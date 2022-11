USA besorgt über Chinas Anteil an Marinebasis in Kambodscha

Phnom Penh/Kiew (Kyjiw) - Bei einem Treffen mit dem kambodschanischen Ministerpräsidenten Hun Sen hat US-Präsident Joe Biden amerikanische Sorgen über eine Beteiligung Chinas an einem Marinestützpunkt des Landes angesprochen. Nach dem Treffen am Samstag am Rande des Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN teilte das Weiße Haus mit, der Präsident habe "die Bedeutung voller Transparenz über die Aktivitäten des Militärs der Volksrepublik China auf dem Ream Marinestützpunkt unterstrichen".

Neun Verletzte bei Heißluftballon-Absturz in NÖ

Kirchschlag - Im Bezirk Wiener Neustadt ist am Samstagvormittag ein Heißluftballon abgestürzt. Nach Angaben des niederösterreichischen Roten Kreuzes gab es zwei Schwer- und sieben Leichtverletzte. Alle neun Betroffenen wurden in Krankenhäuser transportiert, zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz. Wie es zu dem Unfall in der Buckligen Welt gekommen ist, war zunächst unklar.

Eltern in NÖ sollen Kleinkind schwer verletzt haben

Tulln - Im Bezirk Tulln sollen Eltern einem Kleinkind schwere Verletzungen zugefügt haben. Spitalsmitarbeiter erstatteten Anzeige, nachdem das Kind in das Landesklinikum Tulln eingeliefert worden war. Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Samstag auf Anfrage einen Onlinebericht der "Kronen Zeitung". Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Erhebungen.

NGOs fordern auf der COP27 mehr Bewegung der Industrieländer

Sharm el-Sheikh - Zum Abschluss der ersten Verhandlungswoche bei der UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh haben Hilfsorganisationen von den Industrieländern mehr Bewegung bei den Knackpunkten Anhebung der Klimaschutzziele und Hilfen bei Klimaschäden gefordert. Die Industriestaaten müssten "ihren Widerstand gegenüber neuen und zusätzlichen Finanzinstrumenten" für die Bewältigung klimabedingter Verluste und Schäden bei der COP27 aufgeben, erklärte Sven Harmeling von der Hilfsorganisation Care.

Feier zum 50. Thronjubiläum der dänischen Königin Margrethe

Kopenhagen - Nach zweimaligem Aufschub kann die rot-weiße Party dann doch steigen: Königin Margrethe II. hat zusammen mit unzähligen Landsleuten nachträglich ihr 50. Thronjubiläum gefeiert. Während einer Kutschenfahrt durch Kopenhagen jubelten der nunmehr am längsten amtierenden Monarchin der Erde am Samstag Tausende Däninnen, Dänen und Touristen am Straßenrand zu.

Oö. NEOS-Chef Felix Eypeltauer bestätigt

Linz - Landtags-Klubobmann Felix Eypeltauer ist bei der Mitgliederversammlung der NEOS Oberösterreich am Samstag mit 79 Prozent als pinker Landessprecher bestätigt worden. Seine Stellvertreterin bleibt die Nationalratsabgeordnete Karin Doppelbauer (91 Prozent). Die beiden waren jeweils die einzigen Kandidaten für ihre Funktionen.

Mann bei Treibjagd im Weinviertel angeschossen

Mistelbach - Im niederösterreichischen Weinviertel ist am Samstag ein Mann im Rahmen einer Treibjagd angeschossen worden. Bei dem Jäger bestehe keine Lebensgefahr, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager der APA mit. Der laut ÖAMTC-Angaben 47-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 2" in das Landesklinikum Mistelbach geflogen.

Tote bei Busunfall in Ägypten

Kairo - Beim Sturz eines Minibusses in einen Kanal sind im Norden Ägyptens mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Sechs Menschen seien bei dem Unfall in dem Ort Aga rund 110 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kairo verletzt worden, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Samstag mit. Ursache war nach Angaben lokaler Sicherheitskreise ein Fehler beim Überholen gewesen.

