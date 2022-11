COP27 - Streit ums Geld beim Weltklimakonferenz

Sharm el-Sheikh - Bei der Weltklimakonferenz in Ägypten zeichnet sich ein Streit um die Finanzierung klimabedingter Schäden in ärmeren Ländern ab. Nach Einschätzung der Umweltorganisation Greenpeace von Samstag blockieren mehrere reiche Länder Fortschritte, darunter die USA, Großbritannien und Australien.

Hunderte fordern in Ägypten Freilassung von Abd el-Fattah

Washington/Sharm el-Sheikh - Hunderte Menschen haben auf der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten für die Freilassung des Demokratieaktivisten Alaa Abd el-Fattah sowie anderer politischer Gefangener demonstriert. "Lasst sie alle frei" und "Keine Klimagerechtigkeit ohne Menschenrechte" skandierten sie laut AFP-Journalisten am Samstag auf dem Konferenzgelände in Sharm el-Sheikh. Unter den Teilnehmern war auch Abd el-Fattahs Schwester Sanaa Saif, die sich schon zuvor für ihren Bruder eingesetzt hatte.

Wöginger will Menschenrechtskonvention überarbeiten

Wien - In ihren Bemühungen um eine Reform des EU-Asylrechts nimmt die ÖVP nun auch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) ins Visier. "Auch die Menschenrechtskonvention gehört überarbeitet. Wir haben mittlerweile eine andere Situation, als es vor ein paar Jahrzehnten der Fall war, als diese Gesetze geschrieben wurden", sagte ÖVP-Klubchef August Wöginger der Tageszeitung "Der Standard". Von den mitregierenden Grünen hieß es umgehend, diese Frage sei "nicht verhandelbar".

USA besorgt über Chinas Anteil an Marinebasis in Kambodscha

Phnom Penh/Kiew (Kyjiw) - Bei einem Treffen mit dem kambodschanischen Ministerpräsidenten Hun Sen hat US-Präsident Joe Biden amerikanische Sorgen über eine Beteiligung Chinas an einem Marinestützpunkt des Landes angesprochen. Nach dem Treffen am Samstag am Rande des Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN teilte das Weiße Haus mit, der Präsident habe "die Bedeutung voller Transparenz über die Aktivitäten des Militärs der Volksrepublik China auf dem Ream Marinestützpunkt unterstrichen".

Neun Verletzte bei Heißluftballon-Absturz in NÖ

Kirchschlag - Im Bezirk Wiener Neustadt ist am Samstag ein Heißluftballon abgestürzt. Nach Angaben des niederösterreichischen Roten Kreuzes gab es zwei Schwer- und sieben Leichtverletzte. Alle neun Betroffenen wurden in Krankenhäuser transportiert, zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz. Wie genau es zu dem Unfall in der Buckligen Welt gekommen ist, war unklar. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt nahm Ermittlungen gegen den Ballonfahrer auf, auch ein Gutachter wurde bestellt.

Feier zum 50. Thronjubiläum der dänischen Königin Margrethe

Kopenhagen - Nach zweimaligem Aufschub kann die rot-weiße Party dann doch steigen: Königin Margrethe II. hat zusammen mit unzähligen Landsleuten nachträglich ihr 50. Thronjubiläum gefeiert. Während einer Kutschenfahrt durch Kopenhagen jubelten der nunmehr am längsten amtierenden Monarchin der Erde am Samstag Tausende Däninnen, Dänen und Touristen am Straßenrand zu.

Oö. NEOS-Chef Felix Eypeltauer bestätigt

Linz - Landtags-Klubobmann Felix Eypeltauer ist bei der Mitgliederversammlung der NEOS Oberösterreich am Samstag mit 79 Prozent als pinker Landessprecher bestätigt worden. Seine Stellvertreterin bleibt die Nationalratsabgeordnete Karin Doppelbauer (91 Prozent). Die beiden waren jeweils die einzigen Kandidaten für ihre Funktionen.

Mann bei Treibjagd im Weinviertel angeschossen

Mistelbach - Im niederösterreichischen Weinviertel ist am Samstag ein Mann im Rahmen einer Treibjagd angeschossen worden. Bei dem Jäger bestehe keine Lebensgefahr, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager der APA mit. Der laut ÖAMTC-Angaben 47-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 2" in das Landesklinikum Mistelbach geflogen.

