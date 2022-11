Start für Budget-Finale

Wien - Der Nationalrat beginnt am Dienstag seine finalen Budgetberatungen. Drei Tage lang werden die einzelnen Kapitel durchgenommen, an deren Anfang beim Bereich "Oberste Organe" eine Generaldebatte steht. Bereits beschlossen wird am Dienstag das Budgetbegleitgesetz, mit dem unter anderem die angekündigte Budgetaufstockung für das Bundesheer langfristig abgesichert und ein neuer milliardenschwerer Fördertopf für die klimagerechte Transformation der Industrie eingerichtet werden.

Arbeitslosigkeit Mitte November weiterhin niedrig

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist trotz wirtschaftlich schwieriger Lage Mitte November weiterhin auf einem niedrigen Niveau geblieben. Laut Arbeits- und Wirtschaftsministerium waren 324.120 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, das waren um rund 21.000 weniger als im November des Vorjahres. Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit befanden sich unterdessen mit 3.132 auf dem niedrigsten Stand seit Pandemiebeginn.

Klimaschützer kritisieren neue Ölprojekte in Afrika

Sharm el-Sheikh - Umweltorganisationen werfen Energiekonzernen vor, trotz der Klimakrise im größeren Stil Projekte zum Ausbau fossiler Energien in Afrika zu verfolgen. Der Bericht von Urgewald und anderen Organisationen identifiziert 200 Firmen, die in 48 Ländern des Kontinents nach neuen fossilen Brennstoffen suchen, diese erschließen oder Infrastruktur wie Flüssiggas-Terminals, Öl-Pipelines oder Gas- und Kohlekraftwerke entwickeln.

Neue Proteste im Iran

Teheran - In mehreren iranischen Städten sind am Dienstag Beschäftigte in einen Streik getreten, um der Proteste gegen die hohen Spritpreise 2019 und deren Opfer zu gedenken. Auf Videos in sozialen Medien waren geschlossene Geschäfte etwa im Basar von Teheran sowie Menschenansammlungen zu sehen, die Slogans gegen die Regierung skandierten. Aus den überwiegend kurdisch besiedelten Gebieten im Norden und Nordwesten des Iran gab es ebenfalls Berichte über Ausstände, auch an Universitäten.

VfGH weist Anfechtungen der Bundespräsidentenwahl zurück

Wien - Der Verfassungsgerichtshof hat alle gegen die Wahl des Bundespräsidenten eingebrachten Anfechtungen zurückgewiesen. Die Wahl angefochten hatten vier Personen, die geltend machten, dass ihre Kandidatur rechtswidrigerweise nicht zugelassen worden sei. Sie haben nach der Entscheidung des VfGH am gestrigen Montag die Voraussetzungen für eine Kandidatur allerdings nicht erfüllt gehabt. Somit kann das Wahlergebnis nun vom Bundeskanzler im Bundesgesetzblatt kundgemacht werden.

Polizist schießt Bewaffneten in Wien-Favoriten an

Wien - Ein Polizist hat am Montagabend einen Bewaffneten in Wien-Favoriten angeschossen. Der Mann wurde im Schulterbereich verletzt, es bestand keine Lebensgefahr. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass waren die Beamten kurz vor 21.00 Uhr zu einer Wohnung in der Laxenburger Straße gerufen worden, da Hilfeschreie zu hören waren. Die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) öffnete das Appartement. Darin stand ein 39-jähriger polnischer Staatsbürger mit einem Revolver in der Hand.

Wöginger erhält Länder-Unterstützung bei Vorstoß zu EMRK

Eisenstadt - Die Europäischen Menschenrechtskonvention sorgt für eine Diskussion in der ÖVP. Nach dem steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) haben am Dienstag auch die ÖVP-Chefs aus Salzburg und dem Burgenland, Wilfried Haslauer und Christian Sagartz, den Vorstoß von Klubobmann August Wöginger für eine Überarbeitung der EMRK unterstützt. Zuvor hatte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) die Diskussion eigentlich für beendet erklärt.

