Rückwirkender Zuschuss für Asyl-Quartiergeber

Wien - Quartiergeber von Flüchtlingen werden entlastet. Das Innenministerium plant, ihnen rückwirkend mit Anfang November einen Teuerungsausgleich zu gewähren. Die Zahlung soll monatlich erfolgen und wird vorerst befristet. Wie hoch der Zuschuss sein wird, ist noch Gegenstand von Verhandlungen. Der Beschluss im Nationalrat erfolgt vermutlich im Dezember.

Kiew: Russland will Cherson in "Stadt des Todes" verwandeln

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland will nach der Rückzugsankündigung nach Ansicht der Ukraine Cherson in eine "Stadt des Todes" verwandeln. Der politische Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Mychajlo Podoljak, beschuldigte Russland, Gegenden zu verminen und zu planen, Cherson von der anderen Seite des Flusses Dnipro zu beschießen. Selenskyj selbst rief nach der Ankündigung Moskaus zur Zurückhaltung auf. Auch die NATO gab sich zurückhaltend. Kiew meldete indes Gebietsgewinne im Süden des Landes.

Fast ein Fünftel des Amazonas-Regenwaldes laut WWF zerstört

Sharm el-Sheikh/Brasilia/Wien - Anlässlich der COP27 in Ägypten präsentiert die Umweltschutzorganisation WWF einen neuen, fast 200 Seiten umfassenden Bericht zum Zustand des Amazonas-Regenwaldes. Demnach sind von der voranschreitenden Zerstörung des artenreichen Ökosystems die Lebensgrundlagen von bis zu 47 Millionen Menschen im Amazonasgebiet gefährdet. Fast ein Fünftel des Gebiets sind laut dem WWF bereits unwiderruflich zerstört worden.

US-Inflation sank im Oktober auf 7,7 Prozent

Washington - Der hohe Inflationsdruck in den USA lässt deutlicher als erwartet nach. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel von 8,2 Prozent im September auf 7,7 Prozent im Oktober, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Experten hatten lediglich mit 8,0 Prozent gerechnet.

Klimaaktivisten klebten sich im NHM vor Dino-Skeletten fest

Wien/Österreich-weit - Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben sich am Donnerstagvormittag an einem Sockel im Dinosaurier-Saal im Naturhistorischen Museum (NHM) Wien festgeklebt. Damit protestieren die beiden Aktivistinnen "gegen den fossilen Kurs der österreichischen Bundesregierung", wie es in einer Aussendung heißt. "Vor den Überresten der ausgestorbenen Giganten" deponierten sie ihre Forderungen zur "Überlebenspolitik anstelle der fortgesetzten Zerstörung unserer Lebensgrundlagen".

Hotels in Wien verbuchen wieder Gewinne

Wien - Nach zweieinhalb Jahren Corona erholen sich die Hotels in Wien heuer von den Lockdowns und Geschäftseinbrüchen während der Pandemie. Die Häuser schreiben 2022 laut Wirtschaftskammer Wien wieder schwarze Zahlen. Die Spitzenauslastungen im Sommer und im Herbst glichen den Corona-Knick vom Frühjahr wieder aus. "Das Gesamtjahr ist erstmals seit 2019 wieder positiv", berichtete der Obmann der Fachgruppe Hotellerie, Dominic Schmid. Das Jahresende sei noch schwer zu prognostizieren.

52-Jähriger nach Sex-Date mit tödlichem Ausgang angeklagt

Wien - Seit über einem Jahr sitzt ein 52-jähriger Mann in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in U-Haft, von dem die Staatsanwaltschaft zunächst angenommen hatte, dieser könnte zwei Männer im Zuge von Sex-Dates vorsätzlich getötet und einen dritten betäubt und ausgeraubt haben. Ursprünglich wurde daher wegen Doppelmord-Verdachts ermittelt. Nun liegt die Anklage vor. Sie lautet auf Vergewaltigung mit Todesfolge (� 201 Absatz 2 StGB), Missbrauch einer wehrlosen Person und schweren Raub.

Weiter Aufregung um Ärzte-Drohung bei Mutter-Kind-Pass

Wien - Die Drohung der Ärztekammer mit einem Ausstieg aus dem Mutter-Kind-Pass lässt weiter die Wogen hochgehen. Die Opposition rief am Donnerstag alle Verantwortlichen zu einer Verhandlungslösung auf und bekräftigte, dass die Leistungen erhalten bleiben müssen. Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) versicherte unterdessen, dass die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen kostenfrei bleiben werden.

Wiener Börse deutlich im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag nach der Veröffentlichung mit Spannung erwarteter US-Inflationszahlen mit deutlich höher präsentiert. Der ATX sprang um 1,75 Prozent auf 3.200 Punkte hoch, nachdem er zuvor um den Vortageswert gependelt war. In den USA sind die Verbraucherpreise im Oktober weniger als erwartet angewachsen und schürten damit bei den Anlegern Hoffnungen, dass die US-Notenbank ein gemäßigteres Tempo bei den Zinserhöhungsschritten einschlägt.

