewinne weiter ausbauen. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit positiven Vorzeichen. In den Fokus der Investoren rückten die heute angelaufenen US-Midterm Elections. Aber auch die am Donnerstag anstehenden US-Inflationszahlen werfen bereits ihren Schatten voraus. Datenseitig blieb es ruhig. Auch die Meldungslage zu den Unternehmen fiel dünn aus.

