Russische Armee vermeldet vollständigen Abzug aus Cherson

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die russische Armee hat am Freitagmorgen nach eigenen Angaben ihren Rückzug aus dem Norden der ukrainischen Region Cherson abgeschlossen. Um 05.00 Uhr (04.00 Uhr MEZ) sei "der Transfer russischer Soldaten ans linke Ufer des Flusses Dnipro beendet" gewesen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Am Nachmittag erreichten erste ukrainische Truppen den Hauptplatz der Stadt und wurden von einer begeisterten Menge empfangen, wie Videos in sozialen Netzwerken zeigten.

EU dämpft Wachstumsprognose für Österreich und Eurozone

Brüssel - Die EU-Kommission dämpft ihre Wachstumsprognose für Österreich. Sie erwartet für 2023 nur noch ein Plus von 0,3 Prozent. 2024 soll das Wachstum mit 1,1 Prozent wieder anziehen. Für das laufende Jahr 2022 sagt die EU-Behörde in ihrer am Freitag veröffentlichten Herbstprognose ein Plus von 4,6 Prozent voraus. Die Inflation wird von heuer 8,7 Prozent auf 6,7 Prozent 2023 und 3,3 Prozent im Jahr 2024 zurückgehen, erwartet die Kommission.

Rainer Nowak tritt nach Chat-Affäre als "Presse"-Chef zurück

Wien - Rainer Nowak tritt als Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der "Presse" "aus eigenem Wunsch" zurück. Das teilte Nowak in einem gemeinsamen Statement mit der Styria Media Group am Freitag mit. Es gehe ihm "um klare, unmissverständliche Konsequenzen aus der aktuellen Debatte rund um öffentlich gewordene Chat-Protokolle". Erst am Montag hatte Nowak seine Funktionen als Chefredakteur und Herausgeber vorläufig ruhend gestellt.

3.207 Neuinfektionen und 13 weitere Covid-Tote

Wien - In Österreich sind laut den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Donnerstag 3.207 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 3.741 Fällen. Im Krankenhaus lagen am Freitagvormittag 1.034 Infizierte, 25 weniger als am Vortag minus 294 zur Vorwoche. 67 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Innerhalb eines Tages kamen 13 Covid-Tote auf bisher 21.082 Pandemie-Opfer hinzu.

Messerangriff in Belgien - Verdächtiger war auf Terrorliste

Brüssel - Der tödliche Angriff auf einen Polizisten in Brüssel ist von einem Terrorverdächtigen verübt worden. Der Mann stand auf einer Terrorliste der belgischen Behörden, wie die Staatsanwaltschaft in einer Pressekonferenz am Freitagvormittag in Brüssel mitteilte. Der 23-jährige stach am Donnerstagabend auf zwei Polizisten in einem Streifenwagen ein. Dabei starb ein 29-Jähriger Polizist an seinen Verletzungen später im Krankenhaus.

Gewessler: "Klimakrise größte Herausforderung unserer Zeit"

Wien/Sharm el-Sheikh - Trotz der niedrigen Erwartungen an bahnbrechende Erfolge bei der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten sieht Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) die Veranstaltung weiterhin als guten Rahmen für Gespräche. "Es sitzen alle Länder am Tisch", so Gewessler am Freitag in Wien. Es gebe die Möglichkeit, die ganze Welt hinter dem Ziel des gemeinsamen Klimaschutzes zu vereinen. "Mit dieser Ambition fahre ich auch hin", so Gewessler. Die EU habe dabei eine wichtige Vorbildfunktion.

2023 keine weitere Aussetzung der Gebührenerhöhung in Graz

Graz/Wien - Kaum neues gab es beim Pressegespräch der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr und Finanzstadtrat Manfred Eber (beide KPÖ) am Freitagmittag zur Finanzsituation der Stadt. Die Schritte zur Konsolidierung wurden etwas detaillierter skizziert, zugleich aber auf die Vorlage der Mittelfristplanung erst Jänner 2023 verwiesen. Eber ging für 2023 von steigenden Einnahmen aus. Gekippt wird der 2022 verhängte Verzicht auf Gebührenerhöhung, etwa Kanal. Auch die Parkgebühren dürften steigen.

Wegen Vergewaltigung verurteilter oö. Ex-Politiker geehrt

Linz - Eine Ehrung für einen wegen Vergewaltigung verurteilten ehemaligen oö. ÖVP-Politiker, über die die "Oö. Nachrichten" (OÖN) am Freitag berichteten, sorgt für Kritik. Sie sei noch vor dem rechtskräftigen Schuldspruch in die Wege geleitet worden, so die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) und räumte eine "irritierende Optik" ein. "Zum heutigen Zeitpunkt wäre eine Ehrung vollkommen ausgeschlossen." Ein ÖAAB bereitet indes einen Ausschluss vor.

Wiener Börse am Nachmittag im Plus, US-Daten wirken nach

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag moderat zugelegt. Der ATX lag gegen 14.45 Uhr mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 3.196,10 Punkten. Auch andere Börsen konnten ihre starken Vortagesgewinne noch etwas ausbauen. Für gute Stimmung sorgten weiter die überraschend glimpflich ausgefallenen US-Inflationsdaten vom Vortag. Gut gesucht waren die Ölwerte OMV (plus 2,9 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (plus 2,8 Prozent). Aktien der Post gewannen nach Quartalszahlen 2,2 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red