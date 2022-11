USA wollen "Klimahölle" abwenden und Klimaziele erreichen

Sharm el-Sheikh/Washington - Trotz aller Warnungen vor einer drohenden Klimakatastrophe bleiben die globalen Treibhausgas-Emissionen auf Rekordniveau. Es gibt "keine Anzeichen für einen Rückgang", wie der Forschungsbericht "Global Carbon Budget 2022" feststellt, der am Freitag auf der UN-Klimakonferenz in Ägypten vorgestellt wurde. Am selben Tag kündigte US-Präsident Joe Biden an, dass ein Land die Klimaziele erreichen und helfen wolle, die "Klimahölle" abzuwenden".

Jubel nach Abzug der russischen Truppen aus Cherson

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee hat bei ihrer Gegenoffensive im Südosten der Ukraine einen bedeutenden Sieg errungen: Neun Monate nach Beginn des Krieges räumte die russische Armee am Freitag die strategisch wichtige Stadt Cherson und überließ das Feld den ukrainischen Streitkräften. "Cherson kehrt unter die Kontrolle der Ukraine zurück", erklärte das Verteidigungsministerium in Kiew. Ukrainische Truppen wurden am Hauptplatz der Stadt von einer begeisterten Menge empfangen.

Nichts Konkretes in 2. Beamten-Gehaltsverhandlungsrunde

Wien - Die zweite Runde der Beamten-Gehaltsverhandlungen hat am Freitagnachmittag noch kein Ergebnis gebracht. Weder hat die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst eine in Zahlen gegossene Forderung auf den Tisch gelegt noch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) für die Regierung ein konkretes Angebot. Das teilten GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl und eine Sprecherin des Vizkanzlers der APA mit. Auch einen neuen Verhandlungstermin gibt es noch nicht.

Länder für neuen Verteilungsschlüssel beim Finanzausgleich

Wien - Die Bundesländer fordern Änderungen beim Finanzausgleich - sprich: einen neuen Verteilungsschlüssel. Dieser soll "leistungspangepasster" gestaltet werden, wie der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Freitag nach einer Tagung der Landesfinanzreferenten in Wien betonten. Die seit 2017 laufende Periode des Finanzausgleichs läuft - um zwei Jahre verlängert - bis Ende 2023.

3.207 Neuinfektionen und 13 weitere Covid-Tote

Wien - In Österreich sind laut den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Donnerstag 3.207 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 3.741 Fällen. Im Krankenhaus lagen am Freitagvormittag 1.034 Infizierte, 25 weniger als am Vortag minus 294 zur Vorwoche. 67 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Innerhalb eines Tages kamen 13 Covid-Tote auf bisher 21.082 Pandemie-Opfer hinzu.

Budgetausschuss gab grünes Licht für das Budget 2023

Wien - Das Budget 2023 ist auf Schiene: Nach sechstägigen Beratungen hat der Budgetausschuss - mit den Stimmen der Regierungsparteien - Freitag Abend grünes Licht gegeben. Kommende Woche werden der Haushaltsentwurf und der neue Bundesfinanzrahmen drei Tage lang im Nationalrats-Plenum beraten, am Donnerstag erfolgt die Schlussabstimmung.

"Das Lied der Schlümpfe" machte ihn groß: Vader Abraham tot

Wien - Im deutschen Sprachraum ist er als One-Hit-Wonder in die Geschichte eingegangen, aber dafür mit einem echten Ohrwurm, der sich nach wie vor durch die Gehörgänge einer Mehrheit der Bevölkerung gräbt: Am Dienstag ist der niederländische Schlagersänger Pierre Kartner alias Vader Abraham, der mit seinem "Lied der Schlümpfe" legendär wurde, wie erst jetzt bekannt wurde, im Alter von 87 Jahren gestorben.

Wegen Vergewaltigung verurteilter oö. Ex-Politiker geehrt

Linz - Die Ehrung eines wegen Vergewaltigung verurteilten oö. Ex-ÖVP-Politikers, über die die "Oö. Nachrichten" am Freitag berichteten, sorgt für Kritik. Sie sei noch vor dem rechtskräftigen Schuldspruch in die Wege geleitet worden, so die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) und räumte eine "irritierende Optik" ein. "Zum heutigen Zeitpunkt wäre eine Ehrung vollkommen ausgeschlossen." Der ÖAAB bereitet einen Ausschluss vor, die Seniorenbundmitgliedschaft pausiert.

