Lücken im Verbotsgesetz werden geschlossen

Wien - Die Regierung verschärft das Verbotsgesetz. Das haben am Montag Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) nach Vorliegen eines Berichts einer eigens eingesetzten Arbeitsgruppe angekündigt. Demnach wird etwa auch strafbar, wenn einschlägige Inhalte vom Ausland aus mit Zielrichtung Österreich gepostet werden. Zudem erfolgt bei einer Verurteilung nach dem Verbotsgesetz automatisch der Jobverlust im öffentlichen Dienst.

Entscheidungswoche bei Klimakonferenz - Gewessler in Ägypten

Sharm el-Sheikh/Wien - Am Montag geht die Weltklimakonferenz COP27 im ägyptischen Sharm el-Sheikh in die entscheidende zweite Woche. Die Staatengemeinschaft muss politische Lösungen finden, um sich bis Freitag auf einen Abschlusstext zu einigen. Im Fokus steht neben Klimaschutzplänen auch die Finanzierung von Schäden. Zum Start der Beratungen auf Ministerebene wird Österreich von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) vertreten sein.

Chorherr-Prozess wurde fortgesetzt

Wien - Der Prozess gegen den ehemaligen Grün-Politiker Christoph Chorherr sowie weitere neun Angeklagte ist heute, Montag, am Wiener Landesgericht fortgesetzt worden. Dem früheren Rathaus-Mandatar wird zur Last gelegt, von namhaften Immobilienunternehmen Zahlungen für einen von ihm initiierten gemeinnützigen Verein gefordert bzw. angenommen haben. Dieser unterstützt Hilfsprojekte in Afrika. Die Spender sollen sich im Gegenzug Vorteile bei Widmungsverfahren versprochen haben.

Biden und Xi treffen einander vor G20-Gipfel persönlich

Nusa Dua/Washington/Peking - US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping kommen am Montag vor Beginn des G20-Gipfels in Indonesien zu ihrem ersten bilateralen Treffen seit Bidens Amtsantritt zusammen. Xi traf am Montag auf der indonesischen Insel Bali ein, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Am Nachmittag Ortszeit (10.45 Uhr MEZ) steht die mit Spannung erwartete Begegnung mit Biden an. Der US-Präsident will Chinas Präsident bei dem Treffen "rote Linien" aufzeigen.

Türkei macht Kurden für Istanbul-Anschlag verantwortlich

Istanbul - Die türkische Regierung macht militante Kurden aus Syrien für den Bombenanschlag in Istanbul verantwortlich. Der Befehl für den Anschlag sei aus der nordsyrischen Stadt Kobane gekommen, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Montag. Dort sind die türkischen Streitkräfte in den vergangenen Jahren mehrfach gegen die syrisch-kurdische Miliz YPG vorgegangen, die von Ankara als Terrororganisation und Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK angesehen wird.

Vater nach möglicher Misshandlung von Baby in NÖ in U-Haft

St. Pölten/Tulln - Nach der möglichen Misshandlung eines Babys aus dem Bezirk Tulln ist die Untersuchungshaft über den 21-jährigen Vater verhängt worden. Als Haftgrund sei Tatbegehungsgefahr angenommen worden, sagte Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Montag zur APA. Ein Ermittlungsverfahren wegen fortgesetzter Gewaltausübung läuft gegen beide Eltern des einen Monat alten Säuglings. Die 20-jährige Mutter wurde auf freiem Fuß angezeigt.

EU beschließt Ukraine-Mission und neue Iran-Sanktionen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU-Außenminister, darunter Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP), sind am Montag in Brüssel zusammengekommen, um die militärische EU-Ausbildungsmission für die Ukraine (EUMAM) und neue Iran-Sanktionen zu beschließen. "Es ist zu befürchten dass es noch sehr blutig wird im Iran", sagte Schallenberg vor Beginn des Treffens.

UNO: Menschheit überschreitet Acht-Milliarden-Schwelle

New York - Die Zahl der Menschen auf der Welt übersteigt nach UNO-Berechnungen in etwa am Dienstag die Schwelle von acht Milliarden. "Dieses beispiellose Wachstum liegt am allmählichem Anstieg der Lebenserwartung in Folge von Verbesserungen im Gesundheitswesen, der Ernährung, der persönlichen Hygiene und in der Medizin. Es ist auch das Ergebnis von hohen und beständigen Geburtenraten in einigen Ländern", teilten die Vereinten Nationen (UNO) kürzlich mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red