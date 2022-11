USA zittern Ausgang der Zwischenwahlen entgegen

Washington - Mit Spannung erwarten die USA den Ausgang der Parlamentswahlen, die über das künftige Machtgefüge in Washington entscheiden. Bei den "Midterms" in der Mitte der vierjährigen Amtszeit von Präsident Joe Biden wurde am Dienstag über die Mehrheitsverhältnisse im Kongress abgestimmt. Zur Wahl standen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat. Entschieden wurde auch über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter.

Trump reklamiert angebliche Unregelmäßigkeiten bei US-Wahl

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am Tag der Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten über angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe geschimpft - und zu Protesten aufgerufen. In Detroit sei Wählern im Wahllokal gesagt worden, sie hätten schon abgestimmt: "Dies geschieht in großer Zahl, auch andernorts. Protestieren, protestieren, protestieren!", schrieb Trump am Dienstag auf der von ihm mitbegründeten Social-Media-Plattform "Truth Social".

Ex-Spitzenbeamte der Regierung zu Gast im U-Ausschuss

Wien - Nach dem schweigsamen Auftritt des ehemaligen Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid geht es im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss etwas weniger prominent, dafür womöglich aufschlussreicher weiter. Geladen sind der Ex-Generalsekretär des Bundeskanzleramts (BKA) und des Verteidigungsministeriums, Dieter Kandlhofer, sowie der Ex-Kabinettschef im Innenministerium und aktuelle BKA-Kabinettschef Andreas Achatz.

US-Botschafterin bei UNO: Helfen Ukraine so lange wie nötig

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, hat der Ukraine bei einem Besuch in der Hauptstadt Kiew die fortdauernde Unterstützung der USA zugesichert. Die Vereinigten Staaten seien bereit, der Ukraine so lange wie nötig beizustehen, sagte die Diplomatin am Dienstag bei einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Angaben der US-Mission bei den Vereinten Nationen.

Demo für mehr Geld in der Sozialwirtschaft

Wien - Arbeitnehmer im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich sind am Dienstag auf die Straße gegangen, um in den stockenden Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten in der Sozialwirtschaft Druck zu machen. Die Gewerkschaften GPA und vida fordern von den Arbeitgebern eine Gehaltserhöhung um 15 Prozent, diese hatte 7,5 geboten. Rund 3.000 Menschen haben laut GPA an einer Demonstration vom Westbahnhof zum Ballhausplatz teilgenommen.

20 Jahre Haft in Salzburger Mordprozess

Salzburg - Ein 62-jähriger Pensionist ist am Dienstagnachmittag am Landesgericht Salzburg wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenenjury befand den Mann mit 8:0 Stimmen für schuldig, im Sommer 2020 eine 81-jährige Pensionistin in ihrer Wohnung mit insgesamt 28 Messerstichen getötet haben. Der nicht geständige Angeklagte wird von DNA-Spuren am Tatort massiv belastet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Zwei Milliarden Dollar: Lotto-Rekord-Jackpot in USA geknackt

Los Angeles - Ein Spieler aus Kalifornien hat am Dienstag den mit der Rekordsumme von 2,04 Milliarden Dollar (2,04 Milliarden Euro) gefüllten Jackpot der US-Lotterie Powerball geknackt Das teilte die Lottogesellschaft California Lottery mit. Er muss sich nun entscheiden, ob er den gesamten Betrag in Raten über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten oder eine einmalige Sofortzahlung in Höhe von rund 1,4 Milliarden Dollar erhalten möchte.

Geisterfahrer klagte bei Polizei über vermeintliche Geisterfahrer

Regau - Der Geisterfahrerunfall auf der A1 in Oberösterreich am Samstag ist geklärt: Der gesuchte Geisterfahrer ging selbst zur Polizei - offensichtlich im Glauben, die anderen Autofahrer seien falsch unterwegs gewesen, gab er doch bei der Erstbefragung an, mit einem Geisterfahrer kollidiert zu sein. Der Führerschein des 66-Jährigen wurde vorläufig abgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich Dienstagabend mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red