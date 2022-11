Sechs Tote bei Anschlag auf Einkaufsstraße in Istanbul

Istanbul - Bei einem Anschlag im Zentrum der türkischen Metropole Istanbul sind nach offiziellen Angaben mindestens sechs Menschen getötet und 81 weitere verletzt worden. Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay sprach am Abend von einem "Terroranschlag" auf der belebten Einkaufsstraße Istiklal. Videoaufnahmen zeigten, wie eine Verdächtige etwa 40 Minuten lang auf einer Bank sitze und wenige Minuten vor der Explosion aufstehe, sagte Justizminister Bekir Bozdag.

Biden und Xi treffen einander vor G20-Gipfel persönlich

Nusa Dua/Washington/Peking - US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping kommen am Montag vor Beginn des G20-Gipfels in Indonesien zu ihrem ersten bilateralen Treffen seit Bidens Amtsantritt zusammen. Bei der Begegnung auf der Ferieninsel Bali soll es sich nach Angaben der US-Regierung um ein "strategisches, tiefgreifendes und substanzielles Gespräch" handeln. Die Beziehungen zwischen China und den USA sind auf einem Tiefstand.

Entscheidungswoche bei Klimakonferenz - Gewessler in Ägypten

Sharm el-Sheikh/Wien - Am Montag geht die Weltklimakonferenz COP27 im ägyptischen Sharm el-Sheikh in die entscheidende zweite Woche. Die Staatengemeinschaft muss politische Lösungen finden, um sich bis Freitag auf einen Abschlusstext zu einigen. Im Fokus steht neben Klimaschutzplänen auch die Finanzierung von Schäden. Zum Start der Beratungen auf Ministerebene wird Österreich von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) vertreten sein.

Liberale Pirc Musar wird neue slowenische Präsidentin

Ljubljana - Slowenien bekommt mit der liberalen Rechtsanwältin Nataša Pirc Musar (54) erstmals eine Frau als Staatsoberhaupt. Pirc Musar kam bei der Wahl am Sonntag auf 53,9 Prozent der Stimmen, teilte die staatliche Wahlkommission nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen mit. Ihr Stichwahl-Kontrahent, der konservative Ex-Außenminister und Oppositionspolitiker Anže Logar (46), erreichte demnach 46,1 Prozent. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte bereits am Wahlabend.

Selenskyj an Ukrainer: "Wir spüren, wie unser Sieg naht"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ungeachtet der anhaltenden russischen Angriffe hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten Mut zugesprochen. "Wir alle spüren, wie unser Sieg naht", sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videobotschaft. Zugleich räumte er eine schwierige Lage in Donezk ein. "Die Wucht der russischen Angriffe hat nicht abgenommen", sagte er. "Wir werden nicht zulassen, dass sie unsere Verteidigung durchbrechen."

Proteste im Iran: Erstes Todesurteil verhängt

Teheran - Im Iran ist erstmals ein Todesurteil im Zusammenhang mit den seit Wochen anhaltenden Protesten gegen die Führung des Landes verhängt worden. Ein Gericht in der Hauptstadt Teheran habe die Todesstrafe ausgesprochen, teilte die Justizbehörde auf ihrer Website Misan Online am Sonntag mit. Der Verurteilte sei unter anderem schuldig befunden worden, ein Regierungsgebäude angezündet, "die öffentliche Ordnung gestört" und die "nationale Sicherheit" bedroht zu haben.

Hunderttausende demonstrieren in Madrid gegen Sparpläne

Madrid - Hunderttausende haben in Madrid gegen die Vernachlässigung des Gesundheitssektors protestiert. Nach einem Sternmarsch versammelten sich nach Angaben der Organisatoren circa 670.000 Menschen am Sonntag am Cibeles-Platz im Zentrum der spanischen Hauptstadt. Das Innenministerium schätzte die Zahl der Demonstranten unterdessen auf 200.000. Protestiert wurde gegen die Sparpolitik der konservativen Regionalregierung in Madrid.

46-Jähriger wegen versuchten Frauenmordes vor Geschworenen

Wien - Am 6. Jänner 2022 suchte eine 41-Jährige in Wien-Floridsdorf eine Polizeistation auf, weil sie sich vor ihrem Ex-Mann fürchtete, der sie wüst bedroht hatte. Dieser wurde von den Beamten telefonisch mit einem Betretungs- und Waffenverbot belegt. Am Heimweg vom polizeilichen Beratungsgespräch wurden die Befürchtungen der Frau wahr - ihr Ex-Mann hatte ihr aufgelauert und attackierte sie mit einem Messer. Am Montag muss er sich wegen Mordversuchs am Landesgericht verantworten.

