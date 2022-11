Demokraten können sich bei US-Zwischenwahl behaupten

Washington - Keine "rote Welle" bei den US-Zwischenwahlen: Die oppositionellen Republikaner haben nach Teilergebnissen in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) nur bescheidene Zugewinne im Abgeordnetenhaus erzielen können, während die Demokraten ihre Mehrheit im Senat sogar festigen könnten. Der Denkzettel für den unpopulären US-Präsidenten Joe Biden blieb damit aus. Für seinen Vorgänger Donald Trump gab es Dämpfer. Sein Rivale Ron DeSantis siegte bei der Gouverneurswahl in Florida klar.

Corona-Prognose rechnet mit Stagnation der Fallzahlen

Wien - Das Corona-Infektionsgeschehen wird sich in den kommenden Tagen den Erwartungen des Prognosekonsortiums zufolge kaum beschleunigen. "Es zeigt sich eine Stagnation der gemeldeten Fallzahlen. In keiner Altersgruppe und keinem Bundesland sind substanzielle Anstiege zu verzeichnen. Auch das Abwassersignal lässt derzeit auf eine tendenziell konstante Entwicklung schließen", hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten Prognose.

Erdbeben der Stärke 5,7 in Norditalien

Rom/Rimini/Klagenfurt - Ein Erdbeben der Stärke 5,7 hat Mittwochfrüh die mittelitalienische Adria-Region Marken erschüttert. Es folgten ein zweiter Erdstoß und über 20 Nachbeben. Das Epizentrum lag in der Adria zwischen Italien und Kroatien in einer Tiefe von 25 Kilometer und 64 Kilometer östlich von Rimini, wie das italienische Institut für Erdbeben und Vulkanologie (INGV) mitteilte. Besonders betroffen war die Küstenstadt Senigallia. Vorerst wurden Gebäudeschäden, aber keine Verletzten gemeldet.

Karner-Länder-Gipfel in Sachen Asyl

Wien - Die zunehmend dramatischer werdende Problematik der Unterbringung von Asylwerbern führt am heutigen Mittwoch zu einem Spitzengespräch zwischen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und den Landeshauptleuten. Am Abend kommt es zu einem Austausch, der zumindest teils per Video stattfinden wird. Angesichts des anhaltenden Widerstands gegen die Unterbringung von Flüchtlingen droht nach Ansicht der Bundeseinrichtungen Obdachlosigkeit.

Sechs Tote bei Erdbeben in Nepal

Kathmandu - Bei einem Erdbeben in Nepal sind sechs Menschen im Westen des südasiatischen Landes ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein örtlicher Polizeibeamter am Mittwoch. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 5,6 lag rund 340 Kilometer westlich der Hauptstadt Kathmandu in der Nähe der Stadt Dipayal, wie die US-Behörde Geological Survey mitteilte.

Lehrer soll in Graz Nacktfotos von Schülern gekauft haben

Graz - In Graz soll ein Lehrer an einem Gymnasium einigen seiner minderjährigen Schüler Nacktfotos abgekauft haben. Die Medienstelle der Staatsanwaltschaft Graz bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung", gegen den Pädagogen wird wegen des Verdachts des Besitzes von Kinderpornografie ermittelt. Die Übermittlung der Fotos erfolgte über die Social-Media-Plattform Snapchat. Der Mann wurde bis auf weiteres vom Dienst freigestellt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red