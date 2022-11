Kiew: Russland will Cherson in "Stadt des Todes" verwandeln

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland will nach der Rückzugsankündigung nach Ansicht der Ukraine Cherson in eine "Stadt des Todes" verwandeln. Der politische Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Mychajlo Podoljak, beschuldigte Russland, Gegenden zu verminen und zu planen, Cherson von der anderen Seite des Flusses Dnipro zu beschießen. Selenskyj selbst rief nach der Ankündigung Moskaus zur Zurückhaltung auf. Die Ukraine meldete unterdessen Gebietsgewinne im Süden des Landes.

Rückwirkender Zuschuss für Asyl-Quartiergeber

Wien - Quartiergeber von Flüchtlingen werden entlastet. Das Innenministerium plant, ihnen rückwirkend mit Anfang November einen Teuerungsausgleich zu gewähren. Die Zahlung soll monatlich erfolgen und wird vorerst befristet. Wie hoch der Zuschuss sein wird, ist noch Gegenstand von Verhandlungen. Der Beschluss im Nationalrat erfolgt vermutlich im Dezember.

Klimaaktivisten klebten sich im NHM vor Dino-Skeletten fest

Wien/Österreich-weit - Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben sich am Donnerstagvormittag an einem Sockel im Dinosaurier-Saal im Naturhistorischen Museum (NHM) Wien festgeklebt. Damit protestieren die beiden Aktivistinnen "gegen den fossilen Kurs der österreichischen Bundesregierung", wie es in einer Aussendung heißt. "Vor den Überresten der ausgestorbenen Giganten" deponierten sie ihre Forderungen zur "Überlebenspolitik anstelle der fortgesetzten Zerstörung unserer Lebensgrundlagen".

Wienerberger baute Gewinne kräftig aus

Wien - Der börsennotierte Ziegelriese Wienerberger hat seine Ergebnisse in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2022 "trotz eines herausfordernden und volatilen Marktumfelds" gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahr massiv gesteigert. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat sich von 323 auf 629 Mio. Euro fast verdoppelt, wie der Baustoffkonzern am Donnerstag bekanntgab. Der Umsatz legte demnach um ein Drittel auf knapp 3,9 Mrd. Euro zu.

Zahl der Menschen in Klima-Hotspots verdoppelt sich bis 2050

Sharm el-Sheikh - In rund 25 Jahren leben wahrscheinlich bereits drei Milliarden Menschen in Weltregionen, die als verletzliche Hotspots der Erderhitzung eingestuft sind. Dies wären etwa doppelt so viele wie jetzt schon, berichteten Wissenschafter am Donnerstag auf der UN-Klimakonferenz in Ägypten. Die Regionen liegen überwiegend in Mittelamerika, im Nahen Osten, Teilen Asiens sowie in Zentralafrika, Ostafrika und der Sahel-Region.

Hurrikan Nicole erreichte Florida und schwächte sich ab

Miami - Der Hurrikan "Nicole" hat die Ostküste des US-Bundesstaats Florida erreicht. Am Donnerstagmorgen (10.00 Uhr MEZ) lag sein Zentrum nach Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums in Miami rund 95 Kilometer südöstlich von Orlando. Über Land schwächte er sich ab und wurde mit Windgeschwindigkeiten von 110 Kilometern pro Stunde zum Tropensturm zurückgestuft. Die Meteorologen warnten weiter vor starken Winden, gefährlichen Wellen und heftigem Regen.

Starker Jobabbau bei Valneva

Lyon - Der französisch-österreichische Biotechkonzern Valneva streicht nach dem Einstampfen der Covid-Impfstoffproduktion 20 bis 25 Prozent der Arbeitsplätze. Die Maßnahme betreffe auch Österreich, teilte Valneva mit. Wie viele Jobs in Österreich gestrichen werden, blieb offen. Es gebe in Österreich 250 Stellen, Österreich sei aber weniger betroffen als die beiden anderen Covid-Produktionsstandorte in Schottland und Schweden.

Taliban verbieten Frauen Zugang zu Parks in Kabul

Kabul - Die Taliban haben afghanischen Frauen den Zugang zu öffentlichen Parks und Vergnügungsparks in der Hauptstadt Kabul verboten. Die bestehenden Regeln des nach Geschlecht getrennten Zugangs seien "an vielen Orten" gebrochen worden, sagte Mohammed Akif Sadeq Mohajir, Sprecher des sogenannten Ministeriums für den Schutz vor Laster und die Förderung der Tugend, der Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red