USA wollen "Klimahölle" abwenden und Klimaziele erreichen

Sharm el-Sheikh/Washington - Trotz aller Warnungen vor einer drohenden Klimakatastrophe bleiben die globalen Treibhausgas-Emissionen auf Rekordniveau. Es gibt "keine Anzeichen für einen Rückgang", wie der Forschungsbericht "Global Carbon Budget 2022" feststellt, der am Freitag auf der UN-Klimakonferenz in Ägypten vorgestellt wurde. Am selben Tag kündigte US-Präsident Joe Biden an, dass ein Land die Klimaziele erreichen und helfen wolle, die "Klimahölle" abzuwenden".

Jubel nach Abzug der russischen Truppen aus Cherson

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee hat bei ihrer Gegenoffensive im Südosten der Ukraine einen bedeutenden Sieg errungen: Neun Monate nach Beginn des Krieges räumte die russische Armee am Freitag die strategisch wichtige Stadt Cherson und überließ das Feld den ukrainischen Streitkräften. "Cherson kehrt unter die Kontrolle der Ukraine zurück", erklärte das Verteidigungsministerium in Kiew. Ukrainische Truppen wurden am Hauptplatz der Stadt von einer begeisterten Menge empfangen.

Demokraten behalten umkämpften Senatssitz in Arizona

Washington - Der Demokrat Mark Kelly hat bei den Kongresswahlen im US-Bundesstaat Arizona seinen hart umkämpften Senatssitz erfolgreich verteidigt. Der ehemalige Astronaut Kelly setzte sich gegen den republikanischen Herausforderer Blake Masters durch, wie die Nachrichtenagentur AP sowie die Fernsehsender CNN und NBC am Freitagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Stimmauszählungen meldeten. Die Republikaner hatten darauf gehofft, den Demokraten den Senatssitz in Arizona abnehmen zu können.

US-Präsident Biden nimmt an ASEAN-Gipfel teil

Phnom Penh - Nach seiner Teilnahme an der Weltklimakonferenz in Ägypten trifft US-Präsident Joe Biden am Samstag beim Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh ein. Am ersten Tag seines zweitägigen Besuches ist ein Treffen mit dem gastgebenden Ministerpräsidenten Hun Sen geplant. Biden will die zehn ASEAN-Staaten umwerben, um die Kooperation in der asiatisch-pazifischen Region auszubauen und den Einfluss Chinas zurückzudrängen.

Länder für neuen Verteilungsschlüssel beim Finanzausgleich

Wien - Die Bundesländer fordern Änderungen beim Finanzausgleich - sprich: einen neuen Verteilungsschlüssel. Dieser soll "leistungspangepasster" gestaltet werden, wie der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Freitag nach einer Tagung der Landesfinanzreferenten in Wien betonten. Die seit 2017 laufende Periode des Finanzausgleichs läuft - um zwei Jahre verlängert - bis Ende 2023.

EU-Länder verständigen sich auf neue Sanktionen gegen Iran

Teheran - Die EU-Staaten haben sich angesichts der schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran auf ein neues Sanktionspaket verständigt. Der Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel nahm am Freitag einstimmig entsprechende Pläne an, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Der förmliche Beschluss soll bereits am Montag ohne nochmalige Aussprache bei einem Außenministertreffen gefasst werden.

