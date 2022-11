Jubel nach Abzug der russischen Truppen aus Cherson

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee hat bei ihrer Gegenoffensive im Südosten der Ukraine einen bedeutenden Sieg errungen: Neun Monate nach Beginn des Krieges räumte die russische Armee am Freitag die strategisch wichtige Stadt Cherson und überließ das Feld den ukrainischen Streitkräften. "Cherson kehrt unter die Kontrolle der Ukraine zurück", erklärte das Verteidigungsministerium in Kiew. Ukrainische Truppen wurden am Hauptplatz der Stadt von einer begeisterten Menge empfangen.

EU dämpft Wachstumsprognose für Österreich und Eurozone

Brüssel - Die EU-Kommission dämpft ihre Wachstumsprognose für Österreich. Sie erwartet für 2023 nur noch ein Plus von 0,3 Prozent. 2024 soll das Wachstum mit 1,1 Prozent wieder anziehen. Für das laufende Jahr 2022 sagt die EU-Behörde in ihrer am Freitag veröffentlichten Herbstprognose ein Plus von 4,6 Prozent voraus. Die Inflation wird von heuer 8,7 Prozent auf 6,7 Prozent 2023 und 3,3 Prozent im Jahr 2024 zurückgehen, erwartet die Kommission.

Rainer Nowak tritt nach Chat-Affäre als "Presse"-Chef zurück

Wien - Rainer Nowak tritt als Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der "Presse" "aus eigenem Wunsch" zurück. Das teilte Nowak in einem gemeinsamen Statement mit der Styria Media Group am Freitag mit. Es gehe ihm "um klare, unmissverständliche Konsequenzen aus der aktuellen Debatte rund um öffentlich gewordene Chat-Protokolle". Erst am Montag hatte Nowak seine Funktionen als Chefredakteur und Herausgeber vorläufig ruhend gestellt.

Nichts Konkretes in 2. Beamten-Gehaltsverhandlungsrunde

Wien - Die zweite Runde der Beamten-Gehaltsverhandlungen hat am Freitagnachmittag noch kein Ergebnis gebracht. Weder hat die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst eine in Zahlen gegossene Forderung auf den Tisch gelegt noch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) für die Regierung ein konkretes Angebot. Das teilten GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl und eine Sprecherin des Vizkanzlers der APA mit. Auch einen neuen Verhandlungstermin gibt es noch nicht.

Länder für neuen Verteilungsschlüssel beim Finanzausgleich

Wien - Die Bundesländer fordern Änderungen beim Finanzausgleich - sprich: einen neuen Verteilungsschlüssel. Dieser soll "leistungspangepasster" gestaltet werden, wie der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Freitag nach einer Tagung der Landesfinanzreferenten in Wien betonten. Die seit 2017 laufende Periode des Finanzausgleichs läuft - um zwei Jahre verlängert - bis Ende 2023.

2023 keine weitere Aussetzung der Gebührenerhöhung in Graz

Graz/Wien - Kaum neues gab es beim Pressegespräch der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr und Finanzstadtrat Manfred Eber (beide KPÖ) am Freitagmittag zur Finanzsituation der Stadt. Die Schritte zur Konsolidierung wurden etwas detaillierter skizziert, zugleich aber auf die Vorlage der Mittelfristplanung erst Jänner 2023 verwiesen. Eber ging für 2023 von steigenden Einnahmen aus. Gekippt wird der 2022 verhängte Verzicht auf Gebührenerhöhung, etwa Kanal. Auch die Parkgebühren dürften steigen.

3.207 Neuinfektionen und 13 weitere Covid-Tote

Wien - In Österreich sind laut den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Donnerstag 3.207 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 3.741 Fällen. Im Krankenhaus lagen am Freitagvormittag 1.034 Infizierte, 25 weniger als am Vortag minus 294 zur Vorwoche. 67 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Innerhalb eines Tages kamen 13 Covid-Tote auf bisher 21.082 Pandemie-Opfer hinzu.

Wegen Vergewaltigung verurteilter oö. Ex-Politiker geehrt

Linz - Die Ehrung eines wegen Vergewaltigung verurteilten oö. Ex-ÖVP-Politikers, über die die "Oö. Nachrichten" am Freitag berichteten, sorgt für Kritik. Sie sei noch vor dem rechtskräftigen Schuldspruch in die Wege geleitet worden, so die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) und räumte eine "irritierende Optik" ein. "Zum heutigen Zeitpunkt wäre eine Ehrung vollkommen ausgeschlossen." Der ÖAAB bereitet einen Ausschluss vor, die Seniorenbundmitgliedschaft pausiert.

