Ermittlungen wegen Missbrauch von Elf- und 14-Jähriger

Wien - Zwei junge Männer stehen im Verdacht, am Donnerstag in Wien-Meidling eine Elf- und 14-Jährige missbraucht zu haben. Die Mädchen waren am Nachmittag zu einem 18-Jährigen in die Wohnung gegangen, um Drogen zu kaufen. Dort befand sich auch ein 17-Jähriger, als es zu den Übergriffen kam. Die Mädchen konnten aus der Wohnung flüchten und die Polizei verständigen. Die Männer wurden laut Exekutive wenig später noch in der Wohnung festgenommen.

Mehrere Verletzte bei Heißluftballon-Absturz in NÖ

Kirchschlag - Der Absturz eines Heißluftballons hat am Samstagvormittag im Raum Kirchschlag in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt) mehrere Verletzte gefordert. Wie Sonja Kellner, die Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes, der APA mitteilte, wurden zwei Insassen schwer verletzt, sieben weitere Personen erlitten leichte Blessuren. Das Luftfahrzeug war demnach mit neun Personen besetzt.

Offenbar Banksy-Werk auf zerstörtem Haus in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Banksy hat sich mutmaßlich in der Ukraine verewigt. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der mysteriöse Streetart-Künstler am Freitagabend Fotos von einem Werk auf einem zerstörten Haus, die im stark verwüsteten Kiewer Vorort Borodjanka aufgenommen worden sein sollen. Das Bild zeigt auf der grauen Wand eines kriegszerstörten Hauses ein Mädchen, das scheinbar auf Trümmern einen Handstand macht. "Borodjanka, Ukraine" lautet der Begleittext.

Vier Tote nach Gewaltverbrechen in Oberbayern

Weilheim - Bei einem Einsatz im oberbayerischen Weilheim hat die Polizei am Freitagnachmittag vier Tote gefunden. Es habe sich um ein Gewaltverbrechen gehandelt, sagte ein Polizeisprecher am späten Freitagabend. Unter den vier Toten sei auch der mutmaßliche Täter. Alle vier Personen seien miteinander verwandt gewesen, es seien keine Kinder darunter. Zwei Leichen wiesen Schussverletzungen auf.

ASEAN-Gipfel - Ukraine und Nordkorea im Fokus der Gespräche

Phnom Penh - Die wiederholten Raketenstarts und drohende Gefahr eines Atomwaffentests durch Nordkorea sorgen beim Gipfeltreffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN für Unruhe. Das Verhalten Nordkoreas unter Machthaber Kim Jong Un stelle eine ernsthafte Bedrohung für die internationale Gemeinschaft dar, die nicht ignoriert werden könne, sagte Japans Ministerpräsident Fumio Kishida am Samstag in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh.

FPÖ in "Kurier"-Umfrage Erste, SPÖ in zwei anderen

Wien - Unterschiedlich fielen die Ergebnisse der Umfragen diese Woche aus: Eine OGM-Hochschätzung für den "Kurier" sieht die FPÖ erstmals seit langem auf Platz 1. Laut Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft ("Österreich") konnte hingegen die SPÖ den Vorsprung ausbauen und würde recht deutlich vor der FPÖ auf Platz 1 landen, wäre am nächsten Sonntag Nationalratswahl. Bei Unique Research ("profil") schließt die FPÖ mit leichtem Zugewinn langsam zur erstgereihten SPÖ auf.

Demokraten behalten umkämpften Senatssitz in Arizona

Washington - Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden haben gesteigerte Chancen, nach den Zwischenwahlen ihre hauchdünne Mehrheit im Senat zu halten. Nach einem Auszählungskrimi gelang es dem Demokraten Mark Kelly, seinen hart umkämpften Senatssitz im Bundesstaat Arizona zu behalten. Der ehemalige Astronaut Kelly setzte sich gegen den republikanischen Herausforderer Blake Masters durch. Damit sind die Demokraten nur noch einen Sitz von einer Senatsmehrheit entfernt.

Fast 40.000 profitieren vom Frühstarterbonus

Wien - Fast 40.000 Personen beziehen den Frühstarterbonus, der Anfang des Jahres die Hacklerpension ersetzt hat. Während letztere fast nur Männer bekamen, geht der Frühstarterbonus zu 58 Prozent an Frauen. "Ziel erreicht", meint deshalb Sozialminister Johannes Rauch (Grüne). Die Neuregelung habe sich bewährt, sie komme vor allem Frauen zugute, die zumeist eine geringere Pension haben. Für Empfänger und Empfängerinnen bedeutet der Frühstarterbonus im Schnitt 44 Euro mehr Pension.

