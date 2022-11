Musk schließt Twitter-Pleite nicht aus

San Francisco - Tech-Milliardär Elon Musk hat wenige Wochen nach der 44 Milliarden Dollar schweren Twitter-Übernahme eine Insolvenz des Online-Dienstes nicht ausgeschlossen. Bei einem Auftritt vor Mitarbeitern am Donnerstag warnte er Medienberichten zufolge, dass bei Twitter nächstes Jahr ein Milliarden-Loch in der Bilanz klaffen könnte. Wenn es unter diesen Umständen nicht gelinge, mehr Geld reinzubringen als ausgegeben werde, sei "eine Insolvenz nicht ausgeschlossen", sagte Musk demnach.

Beamten-Gehaltsverhandlungen gehen in die zweite Runde

Wien - Die Beamten-Gehaltsverhandlungen gehen am Freitagnachmittag in die zweite Runde. Mit einer Einigung wird eher noch nicht gerechnet, es ist sogar noch offen, ob die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst eine in Zahlen gegossene Forderung oder die Regierung ein konkretes Angebot auf den Tisch legen werden.

Erst letzte Sitze entscheiden über US-Kongressmehrheiten

Washington - Mehrere Tage nach der US-Kongresswahl ist weiter offen, welche Partei jeweils die beiden Parlamentskammern kontrollieren wird. Die Republikaner sind auf Kurs zu einer knappen Mehrheit im Repräsentantenhaus, über die Kontrolle im Senat könnte am Ende erst eine Stichwahl in Georgia entscheiden. Aktuell kommen die Republikaner auf 49 Sitze und die Demokraten auf 48. US-Präsident Joe Biden sieht trotz des drohenden Verlusts der Kongressmehrheit eine Bestätigung seiner Politik.

Anti-Terror-Ermittlungen nach Tod von Polizist in Brüssel

Brüssel - Nach einem tödlichen Messerangriff auf Polizisten in Brüssel ermittelt die belgische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft. Die Behörde habe wegen Verdachts auf ein terroristisches Motiv die Ermittlungen übernommen, erklärte ein Sprecher am Donnerstagabend. Ein Angreifer hatte zuvor in der belgischen Hauptstadt zwei Streifenbeamte mit einem Messer angegriffen, ein Polizist starb. Belgiens Innenministerin Annelies Verlinden sprach auf Twitter von einem "furchtbaren Drama".

Uni-Budget: Minister zweifelt Angaben zu Mehrbedarf an

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) geht von einem deutlich niedrigeren Mehrbedarf für die Universitäten in den kommenden beiden Jahren aus als diese selbst. Die Unis hatten zuletzt von einem nötigen Budgetplus von 1,2 Mrd. Euro zur Abgeltung der Teuerung bis 2024 gesprochen. Das ist für den Minister "nicht nachvollziehbar", sagte er im Budgetausschuss des Nationalrats am Donnerstag. Uniko-Vorsitzende Sabine Seidler betonte hingegen, dass es weiterhin um diese Summe gehe.

Selenskyj berichtet von ukrainischen Erfolgen bei Cherson

Mykolajiw - Die Soldaten der Ukraine rücken den bei Cherson abziehenden russischen Einheiten scheinbar unaufhaltsam nach. In dem Gebiet rund um die südukrainische Stadt seien bereits 41 Ortschaften befreit, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagabend in seiner täglichen Videobotschaft mit. Die Zahl der ukrainischen Flaggen, die im Rahmen der laufenden Verteidigungsoperation "an ihren rechtmäßigen Platz" zurückkehrten, gehe demnach in die Dutzenden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red