Mehr als 100.000 getötete und verletzte russische Soldaten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine verzeichnen beide Seiten nach Schätzungen des US-Militärs hohe Opferzahlen. "Sie haben es mit weit mehr als 100.000 getöteten und verletzten russischen Soldaten zu tun", sagte US-Armeegeneral Mark Milley am Mittwoch (Ortszeit). Gleiches gelte "wahrscheinlich für die ukrainische Seite". Die Zahlen sind die genausten, die die USA bisher veröffentlicht haben. Sie konnten jedoch nicht unabhängig geprüft werden.

Putin reist doch nicht zum G20-Gipfel nach Bali

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin wird nicht persönlich am G20-Gipfel auf der Insel Bali teilnehmen. Stattdessen komme Außenminister Sergej Lawrow zu dem Treffen der 20 großen Industrienationen. Das teilten ein Sprecher des für die Gipfel-Koordinierung zuständigen indonesischen Ministeriums für Investitionen sowie der Kreml am Donnerstag mit. Putin hatte seine Teilnahme an dem Treffen am 15. und 16. November lange offen gelassen.

Biden entscheidet Anfang 2023 über Wiederkandidatur

Washington - Nach dem ausgebliebenen Debakel seiner Demokraten bei den US-Zwischenwahlen will Präsident Joe Biden Anfang 2023 über die Wiederkandidatur für das Weiße Haus entscheiden. "Meiner Meinung nach werden wir Anfang nächsten Jahres ein Urteil fällen", sagte der 79-Jährige am Mittwoch. Bei der Wahl am Dienstag schnitten die Demokraten besser ab als erwartet. Ob sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus und bzw. oder dem Senat halten, ist noch offen.

Neue Abo-Regelung führt zu Promi-Fake-Accounts auf Twitter

San Francisco - Trotz drohender Sperren haben einige Twitter-Nutzer nach der Umstellung des Verifikationssystems Fake-Accounts von Prominenten angelegt. Die begehrten Verifikations-Häkchen, mit deren pauschaler Vergabe an Abo-Kunden Twitter einen neuen Weg beschreitet, wurden umgehend für irreführende Posts missbraucht. So wurde über den angeblichen Account des Basketball-Stars LeBron James am Mittwoch verkündet, dass er die Los Angeles Lakers verlassen wolle.

Gerangel um höhere Gehälter im Handel geht weiter

Wien - Während sich die Sozialpartner in der Metallindustrie auf einen neuen Kollektivvertrag geeinigt haben, geht das Feilschen im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel am Donnerstag in die dritte Runde. Um 11 Uhr geht es los. Die Arbeitgeber bieten eine Gehaltserhöhung um 3,5 Prozent sowie zusätzlich eine Einmalzahlung. Die Gewerkschaft will ein Gehaltsplus von 10 Prozent. Ein Abschluss gilt daher als eher unwahrscheinlich. Der Handels-Kollektivvertrag gilt für über 400.000 Beschäftigte.

130 tote Robben am Kaspischen Meer vor Kasachstan entdeckt

Almaty - 131 tote Robben sind an das Ufer des Kaspischen Meers in Kasachstan angespült worden. Das sagte ein Sprecher des kasachischen Umweltministeriums, ohne Angaben zur Todesursache der Tiere zu machen. Es würden Autopsien durchgeführt. Kasachische Umweltexperten erklärten, sie würden Boden- und Wasserproben aus dem Gebiet des riesigen Salzsees analysieren. Bei den Tieren handelt es sich um bedrohte Kaspischen Robben.

Grüne Abgeordnete fordern Zugang zu Inhaftierten in Ägypten

Kairo/Sharm el-Sheikh/Tanta - Mehrere Parlamentarier europäischer Grünparteien, die an der UNO-Klimakonferenz COP27 teilnehmen, haben in einem Schreiben an den ägyptischen Justizminister Omar Marwan und den Generalstaatsanwalt Hamada Al-Sawy Zugang zu neun namentlich genannten inhaftierten Dissidenten gefordert. Unter den Namen findet sich auch Alaa Abd el-Fattah, der sich in Wadi Al-Natrun nördlich von Kairo einem intensivierten Hungerstreik befindet.

Hurrikan Nicole steuert auf Florida zu

Miami - Der Tropensturm "Nicole" hat sich in den vergangenen Stunden zu einem Hurrikan entwickelt und steuert nach Verwüstungen auf den Bahamas auf den US-Bundesstaat Florida zu. Nicole soll am späten Mittwoch oder frühen Donnerstag (Ortszeit) an der Ostküste Floridas auf Land treffen, teilte das US-Hurrikanzentrum NHC am Mittwoch mit. Die Behörden ordneten Evakuierungen an. Floridas Gouverneur Ron DeSantis rief für 45 Bezirke den Notstand aus.

