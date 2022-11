Biden entscheidet Anfang 2023 über Wiederkandidatur

Washington - Nach dem ausgebliebenen Debakel seiner Demokraten bei den US-Zwischenwahlen will Präsident Joe Biden Anfang 2023 über die Wiederkandidatur für das Weiße Haus entscheiden. "Meiner Meinung nach werden wir Anfang nächsten Jahres ein Urteil fällen", sagte der 79-Jährige am Mittwoch. Bei der Wahl am Dienstag schnitten die Demokraten besser ab als erwartet. Ob sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus und bzw. oder dem Senat halten, ist noch offen.

Neue Abo-Regelung führt zu Promi-Fake-Accounts auf Twitter

San Francisco - Trotz drohender Sperren haben einige Twitter-Nutzer nach der Umstellung des Verifikationssystems Fake-Accounts von Prominenten angelegt. Die begehrten Verifikations-Häkchen, mit deren pauschaler Vergabe an Abo-Kunden Twitter einen neuen Weg beschreitet, wurden umgehend für irreführende Posts missbraucht. So wurde über den angeblichen Account des Basketball-Stars LeBron James am Mittwoch verkündet, dass er die Los Angeles Lakers verlassen wolle.

Neuer Klimt-Rekord für "Buchenwald" bei Auktion in New York

Wien - Der Klimt-Auktionsrekord von 88 Mio. Dollar für "Adele Bloch-Bauer II" im Jahr 2006 ist gefallen. Gustav Klimts Gemälde "Buchenwald" (Birkenwald) erzielte am Mittwoch in New York 105 Millionen Dollar (104,6 Mio. Euro), berichtete die "New York Times" online. Die Versteigerung der umfangreiche Kollektion des 2018 gestorbenen Microsoft-Mitbegründers Paul Allen war im Ganzen ein Rekord: Erstmals wurden bei einer Auktion mehr als eine Milliarde Dollar erzielt.

Gerangel um höhere Gehälter im Handel geht weiter

Wien - Während sich die Sozialpartner in der Metallindustrie auf einen neuen Kollektivvertrag geeinigt haben, geht das Feilschen im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel am Donnerstag in die dritte Runde. Um 11 Uhr geht es los. Die Arbeitgeber bieten eine Gehaltserhöhung um 3,5 Prozent sowie zusätzlich eine Einmalzahlung. Die Gewerkschaft will ein Gehaltsplus von 10 Prozent. Ein Abschluss gilt daher als eher unwahrscheinlich. Der Handels-Kollektivvertrag gilt für über 400.000 Beschäftigte.

Hurrikan Nicole steuert auf Florida zu

Miami - Der Tropensturm "Nicole" hat sich in den vergangenen Stunden zu einem Hurrikan entwickelt und steuert nach Verwüstungen auf den Bahamas auf den US-Bundesstaat Florida zu. Nicole soll am späten Mittwoch oder frühen Donnerstag (Ortszeit) an der Ostküste Floridas auf Land treffen, teilte das US-Hurrikanzentrum NHC am Mittwoch mit. Die Behörden ordneten Evakuierungen an. Floridas Gouverneur Ron DeSantis rief für 45 Bezirke den Notstand aus.

Asyl-Quartiergeber sollen Bonus erhalten

Wien - Ein Spitzengespräch zwischen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und den Landeshauptleuten hat am Mittwochabend noch kein greifbares Ergebnis zur Unterbringung von Flüchtlingen gebracht. Allerdings wurde ein "Teuerungsausgleich" besprochen, um private Quartiergeber zu entlasten. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) pochte indes darauf, dass seine Kollegen ihre Vorgaben aus der Bund/Länder-Vereinbarung erfüllen.

