Fast 40.000 profitieren vom Frühstarterbonus

Wien - Fast 40.000 Personen beziehen den Frühstarterbonus, der Anfang des Jahres die Hacklerpension ersetzt hat. Während letztere fast nur Männer bekamen, geht der Frühstarterbonus zu 58 Prozent an Frauen. "Ziel erreicht", meint deshalb Sozialminister Johannes Rauch (Grüne). Die Neuregelung habe sich bewährt, sie komme vor allem Frauen zugute, die zumeist eine geringere Pension haben. Für Empfänger und Empfängerinnen bedeutet der Frühstarterbonus im Schnitt 44 Euro mehr Pension.

ASEAN-Gipfel in Kambodscha geht mit Biden in heiße Phase

Phnom Penh - Der Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN in Kambodscha geht mit der Ankunft von US-Präsident Joe Biden in die heiße Phase. Biden landete am Samstagt mit der Air Force One in der Hauptstadt Phnom Penh. Am Samstagnachmittag stand ein Treffen mit dem gastgebenden Ministerpräsidenten Hun Sen auf dem Programm. Zudem will Biden im Rahmen des jährlichen US-ASEAN-Gipfels eine Rede halten.

Demokraten behalten umkämpften Senatssitz in Arizona

Washington - Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden haben gesteigerte Chancen, nach den Zwischenwahlen ihre hauchdünne Mehrheit im Senat zu halten. Nach einem Auszählungskrimi gelang es dem Demokraten Mark Kelly, seinen hart umkämpften Senatssitz im Bundesstaat Arizona zu behalten. Der ehemalige Astronaut Kelly setzte sich gegen den republikanischen Herausforderer Blake Masters durch. Damit sind die Demokraten nur noch einen Sitz von einer Senatsmehrheit entfernt.

FPÖ in "Kurier"-Umfrage Erste, SPÖ in "Österreich"-Umfrage

Wien - Unterschiedlich sind die Ergebnisse zweier Umfragen diese Woche ausgefallen: Eine OGM-Hochschätzung für den "Kurier" (Samstag-Ausgabe) sieht die FPÖ erstmals seit langem wieder auf Platz 1, knapp vor der SPÖ. Laut einer für "Österreich" (Freitag-Ausgabe) erstellten Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft konnte hingegen die SPÖ ihren Vorsprung ausbauen und würde mit recht deutlichem Vorsprung vor der FPÖ auf Platz 1 landen, wäre am nächsten Sonntag Nationalratswahl.

Trump klagt gegen Ladung vor U-Ausschuss zu Kapitol-Attacke

Washington - Der frühere US-Präsident Donald wehrt sich auf juristischem Weg gegen seine Vorladung durch den Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das Kapitol. Trumps Anwälte reichten am Freitag bei einem Gericht in Florida eine Klage ein, um die Vorladung des Gremiums anzufechten. Der Ausschuss hatte Trump aufgefordert, ab dem kommenden Montag für eine mehrtägige Befragung unter Eid zur Verfügung zu stehen. Dieser Schritt war neuartige Eskalation gegenüber einem Ex-Präsidenten.

Feiern zum 50. Thronjubiläum der dänischen Königin Margrethe

Kopenhagen - Nach mehrmaligem Aufschub der größeren Feste zu ihrem 50-jährigen Thronjubiläum lässt sich Dänemarks Königin Margrethe II. am Samstag doch noch von ihren Landsleuten feiern. Erst lässt sich die 82 Jahre alte Monarchin in den Mittagsstunden in einer Kutsche von Schloss Amalienborg zum Kopenhagener Rathaus fahren, dann wird sie sich kurze Zeit später im Rahmen eines offiziellen Empfangs auf dem Rathausbalkon zeigen.

Erdbeben der Stärke 5,8 in Guatemala

Guatemala-Stadt - Ein Erdbeben der Stärke 5,8 hat am späten Freitagabend (Ortszeit) das zentralamerikanische Guatemala erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS nahe der Stadt Masagua, südwestlich von Guatemala-Stadt. Zu Schäden oder Opfern war zunächst nichts bekannt. Guatemala liegt am sogenannten pazifischen Feuerring, wo verschiedene Erdplatten aufeinandertreffen.

China auf dem Weg zum ersten Besatzungswechsel im All

Wenchang - China hat ein unbemanntes Cargo-Raumschiff zur neuen Raumstation gestartet. "Tianzhou 5" (Himmlisches Schiff) hob am Samstag mit einer Rakete vom Typ "Langer Marsch 7-Y6" vom Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab. Der Flug bereitet einen historischen Schritt für das chinesische Raumfahrtprogramm vor: den ersten Besatzungswechsel im All.

red