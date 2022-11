Rückwirkender Zuschuss für Asyl-Quartiergeber

Wien - Quartiergeber von Flüchtlingen werden entlastet. Das Innenministerium plant, ihnen rückwirkend mit Anfang November einen Teuerungsausgleich zu gewähren. Die Zahlung soll monatlich erfolgen und wird vorerst befristet. Wie hoch der Zuschuss sein wird, ist noch Gegenstand von Verhandlungen. Der Beschluss im Nationalrat erfolgt vermutlich im Dezember.

Kiew: Russland will Cherson in "Stadt des Todes" verwandeln

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland will nach der Rückzugsankündigung nach Ansicht der Ukraine Cherson in eine "Stadt des Todes" verwandeln. Der politische Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Mychajlo Podoljak, beschuldigte Russland, Gegenden zu verminen und zu planen, Cherson von der anderen Seite des Flusses Dnipro zu beschießen. Selenskyj selbst rief nach der Ankündigung Moskaus zur Zurückhaltung auf. Auch die NATO gab sich zurückhaltend. Kiew meldete indes Gebietsgewinne im Süden des Landes.

Fast ein Fünftel des Amazonas-Regenwaldes laut WWF zerstört

Sharm el-Sheikh/Brasilia/Wien - Anlässlich der COP27 in Ägypten präsentiert die Umweltschutzorganisation WWF einen neuen, fast 200 Seiten umfassenden Bericht zum Zustand des Amazonas-Regenwaldes. Demnach sind von der voranschreitenden Zerstörung des artenreichen Ökosystems die Lebensgrundlagen von bis zu 47 Millionen Menschen im Amazonasgebiet gefährdet. Fast ein Fünftel des Gebiets sind laut dem WWF bereits unwiderruflich zerstört worden.

Neuer Kollektivvertrag im Handel lässt auf sich warten

Wien - Im Feilschen um einen neuen Kollektivvertrag im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel ist es am Donnerstag in der dritten Verhandlungsrunde zu keiner Einigung gekommen. Die Positionen zwischen den Arbeitgebern und der Gewerkschaft liegen nach wie vor zu weit auseinander, einen neuen Gesprächsversuch wollen die Sozialpartner am 22. November wagen. Der Handels-KV gilt für über 400.000 Beschäftigte.

US-Inflation sank im Oktober auf 7,7 Prozent

Washington - Der hohe Preisdruck in den USA geht spürbar zurück und liefert der Notenbank Argumente für eine weniger aggressive Gangart bei Zinserhöhungen. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel im Oktober auf 7,7 Prozent, nach 8,2 Prozent im September, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Experten hatten mit 8,0 Prozent gerechnet.

Polizisten bei Zellen-Brand in Eisenstadt verletzt

Eisenstadt - Ein 37-jähriger Schubhäftling hat am Donnerstagnachmittag eine Zelle in der burgenländischen Landespolizeidirektion in Eisenstadt in Brand gesetzt. Vier Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden, ebenso wie der Häftling, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht, teilte ein Polizeisprecher gegenüber der APA mit. Einige Beamte hätten das Feuer zwar rasch gelöscht, es sei aber zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Weiter Aufregung um Ärzte-Drohung bei Mutter-Kind-Pass

Wien - Die Drohung der Ärztekammer mit einem Ausstieg aus dem Mutter-Kind-Pass lässt weiter die Wogen hochgehen. Die Opposition rief am Donnerstag alle Verantwortlichen zu einer Verhandlungslösung auf und bekräftigte, dass die Leistungen erhalten bleiben müssen. Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) versicherte unterdessen, dass die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen kostenfrei bleiben werden.

