Entscheidungswoche bei Klimakonferenz - Gewessler in Ägypten

Sharm el-Sheikh/Wien - Am Montag geht die Weltklimakonferenz COP27 im ägyptischen Sharm el-Sheikh in die entscheidende zweite Woche. Die Staatengemeinschaft muss politische Lösungen finden, um sich bis Freitag auf einen Abschlusstext zu einigen. Im Fokus steht neben Klimaschutzplänen auch die Finanzierung von Schäden. Zum Start der Beratungen auf Ministerebene wird Österreich von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) vertreten sein.

Türkei macht Kurden für Istanbul-Anschlag verantwortlich

Istanbul - Die türkische Regierung macht militante Kurden aus Syrien für den Bombenanschlag in Istanbul verantwortlich. Der Befehl für den Anschlag sei aus der nordsyrischen Stadt Kobane gekommen, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Montag. Dort sind die türkischen Streitkräfte in den vergangenen Jahren mehrfach gegen die syrisch-kurdische Miliz YPG vorgegangen, die von Ankara als Terrororganisation und Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK angesehen wird.

Taylor Swift räumte bei den MTV Europe Music Awards ab

Düsseldorf - Taylor Swift räumt ab: Die US-Sängerin hat in diesem Jahr gleich vier MTV Europe Music Awards eingeheimst. Damit war sie in Düsseldorf die Königin der Nacht. Swift gewann am späten Sonntagabend in den Kategorien beste Künstlerin, bestes Video, bester Pop und beste Langversion eines Videos.

Biden und Xi treffen einander vor G20-Gipfel persönlich

Nusa Dua/Washington/Peking - US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping kommen am Montag vor Beginn des G20-Gipfels in Indonesien zu ihrem ersten bilateralen Treffen seit Bidens Amtsantritt zusammen. Xi traf am Montag auf der indonesischen Insel Bali ein, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Am Nachmittag Ortszeit (10.45 Uhr MEZ) steht die mit Spannung erwartete Begegnung mit Biden an. Der US-Präsident will Chinas Präsident bei dem Treffen "rote Linien" aufzeigen.

Chorherr-Prozess wird fortgesetzt

Wien - Der Prozess gegen den ehemaligen Grün-Politiker Christoph Chorherr sowie weitere neun Angeklagte wird am Montag am Wiener Landesgericht fortgesetzt. Dem früheren Rathaus-Mandatar wird vorgeworfen, von namhaften Immobilienunternehmen Zahlungen für einen von ihm initiierten gemeinnützigen Verein gefordert bzw. angenommen haben. Dieser unterstützt Hilfsprojekte in Afrika. Die Spender sollen sich im Gegenzug Vorteile bei Widmungsverfahren versprochen haben.

CITES-Konferenz in Panama Schutz von 600 Wildarten

Panama-Stadt - Beim Treffen der 184 Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzübereinkommens CITES in Panama soll von Montag an bis zum 25. November der nachhaltige Handel mit 600 Wildarten geregelt werden. Angesichts der Corona-Pandemie werden die Delegierten auch über den künftigen Umgang mit Gesundheitsrisiken durch den Wildtierhandel diskutieren.

Erdogan über EU: "Haben uns über 50 Jahre kriechen lassen"

Athen/Ankara/Samarkand - Der türkische Präsident Tayyip Recep Erdogan hat scharfe Worte gegen die Europäische Union gerichtet. "Sie haben uns über 50 Jahre lang vor den Toren der EU kriechen lassen, und sie tun es immer noch. Aber wir werden ihnen die geeignete Antwort geben", sagte Erdogan laut Medienberichten vom Wochenende auf einem Gipfeltreffen der "Organisation Türkischer Staaten" in der usbekischen Stadt Samarkand.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red