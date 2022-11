Bisher kein klarer Trend bei US-Zwischenwahlen

Washington - Wenige Stunden nach der Schließung erster Wahllokale ist bei den Zwischenwahlen in den USA noch offen, welche Partei künftig die Mehrheit im Kongress haben wird. Von den 35 Abstimmungen für den Senat sei das Ergebnis inzwischen in 27 bekannt. Dabei konnten sich stets die Amtsinhaber durchsetzen. Die Republikaner müssten einen Sitz übernehmen, um die Kontrolle im Senat zu gewinnen.

Zwei Milliarden Dollar: Lotto-Rekord-Jackpot in USA geknackt

Los Angeles - Ein Spieler aus Kalifornien hat am Dienstag den mit der Rekordsumme von 2,04 Milliarden Dollar (2,04 Milliarden Euro) gefüllten Jackpot der US-Lotterie Powerball geknackt. Das teilte die Lottogesellschaft California Lottery mit. Er muss sich nun entscheiden, ob er den gesamten Betrag in Raten über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten oder eine einmalige Sofortzahlung in Höhe von rund 1,4 Milliarden Dollar erhalten möchte.

Ex-Spitzenbeamte der Regierung zu Gast im U-Ausschuss

Wien - Nach dem schweigsamen Auftritt des ehemaligen Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid geht es im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss etwas weniger prominent, dafür womöglich aufschlussreicher weiter. Geladen sind der Ex-Generalsekretär des Bundeskanzleramts (BKA) und des Verteidigungsministeriums, Dieter Kandlhofer, sowie der Ex-Kabinettschef im Innenministerium und aktuelle BKA-Kabinettschef Andreas Achatz.

Britischer Premier Sunak verliert erstes Kabinettsmitglied

London - Droht eine neue Regierungskrise in London? Nach nur zwei Wochen im Amt hat der britische Premierminister Rishi Sunak bereits das erste Kabinettsmitglied verloren. Am Dienstagabend nahm Staatsminister Gavin Williamson, der ohne Ressort am Kabinettstisch gesessen hatte, seinen Hut. Der konservative Abgeordnete war in den vergangenen Tagen wegen Mobbingvorwürfen unter Druck geraten.

20 Jahre Haft in Salzburger Mordprozess

Salzburg - Ein 62-jähriger Pensionist ist am Dienstagnachmittag am Landesgericht Salzburg wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenenjury befand den Mann mit 8:0 Stimmen für schuldig, im Sommer 2020 eine 81-jährige Pensionistin in ihrer Wohnung mit insgesamt 28 Messerstichen getötet zu haben. Der nicht geständige Angeklagte wird von DNA-Spuren am Tatort massiv belastet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Einigung auf strengere Emissionsvorgaben für EU-Staaten

Brüssel - Klimaschädliche Emissionen in Bereichen wie Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfall müssen in der EU künftig stärker reduziert werden. Am Dienstagabend einigten sich die EU-Staaten und das Europäische Parlament auf die sogenannte Lastenteilungsverordnung, wie die tschechische Ratspräsidentschaft bekannt gab. Sie schreibt vor, dass die EU-Länder klimaschädliche Emissionen in bestimmten Sektoren bis 2030 schneller senken müssen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red