US-Senat weiter knapp in Hand der Demokraten

Washington - Bei den Kongresswahlen in den USA haben die Demokraten von Präsident Joe Biden ihre Mehrheit im Senat erfolgreich verteidigt. Sie hielten im Bundesstaat Nevada den hart umkämpften Senatssitz von Catherine Cortez Masto, wie die US-Fernsehsender CNN, NBC und CBS am Samstagabend auf Grundlage von Stimmauszählungen meldeten. Die Demokraten kommen damit auf 50 der insgesamt 100 Sitze im Senat, in Patt-Situationen gibt Vizepräsidentin Kamala Harris mit ihrer Stimme den Ausschlag.

Russische Besatzer räumen auch Staudamm-Stadt Nowa Kachowka

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Truppenrückzug vom rechten Ufer des Flusses Dnipro haben die russischen Besatzer nun auch eine Evakuierung der Staudamm-Stadt Nowa Kachowka auf der linken Flussseite angekündigt. Die Verwaltung Kachowkas ziehe sich mit den Bürgern der Stadt an einen sicheren Ort zurück, sagte Besatzungschef Pawel Filiptschuk laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass am Samstag. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte indes einen weiteren Vormarsch an.

Budgetmarathon im Nationalrat

Wien - Vier Tage lang wird sich der Nationalrat kommende Woche zusammensetzen. Die ersten drei davon ab Dienstag sind für das Budget reserviert. Den Abschluss bildet dann ein Tag mit ganz unterschiedlichen Materien - von der Grundlage für Corona-Impfung-Erinnerungsschreiben über die Finanzierung der Wiener U-Bahn bis zu zwei Volksbegehren. Für eine "Dringliche Anfrage" wären seitens der Opposition zunächst die NEOS am Zug.

Spannende Präsidentenwahl in Slowenien

Ljubljana - Die Slowenen wählen am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Die liberale Rechtsanwältin Nataša Pirc Musar (54) geht als Favoritin in die Stichwahl gegen den konservativen Ex-Außenminister Anže Logar (46). Den Sieg hat die politische Quereinsteigerin noch nicht in der Tasche, deuten letzte Umfragen doch auf ein knappes Resultat hin. Pirc Musar wird von Regierungschef Robert Golob unterstützt, Logar ist ein Parteifreund des im April abgewählten Premiers Janez Janša.

Biden berät bei ASEAN-Gipfel mit Amtskollegen über Nordkorea

Phnom Penh - Zum Abschluss des ASEAN-Gipfels will US-Präsident Joe Biden die internationale Front gegenüber Nordkorea stärken. Am Rande des Treffens des südostasiatischen Staatenverbundes kommt Biden am Sonntag in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida und dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol zusammen. Neben dem Ukraine-Krieg überschattet auch ein drohender Atomtest Nordkoreas den ASEAN-Gipfel.

Iran-Proteste - Elf Demonstranten droht Todesstrafe

Paris/Teheran - Die iranische Justiz beginnt mit der Umsetzung der angedrohten drakonischen Strafen für Demonstranten. Zehn Männer und eine Frau seien wegen der Tötung eines Mitglieds der Basij-Milizen während einer Kundgebung am 3. November bei Teheran angeklagt worden, meldete die Nachrichtenagentur IRNA am Samstag. Ihnen drohe die Todesstrafe. Aus Paris hieß es, zwei weitere Franzosen seien im Iran inhaftiert worden. Aktivisten riefen unterdessen zu Großdemos kommende Woche auf.

Netanyahu bekommt Auftrag zur Regierungsbildung in Israel

Jerusalem - Zwei Wochen nach seinem Wahlsieg soll der frühere israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Sonntag von Präsident Isaac (Yitzhak) Herzog den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Er will mit seinen potenziellen Koalitionspartnern die am weitesten rechts stehende Regierung in der israelischen Geschichte bilden. Mit Spannung wird erwartet, ob Netanyahu seine neue Macht auch nützen wird, um ihn betreffende Korruptionsverfahren loszuwerden.

