US-Demokraten stärker als erwartet - Wahlausgang offen

Washington - Trotz hoher Inflation und schlechter Umfragewerte haben sich Präsident Joe Biden und seine Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA deutlich besser geschlagen als erwartet. Ein klarer Sieg der Republikaner, wie in Umfragen vorausgesagt, blieb aus. Auch am Tag nach der Abstimmung war noch immer offen, wer in den beiden Kongresskammern die Mehrheiten erreicht. Ex-Präsident Donald Trump versetzte die Wahl einen Dämpfer.

Russland zieht Truppen aus Cherson zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Cherson - Unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven ziehen sich Russlands Truppen aus der Hauptstadt und weiteren Teilen des besetzten Gebiets Cherson zurück. Verteidigungsminister Sergej Schoigu ordnete am Mittwoch die Räumung des rechten Ufers des Flusses Dnipro an. Seine Anordnung wurde im russischen Staatsfernsehen gezeigt.

Staatsanwaltschaft prüft Anfangsverdacht in Causa Heller

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien prüft in der Causa Heller einen Anfangsverdacht in Richtung Betrug. Behördensprecherin Nina Bussek bestätigte am Mittwoch auf APA-Anfrage einen Bericht des "Standard" (Online-Ausgabe). Ausschlaggebend dafür sei eine anonyme Anzeige, die eingegangen sei, nachdem bekannt geworden war, dass der Universalkünstler Andr� Heller einen selbst fabrizierten Bilderrahmen als ein Werk von Jean-Michel Basquiat ausgegeben und verkauft hatte.

Vage Antworten am Regierungsbeamten-Tag in U-Ausschuss

Wien - Im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss sind am Mittwoch zwei Spitzenbeamte der Vorgängerregierung zu internen Vorgängen befragt worden: Zu Wort kam als Erster der ehemalige Kabinettschef im Innenministerium und aktuelle Kabinettschef von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Andreas Achatz. Ihm folgte am Nachmittag Dieter Kandlhofer, einstiger Generalsekretär im Bundeskanzleramt (BKA) und im Verteidigungsministerium. Die Antworten blieben zum Großteil recht vage.

Karner-Länder-Gipfel in Sachen Asyl

Wien - Die zunehmend dramatischer werdende Problematik der Unterbringung von Asylwerbern führt am heutigen Mittwoch zu einem Spitzengespräch zwischen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und den Landeshauptleuten. Am Abend kommt es zu einem Austausch, der zumindest teils per Video stattfinden wird. Angesichts des anhaltenden Widerstands gegen die Unterbringung von Flüchtlingen droht nach Ansicht der Bundeseinrichtungen Obdachlosigkeit.

ORF-TV-News-Chefredakteur Schrom tritt zurück

Wien - ORF-TV-News-Chefredakteur Matthias Schrom tritt nach einer Chat-Affäre mit sofortiger Wirkung zurück. Ein entsprechendes Angebot hat ORF-Generaldirektor Roland Weißmann laut einer Aussendung am Mittwoch angenommen. Bis auf weiteres übernimmt Eva Karabeg die Redaktionsleitung. Sie ersetzt Schrom bereits seit Montag, als dieser ankündigte, einen längeren "Urlaub" anzutreten.

Regierung einigte sich über Reform des Maßnahmenvollzugs

Wien - Die Bundesregierung hat sich über die lang diskutierte Reform des Maßnahmenvollzugs geeinigt. Psychisch kranke Rechtsbrecher können nur mehr dann potenziell lebenslang in eine Anstalt eingewiesen werden, wenn das Anlassdelikt mit mehr als drei Jahren (bisher: ein Jahr) Freiheitsstrafe bedroht ist (bei Gefahr für sexuelle Integrität oder Leib und Leben schon ab einem Jahr). Eine Sonderregelung wird für Terroristen in der Rückfallstäter-Kategorie geschaffen.

13-Jährige überfielen in OÖ zwei Taxifahrer

Linz - Innerhalb von vier Tagen haben noch strafunmündige Jugendliche in Oberösterreich zwei Raubüberfälle auf Taxifahrer verübt. Die Polizei attestiert den 13-Jährigen ein hohes kriminelles Potenzial, sie dürften mehr oder minder aus Langeweile zugeschlagen haben. Für "schwerwiegende Fälle" wie diese brauche es eine Handhabe, meinte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl in Richtung Gesetzesänderung zur Strafmündigkeit in einer Pressekonferenz.

Wiener Börse schließt etwas schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach den jüngsten Zuwächsen schwächer geschlossen. Der ATX gab um 0,43 Prozent auf 3.145 Punkten ab, nachdem er zuvor 3 klare Gewinntage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen wurde der jüngste Erholungsschub gestoppt. Die Verluste der schwergewichteten Banken drückten in Wien auf den Leitindex. Zudem rückten in der laufenden Berichtssaison voestalpine, FACC und Addiko Bank mit präsentierten Ergebnissen in den Fokus.

red