G20-Gipfel beginnt auf Bali

Nusa Dua - Auf der indonesischen Ferieninsel Bali beginnt an diesem Dienstag der G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Zu den wichtigsten Themen gehört der russische Krieg gegen die Ukraine, der bereits seit Ende Februar dauert. Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich entschieden, dem Treffen der anderen Staats- und Regierungschefs in dem Urlauberort Nusa Dua fernzubleiben. Er lässt sich von Außenminister Sergej Lawrow vertreten.

Start für Budget-Finale

Wien - Der Nationalrat beginnt am Dienstag seine finalen Budgetberatungen. Drei Tage lang werden die einzelnen Kapitel durchgenommen, an deren Anfang beim Bereich "Oberste Organe" eine Generaldebatte steht. Bereits beschlossen wird am Dienstag das Budgetbegleitgesetz, mit dem unter anderem die angekündigte Budgetaufstockung für das Bundesheer langfristig abgesichert und ein neuer milliardenschwerer Fördertopf für die klimagerechte Transformation der Industrie eingerichtet werden.

Eine Milliarde für Gemeinden wegen Teuerung

Wien - Die Bundesregierung hat für die Kommunen angesichts des finanziellen Drucks durch die Teuerung ein Investitionsprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro geschnürt. Vorgesehen sind 500 Millionen für kommunale Investitionen, die andere Hälfte ist reserviert für die Erhöhung der Energieeffizienz und den Ausbau der erneuerbaren Energieträger, erklärte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Montag.

Trump will neue Präsidentschaftsbewerbung verkünden

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump wird am Dienstagabend (21.00 Uhr Ortszeit; Mittwoch 03.00 Uhr MEZ) voraussichtlich eine erneute Präsidentschaftsbewerbung verkünden. Der Republikaner hat in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida eine "sehr große Ankündigung" in Aussicht gestellt. Es wird erwartet, dass der 76-Jährige bekannt gibt, bei der Präsidentschaftswahl 2024 antreten zu wollen. Ein Trump-Berater hat bestätigt, dass dies die Absicht des Ex-Präsidenten ist.

HPV-Impfung wird bis zum 21. Lebensjahr kostenlos

Wien - Die HPV-Impfung soll künftig bis zum vollendeten 21. Lebensjahr kostenlos sein. Darauf haben sich Bund, Länder und Sozialversicherung beim Treffen der Gesundheitslandesrätinnen und -räte am Montag in Wien geeinigt. Bisher war die Impfung vom vollendeten neunten bis zum vollendeten elften Lebensjahr kostenlos, dieser Zeitraum soll sich nun deutlich erhöhen. Humane Papilloma-Viren (HPV) sind für zahlreiche Krebserkrankungen verantwortlich.

Kurden weisen Verantwortung für Anschlag in Istanbul zurück

Istanbul - Die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und die Kurdenmiliz YPG haben jegliche Verantwortung für den Anschlag mit sechs Toten in Istanbul von sich gewiesen. Ein Angriff auf die Zivilbevölkerung auf türkischem Boden käme in keinem Fall infrage, hieß es am Montag in einer von der PKK-nahen Nachrichtenagentur ANF veröffentlichten Erklärung. Die Gruppierung unterstütze keine Angriffe, die direkt gegen Zivilisten gerichtet seien.

CITES-Artenschutz-Konferenz in Panama gestartet

Panama-Stadt - Mit einem Aufruf zu gemeinsamer Finanzierung des Naturschutzes hat in Panama eine internationale Artenschutzkonferenz begonnen. Die 184 Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES) wollen bis zum 25. November über dutzende Vorschläge zum Schutz von Arten beraten. Die Vorteile des Artenschutzes seien global, die Kosten würden allerdings von den Ländern lokal getragen, sagte die CITES-Generalsekretärin Ivonne Higuero bei der Eröffnung.

Milliardenbetrug mit Kryptowährungen: Bande ausgehoben

Madrid/Berlin - Die spanische Polizei hat in Kooperation mit den Behörden in Deutschland und in weiteren Ländern Europas eine Bande ausgehoben, die mit betrügerischem Handel mit Kryptowährungen schätzungsweise 2,4 Milliarden Euro erbeutet haben soll. Allein in Spanien seien nach den bisherigen Erkenntnissen mehr als 17.000 Anleger hereingelegt worden, teilte die spanische Polizeieinheit Guardia Civil am Montag mit. Die Zahl der Geschädigten könne insgesamt aber in die Hunderttausende gehen.

