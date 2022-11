G20 verurteilen in Erklärungsentwurf Ukraine-Krieg

Nusa Dua/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Beim G20-Gipfel in Indonesien zeichnet sich eine klare Stellungnahme gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ab. Von den meisten G20-Mitgliedern werde der Krieg in der Ukraine "scharf verurteilt", heißt es in einem Entwurf für die gemeinsame Abschlusserklärung des Treffens auf Bali. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz stellte sich am Dienstag deutlich hinter den Erklärungsentwurf.

Scharfe Generaldebatte zum Budget 2023 im Nationalrat

Wien - Scharfe gegenseitige Angriffe zwischen Opposition und Regierung waren am Dienstag im Nationalrat zu hören, in der Generaldebatte zum Auftakt der Beratungen über das Budget 2023. SPÖ und FPÖ sahen die Regierung am Ende und forderten Neuwahlen, ÖVP und Grüne antworteten teils ebenso scharf - und mit dem Gegen-Vorwurf, dass sie nun etwa mit dem Ende der Kalten Progression schaffen würden, was rot- oder blau-getönte Regierungen jahrzehntelang verabsäumt hätten.

Anschlag in Istanbul - Zahl der Festnahmen stieg auf 50

Istanbul/Wien - Im Zusammenhang mit dem Anschlag in Istanbul mit sechs Toten ist die Zahl der Festnahmen auf 50 gestiegen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf den türkischen Justizminister Bekir Bozdag am Dienstag. Zuvor hatte die Polizei noch von 48 Festnahmen gesprochen. Die Grünen-Politikerin Ewa Ernst-Dziedzic warnte unterdessen vor drohendem türkischen Angriff auf Kurdengebiete.

EU einigt sich auf Budget für 2023

Brüssel - Verhandler des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich auf das EU-Budget für 2023 geeinigt. Kurz vor Mitternacht vereinbarten die Verhandler am Montag, dass im kommenden Jahr rund 186 Milliarden Euro verplant werden können, wie der tschechische Vizefinanzminister Jiř� Georgiev mitteilte. Die EU will mehr Geld für die Energiewende sowie zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs ausgeben.

Unis bekommen weitere 150 Mio. Euro für 2023

Wien/Graz - Die in Finanznöte geratenen Universitäten erhalten für 2023 nochmals 150 Mio. Euro mehr vom Bund, und zwar aus Rücklagen des Wissenschaftsministeriums. Das hat Minister Martin Polaschek (ÖVP) am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal" angekündigt. Insgesamt sollen damit im kommenden Jahr 400 Mio. Euro an Teuerungsausgleich zur Verfügung stehen. Beschlossen werden soll dies mittels Abänderungsantrag zum Bundesbudget, das diese Woche im Nationalrat behandelt wird.

Arbeitslosigkeit Mitte November weiterhin niedrig

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist trotz wirtschaftlich schwieriger Lage Mitte November weiterhin auf einem niedrigen Niveau geblieben. Laut Arbeits- und Wirtschaftsministerium waren 324.120 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, das waren um rund 21.000 weniger als im November des Vorjahres. Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit befanden sich unterdessen mit 3.132 auf dem niedrigsten Stand seit Pandemiebeginn.

Klimaschützer kritisieren neue Ölprojekte in Afrika

Sharm el-Sheikh - Umweltorganisationen werfen Energiekonzernen vor, trotz der Klimakrise im größeren Stil Projekte zum Ausbau fossiler Energien in Afrika zu verfolgen. Der Bericht von Urgewald und anderen Organisationen identifiziert 200 Firmen, die in 48 Ländern des Kontinents nach neuen fossilen Brennstoffen suchen, diese erschließen oder Infrastruktur wie Flüssiggas-Terminals, Öl-Pipelines oder Gas- und Kohlekraftwerke entwickeln.

Wöginger erhält Länder-Unterstützung bei Vorstoß zu EMRK

Eisenstadt - Die Europäischen Menschenrechtskonvention sorgt für eine Diskussion in der ÖVP. Nach dem steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) haben am Dienstag auch die ÖVP-Chefs aus Salzburg und Kärnten den Vorstoß von Klubobmann August Wöginger für eine Überarbeitung der EMRK unterstützt. Auch Burgenlands ÖVP-Chef Christian Sagartz, der auch stellvertretender Vorsitzender im Menschenrechtsausschusses des Europäischen Parlaments ist, will ein "Update".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red