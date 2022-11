Proteste im Iran: Erstes Todesurteil verhängt

Teheran - Im Iran ist erstmals ein Todesurteil im Zusammenhang mit den seit Wochen anhaltenden Protesten gegen die Führung des Landes verhängt worden. Ein Gericht in der Hauptstadt Teheran habe die Todesstrafe ausgesprochen, teilte die Justizbehörde auf ihrer Website Misan Online am Sonntag mit. Der Verurteilte sei unter anderem schuldig befunden worden, ein Regierungsgebäude angezündet, "die öffentliche Ordnung gestört" und die "nationale Sicherheit" bedroht zu haben.

Sechs Tote bei Anschlag auf Einkaufsstraße in Istanbul

Istanbul - In der türkischen Metropole Istanbul hat sich am Sonntag ein Terroranschlag mit mehreren Toten ereignet. Eine Verdächtige habe eine Bombe gezündet, sagte Vizepräsident Fuat Oktay am Sonntagabend - ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Die Zahl der bei dem Anschlag in der belebten Einkaufsstraße Istiklal verletzten Menschen gab er mit 81 an - zuvor war noch die Rede von 53 Verletzten gewesen. Sechs Menschen kamen ums Leben. Hinweise auf österreichische Opfer gab es nicht.

US-Senat weiter knapp in Hand der Demokraten

Washington - Bei den Kongresswahlen in den USA haben die Demokraten von Präsident Joe Biden ihre Mehrheit im Senat erfolgreich verteidigt. Sie hielten im Bundesstaat Nevada den hart umkämpften Senatssitz von Catherine Cortez Masto, wie die US-Fernsehsender CNN, NBC und CBS am Samstagabend auf Grundlage von Stimmauszählungen meldeten. Die Demokraten kommen damit auf 50 der insgesamt 100 Sitze im Senat, in Patt-Situationen gibt Vizepräsidentin Kamala Harris mit ihrer Stimme den Ausschlag.

Afghanistan: Fitnessstudios und Dampfbäder für Frauen tabu

Kabul - Nach einem kürzlich erlassenen Zugangsverbot zu öffentlichen Parks und Vergnügungsparks haben die Taliban Frauen nun auch den Besuch von Fitnessstudios, Sporthallen sowie den traditionellen Dampfbädern untersagt. Die Sporteinrichtungen seien ab sofort für Frauen verboten, sagte der Sprecher des Ministeriums für den Schutz vor Laster und die Förderung der Tugend, Mohammed Akif Sadek Mohadshir, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

Prognose: Pirc Musar gewinnt slowenische Präsidentenwahl

Ljubljana - Slowenien dürfte mit der liberalen Rechtsanwältin Nataša Pirc Musar (54) erstmals eine Frau als Staatsoberhaupt bekommen. Dies geht aus einer Wahlprognose hervor, die vom slowenischen Fernsehsender RTV Slovenija am Sonntagabend nach Wahlschluss veröffentlichte wurde. Demnach kam Pirc Musar auf 53 bis 56 Prozent der Stimmen, während ihr Stichwahl-Kontrahent, der konservative Ex-Außenminister Anže Logar, 44 bis 47 Prozent erreichte.

Russland berichtet über Vorrücken im Gebiet Donezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Verteidigungsministerium hat über einen kleineren Erfolg im ostukrainischen Gebiet Donezk berichtet. Russische Soldaten hätten den Ort Majorsk bei der Stadt Horliwka erobert, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow am Sonntag. Von ukrainischer Seite gab es dazu zunächst keine Angaben. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte allerdings bereits in seiner Videoansprache am Samstagabend von derzeit besonders heftigen russischen Angriffen in Donezk gesprochen.

Wöginger will Menschenrechtskonvention überarbeiten

Wien - In ihren Bemühungen um eine Reform des EU-Asylrechts nimmt die ÖVP nun auch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) ins Visier. "Auch die Menschenrechtskonvention gehört überarbeitet. Wir haben mittlerweile eine andere Situation, als es vor ein paar Jahrzehnten der Fall war, als diese Gesetze geschrieben wurden", sagte ÖVP-Klubchef August Wöginger der Tageszeitung "Der Standard". Von den mitregierenden Grünen hieß es umgehend, diese Frage sei "nicht verhandelbar".

Israel griff Militärziele in Syrien an: Zwei tote Soldaten

Damaskus - Israels Armee hat syrischen Angaben zufolge bei einem Angriff auf einen Militärflughafen zwei Soldaten getötet und drei weitere verletzt. Der Angriff am Sonntagabend in der Nähe der Stadt Homs habe auch materielle Schäden verursacht, hieß es aus Militärkreisen und von Aktivisten der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Syriens Luftverteidigung habe mehrere Raketen abgeschossen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana.

