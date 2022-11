Demokraten könnten Mehrheit bei US-Zwischenwahl verteidigen

Washington - Die "rote Welle" bei den US-Zwischenwahlen ist ausgeblieben. Die oppositionellen Republikaner haben nach Teilergebnissen in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) nur bescheidene Zugewinne im Abgeordnetenhaus erzielen können, während die Demokraten im Senat gute Aussichten auf die Verteidigung ihrer Mehrheit hatten. US-Medienprojektionen zufolge gewannen die Republikaner zunächst nur drei bis fünf Abgeordnetensitze und könnten die im Vorfeld sicher scheinende Mehrheit verfehlen.

Republikaner DeSantis gewinnt Gouverneurswahl in Florida

Washington - Der Republikaner Ron DeSantis hat die Gouverneurswahl im US-Staat Florida Prognosen zufolge wie erwartet gewonnen. Der 44-jährige Amtsinhaber setzte sich in dem bevölkerungsreichen Bundesstaat nach Vorhersagen der TV-Sender CNN, Fox News und NBC am Dienstag gegen seinen demokratischen Kontrahenten Charlie Crist durch. In Texas gewann der Republikaner Greg Abbott die Gouverneurswahl. Beide gelten als möglicher Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur für 2024.

Britischer Premier Sunak verliert erstes Kabinettsmitglied

London - Droht eine neue Regierungskrise in London? Nach nur zwei Wochen im Amt hat der britische Premierminister Rishi Sunak bereits das erste Kabinettsmitglied verloren. Am Dienstagabend nahm Staatsminister Gavin Williamson, der ohne Ressort am Kabinettstisch gesessen hatte, seinen Hut. Der konservative Abgeordnete war in den vergangenen Tagen wegen Mobbingvorwürfen unter Druck geraten.

Sechs Tote bei Erdbeben in Nepal

Kathmandu - Bei einem Erdbeben in Nepal sind sechs Menschen im Westen des südasiatischen Landes ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein örtlicher Polizeibeamter am Mittwoch. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 5,6 lag rund 340 Kilometer westlich der Hauptstadt Kathmandu in der Nähe der Stadt Dipayal, wie die US-Behörde Geological Survey mitteilte.

Ex-Spitzenbeamte der Regierung zu Gast im U-Ausschuss

Wien - Nach dem schweigsamen Auftritt des ehemaligen Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid geht es im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss etwas weniger prominent, dafür womöglich aufschlussreicher weiter. Geladen sind der Ex-Generalsekretär des Bundeskanzleramts (BKA) und des Verteidigungsministeriums, Dieter Kandlhofer, sowie der Ex-Kabinettschef im Innenministerium und aktuelle BKA-Kabinettschef Andreas Achatz.

NASA verschiebt Start von Mondmission Artemis 1 erneut

Miami (Florida) - Angesichts eines heranziehenden Tropensturms verschiebt die NASA erneut den Start ihrer neuen Mondrakete ins All. Der zuletzt für den 14. November geplante Start der unbemannten Mondmission Artemis 1 solle nun am 16. November in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida erfolgen, teilte der NASA-Manager Jim Free am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst Twitter mit. Dafür ist der NASA zufolge ein zweistündiges Zeitfenster ab 1.04 Uhr (Ortszeit, 7.04 Uhr MEZ) vorgesehen.

Einigung auf strengere Emissionsvorgaben für EU-Staaten

Brüssel - Klimaschädliche Emissionen in Bereichen wie Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfall müssen in der EU künftig stärker reduziert werden. Am Dienstagabend einigten sich die EU-Staaten und das Europäische Parlament auf die sogenannte Lastenteilungsverordnung, wie die tschechische Ratspräsidentschaft bekannt gab. Sie schreibt vor, dass die EU-Länder klimaschädliche Emissionen in bestimmten Sektoren bis 2030 schneller senken müssen.

