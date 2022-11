Demokraten können sich bei US-Zwischenwahl behaupten

Washington - Keine "rote Welle" bei den US-Zwischenwahlen: Die oppositionellen Republikaner haben nach Teilergebnissen in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) nur bescheidene Zugewinne im Abgeordnetenhaus erzielen können, während die Demokraten ihre Mehrheit im Senat offenbar behaupten konnten. Der Denkzettel für den unpopulären US-Präsidenten Joe Biden blieb damit aus. Für seinen Vorgänger Donald Trump gab es Dämpfer. Sein Rivale Ron DeSantis siegte bei der Gouverneurswahl in Florida klar.

Großspender von SOS-Kinderdorf unter Missbrauchsverdacht

Wien - Ein österreichischer Großspender von SOS-Kinderdorf steht im Verdacht, bei seinen Besuchen in einem südostasiatischen Land die unter Betreuung stehenden Kinder sexuell missbraucht zu haben, gab die Organisation am Mittwoch bekannt. Der Mann, der inzwischen verstorben ist, reiste in den Jahren 2010 bis 2014 dort hin, weil er den Aufbau eines Dorfes mitfinanzierte - und zwar im hohen sechsstelligen Eurobereich. 2021 wurde er bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Regierung einigte sich über Reform des Maßnahmenvollzugs

Wien - Die Bundesregierung hat sich über die lang diskutierte Reform des Maßnahmenvollzugs geeinigt. Psychisch kranke Rechtsbrecher können nur mehr dann potenziell lebenslang in eine Anstalt eingewiesen werden, wenn das Anlassdelikt mit mehr als drei Jahren (bisher: ein Jahr) Freiheitsstrafe bedroht ist (bei Gefahr für sexuelle Integrität oder Leib und Leben schon ab einem Jahr). Eine Sonderregelung wird für Terroristen in der Rückfallstäter-Kategorie geschaffen.

1,5 Mrd. Euro von Österreich für internationalen Klimaschutz

Sharm el-Sheikh - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat am Finanztag der UN-Klimakonferenz COP27 bekannt gegeben, dass Österreich bis 2026 über 1,5 Milliarden für den internationalen Klimaschutz und zur Linderung für Folgen von Klimaschäden aufwenden wird. "Die Mittel umfassen sowohl bilaterale als auch multilaterale Finanzierungen, die wir beispielsweise über die Weltbank oder dem Green Climate Fund zur Verfügung stellen" wurde Brunner am Mittwoch in zitiert.

Karner-Länder-Gipfel in Sachen Asyl

Wien - Die zunehmend dramatischer werdende Problematik der Unterbringung von Asylwerbern führt am heutigen Mittwoch zu einem Spitzengespräch zwischen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und den Landeshauptleuten. Am Abend kommt es zu einem Austausch, der zumindest teils per Video stattfinden wird. Angesichts des anhaltenden Widerstands gegen die Unterbringung von Flüchtlingen droht nach Ansicht der Bundeseinrichtungen Obdachlosigkeit.

Lehrer soll in Graz Nacktfotos von Schülern gekauft haben

Graz - In Graz soll ein Lehrer an einem Gymnasium einigen seiner minderjährigen Schüler Nacktfotos abgekauft haben. Die Medienstelle der Staatsanwaltschaft Graz bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung", gegen den Pädagogen wird wegen des Verdachts des Besitzes von Kinderpornografie ermittelt. Die Übermittlung der Fotos erfolgte über die Social-Media-Plattform Snapchat. Der Mann wurde bis auf weiteres vom Dienst freigestellt.

ORF-TV-News-Chefredakteur Schrom tritt zurück

Wien - ORF-TV-News-Chefredakteur Matthias Schrom tritt nach einer Chat-Affäre mit sofortiger Wirkung zurück. Ein entsprechendes Angebot hat ORF-Generaldirektor Roland Weißmann laut einer Aussendung am Mittwoch angenommen. Bis auf weiteres übernimmt Eva Karabeg die Redaktionsleitung. Sie ersetzt Schrom bereits seit Montag, als dieser ankündigte, einen längeren "Urlaub" anzutreten.

Städten und Gemeinden fehlen 2023 rund 1,2 Mrd. Euro

Graz - Angesichts der finanziell angespannten Situation in vielen Gemeinden und der angeblich drohenden Pleite der Stadt Graz hat der Städtebund Unterstützung vom Bund gefordert. Konkret verlangt der Städtebund einen nicht rückzahlbaren Sonderzweckzuschuss in Höhe von mindestens 500 Mio. Euro und die Neuauflage des Kommunalen Investitionspaketes mit einem Volumen von einer Mrd. Euro. Das Geld soll auch für Kindergärten, Schulen, Pflegeeinrichtungen verwendbar sein.

