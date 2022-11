Ermittlungen wegen Missbrauch von Elf- und 14-Jähriger

Wien - Zwei junge Männer stehen im Verdacht, am Donnerstag in Wien-Meidling eine Elf- und 14-Jährige missbraucht zu haben. Die Mädchen waren am Nachmittag zu einem 18-Jährigen in die Wohnung gegangen, um Drogen zu kaufen. Dort befand sich auch ein 17-Jähriger, als es zu den Übergriffen kam. Die Mädchen konnten aus der Wohnung flüchten und die Polizei verständigen. Die Männer wurden laut Exekutive wenig später noch in der Wohnung festgenommen.

Eltern in NÖ sollen Kleinkind schwer verletzt haben

Tulln - Im Bezirk Tulln sollen Eltern einem Kleinkind schwere Verletzungen zugefügt haben. Spitalsmitarbeiter erstatteten Anzeige, nachdem das Kind in das Landesklinikum Tulln eingeliefert worden war. Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Samstag auf Anfrage einen Onlinebericht der "Kronen Zeitung". Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Erhebungen.

NGOs fordern auf der COP27 mehr Bewegung der Industrieländer

Sharm el-Sheikh - Zum Abschluss der ersten Verhandlungswoche bei der UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh haben Hilfsorganisationen von den Industrieländern mehr Bewegung bei den Knackpunkten Anhebung der Klimaschutzziele und Hilfen bei Klimaschäden gefordert. Die Industriestaaten müssten "ihren Widerstand gegenüber neuen und zusätzlichen Finanzinstrumenten" für die Bewältigung klimabedingter Verluste und Schäden bei der COP27 aufgeben, erklärte Sven Harmeling von der Hilfsorganisation Care.

Biden umwirbt ASEAN-Staaten und kontert damit China

Phnom Penh/Kiew (Kyjiw) - Die USA wollen dem wachsenden Einfluss Chinas in Asien entgegensteuern und die Zusammenarbeit mit den Staaten des südostasiatischen Staatenverbundes ASEAN ausweiten. "ASEAN steht im Mittelpunkt der Indo-Pazifik-Strategie meiner Regierung", sagte US-Präsident Joe Biden am Samstag auf dem Gipfel der ASEAN-Staats- und Regierungschefs in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh.

FPÖ in "Kurier"-Umfrage Erste, SPÖ in zwei anderen

Wien - Unterschiedlich fielen die Ergebnisse der Umfragen diese Woche aus: Eine OGM-Hochschätzung für den "Kurier" sieht die FPÖ erstmals seit langem auf Platz 1. Laut Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft ("Österreich") konnte hingegen die SPÖ den Vorsprung ausbauen und würde recht deutlich vor der FPÖ auf Platz 1 landen, wäre am nächsten Sonntag Nationalratswahl. Bei Unique Research ("profil") schließt die FPÖ mit leichtem Zugewinn langsam zur erstgereihten SPÖ auf.

Neun Verletzte bei Heißluftballon-Absturz in NÖ

Kirchschlag - Im Bezirk Wiener Neustadt ist am Samstagvormittag ein Heißluftballon abgestürzt. Nach Angaben des niederösterreichischen Roten Kreuzes gab es zwei Schwer- und sieben Leichtverletzte. Alle neun Betroffenen wurden in Krankenhäuser transportiert, zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz. Wie es zu dem Unfall in der Buckligen Welt gekommen ist, war zunächst unklar.

Tote bei Busunfall in Ägypten

Kairo - Beim Sturz eines Minibusses in einen Kanal sind im Norden Ägyptens mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Sechs Menschen seien bei dem Unfall in dem Ort Aga rund 110 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kairo verletzt worden, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Samstag mit. Ursache war nach Angaben lokaler Sicherheitskreise ein Fehler beim Überholen gewesen.

Todesstrafe nach Tötung von Schwangerer und Fötus-Raub

Houston (Texas) - Nach der brutalen Ermordung einer schwangeren Bekannten und dem Raub deren ungeborenen Babys hat ein Gericht im US-Bundesstaat Texas die 29-jährige Täterin zum Tode verurteilt. Dies geht aus den Dokumenten des Gerichts in der östlich von Dallas gelegenen Kleinstadt New Boston hervor. Die Frau hatte im Oktober 2020 ihre hochschwangere Bekannte in deren Haus mit mehr als hundert Messerstichen getötet, ihr den Bauch aufgeschnitten und das Ungeborene herausgenommen.

