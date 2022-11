Selenskyj berichtet von ukrainischen Erfolgen bei Cherson

Mykolajiw/Kiew (Kyjiw) - Die Soldaten der Ukraine rücken den bei Cherson abziehenden russischen Einheiten scheinbar unaufhaltsam nach. In dem Gebiet rund um die südukrainische Stadt seien bereits 41 Ortschaften befreit, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagabend in seiner täglichen Videobotschaft mit. Die Zahl der ukrainischen Flaggen, die im Rahmen der laufenden Verteidigungsoperation "an ihren rechtmäßigen Platz" zurückkehrten, gehe demnach in die Dutzenden.

Post AG heuer bisher mit Ergebnisrückgang von 13 Prozent

Wien - Die Österreichische Post AG hat in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres deutlich weniger verdient. Das Betriebsergebnis (Ebit) reduzierte sich im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 125,3 Mio. Euro, beim Ebitda betrug das Minus 3,1 Prozent und lag bei 258 Mio. Euro. Beim Brief und der Werbepost lag das Umsatzminus bei 0,7 Prozent, bei Paket und Logistik bei 4,5 Prozent. Kräftig zugelegt hat hingegen das Filial- und Bankgeschäft mit einem Plus von 62,2 Prozent.

Anti-Terror-Ermittlungen nach Tod von Polizist in Brüssel

Brüssel - Nach einem tödlichen Messerangriff auf Polizisten in Brüssel ermittelt die belgische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft. Die Behörde habe wegen Verdachts auf ein terroristisches Motiv die Ermittlungen übernommen, erklärte ein Sprecher am Donnerstagabend. Ein Angreifer hatte zuvor in der belgischen Hauptstadt zwei Streifenbeamte mit einem Messer angegriffen, ein Polizist starb. Belgiens Innenministerin Annelies Verlinden sprach auf Twitter von einem "furchtbaren Drama".

Musk schließt Twitter-Pleite nicht aus

San Francisco - Tech-Milliardär Elon Musk hat wenige Wochen nach der 44 Milliarden Dollar schweren Twitter-Übernahme eine Insolvenz des Online-Dienstes nicht ausgeschlossen. Bei einem Auftritt vor Mitarbeitern am Donnerstag warnte er Medienberichten zufolge, dass bei Twitter nächstes Jahr ein Milliarden-Loch in der Bilanz klaffen könnte. Wenn es unter diesen Umständen nicht gelinge, mehr Geld reinzubringen als ausgegeben werde, sei "eine Insolvenz nicht ausgeschlossen", sagte Musk demnach.

Kunstsammlung von Microsoft-Mitgründer Allen bringt Rekord

New York - Die Versteigerung der großen Kunstsammlung des 2018 gestorbenen Microsoft-Mitgründers Paul Allen hat dem Auktionshaus Christie's einen Rekord eingebracht. Die insgesamt rund 150 Werke hätten bei der zweiteiligen Auktion am Mittwoch und Donnerstag zusammengerechnet rund 1,6 Milliarden Dollar eingebracht, teilte Christie's mit. Damit sei es die einträglichste Versteigerung in der Geschichte des Auktionshauses gewesen.

Beamten-Gehaltsverhandlungen gehen in die zweite Runde

Wien - Die Beamten-Gehaltsverhandlungen gehen am Freitagnachmittag in die zweite Runde. Mit einer Einigung wird eher noch nicht gerechnet, es ist sogar noch offen, ob die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst eine in Zahlen gegossene Forderung oder die Regierung ein konkretes Angebot auf den Tisch legen werden.

Vertrauen in österreichische Politiker bescheiden

Wien - Das Vertrauen in Österreichs Bundespolitik bleibt bescheiden. Laut aktuellem APA/OGM-Vertrauensindex sind von der Regierung nur Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) im positiven Bereich. Aber auch seitens der Opposition sind mit Ausnahme der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) sämtliche Vertreter im Minus. An der Spitze des Vertrauensrankings steht der Bundespräsident.

Grenzkontrollen werden verlängert

Wien - Die Grenzkontrollen zu den Nachbarländern Ungarn, Slowenien und der Slowakei werden verlängert. Das teilte das Innenministerium der APA mit. Zu ersteren beiden Staaten sollen sie zumindest bis Mitte Mai aufrecht bleiben, zur Slowakei bis 12. Dezember. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht dies als konsequente Fortführung des Kampfes gegen die Schlepperkriminalität.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red