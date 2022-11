Russland gerät bei G20-Gipfel in Bali unter Druck

Nusa Dua/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland gerät knapp neun Monate nach Beginn seines Kriegs gegen die Ukraine auch in der G20-Runde führender Wirtschaftsmächte unter Druck. Beim Gipfel in Nusa Dua auf der indonesischen Insel Bali verzichteten bisherige Unterstützer wie China und Indien darauf, eine gemeinsame Abschlusserklärung zu blockieren. In dem am Dienstag praktisch fertig ausgehandelten Papier heißt es: "Die meisten Mitglieder verurteilen den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste."

Scharfe Generaldebatte zum Budget 2023 im Nationalrat

Wien - Scharfe gegenseitige Angriffe zwischen Opposition und Regierung waren am Dienstag im Nationalrat zu hören, in der Generaldebatte zum Auftakt der Beratungen über das Budget 2023. SPÖ und FPÖ sahen die Regierung am Ende und forderten Neuwahlen, ÖVP und Grüne antworteten teils ebenso scharf - und mit dem Gegen-Vorwurf, dass sie nun etwa mit dem Ende der Kalten Progression schaffen würden, was rot- oder blau-getönte Regierungen jahrzehntelang verabsäumt hätten.

Wohnhäuser in Kiew von Raketen getroffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und Umgebung sind offiziellen Angaben zufolge zwei Wohnhäuser beschädigt worden. "Mehrere Raketen hat die Luftabwehr über Kiew abgeschossen", schrieb Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Dienstag im Nachrichtenkanal Telegram. Insgesamt seien allein über dem Stadtgebiet vier Raketen abgeschossen worden.

Anschlag in Istanbul - Zahl der Festnahmen stieg auf 50

Istanbul/Wien - Im Zusammenhang mit dem Anschlag in Istanbul mit sechs Toten ist die Zahl der Festnahmen auf 50 gestiegen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf den türkischen Justizminister Bekir Bozdag am Dienstag. Zuvor hatte die Polizei noch von 48 Festnahmen gesprochen. Die Grünen-Politikerin Ewa Ernst-Dziedzic warnte unterdessen vor drohendem türkischen Angriff auf Kurdengebiete.

Unis bekommen weitere 150 Mio. Euro für 2023

Wien/Graz - Die in Finanznöte geratenen Universitäten erhalten für 2023 nochmals 150 Mio. Euro mehr vom Bund, und zwar aus Rücklagen des Wissenschaftsministeriums. Das hat Minister Martin Polaschek (ÖVP) am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal" angekündigt. Insgesamt sollen damit im kommenden Jahr 400 Mio. Euro an Teuerungsausgleich zur Verfügung stehen. Beschlossen werden soll dies mittels Abänderungsantrag zum Bundesbudget, das diese Woche im Nationalrat behandelt wird.

Bank-Austria-Ökonomen erwarten milde Winter-Rezession

Wien - Für Österreichs Wirtschaft ist es im Oktober weiter bergab gegangen. Der Bank-Austria-Konjunkturindikator ist im Oktober auf minus 3,0 Punkte gesunken und liegt damit den vierten Monat in Folge im negativen Bereich. Der Abschwung verliere aber bereits an Tempo, es zeichne sich eine milde und kurze Winter-Rezession für Österreich ab, schreiben die Bank-Ökonomen am Dienstag. Die Inflation dürfte indessen bis zum Frühling zweistellig bleiben.

OÖ braucht bis 2030 rund 9.550 weitere Pflegekräfte

Linz - Oberösterreich braucht bis 2030 rund 9.550 neue Pflegekräfte, um den Bedarf zu decken, schlug der Landesrechnungshof (LRH) am Dienstag Alarm. Er hat sowohl die Ist-Situation als auch die Entwicklung der kommenden Jahre analysiert. Der drohende Personalmangel sei kein "Problem fehlender Ausbildungskapazitäten, sondern fehlender Interessentinnen bzw. Interessenten für den Pflegeberuf", meinte LRH-Präsident Friedrich Pammer.

Ägyptischer Aktivist Abdel Fattah beendete Hungerstreik

Kairo - Der inhaftierte ägyptische Regierungskritiker Alaa Abd el-Fattah hat laut Familienangaben seinen monatelangen Hungerstreik beendet. Seine Schwester Mona Seif berichtete am Dienstag, ihr Bruder habe in einem Brief das Ende seines Hungerprotestes mitgeteilt. Der 40-jährige Blogger und Demokratie-Aktivist hatte vor sieben Monaten damit begonnen und zum Beginn der Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh am 6. November auch die Aufnahme von Flüssigkeit eingestellt.

Wiener Börse legte nach US-Daten zu

Wien - Die Wiener Börse hat am Nachmittag nach positiv ausgefallenen US-Daten zugelegt. Gegen 14.40 Uhr der österreichische Leitindex ATX mit 3.228,14 Punkten 0,70 Prozent im Plus. In den USA sind die Erzeugerpreise im Oktober gegenüber dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent gestiegen und damit etwas geringer als erwartet (8,3 Prozent). Die Titel von Rosenbauer gaben 2,5 Prozent ab, nachdem der Feuerwehrgerätehersteller im ersten Dreivierteljahr in die roten Zahlen gerutscht ist.

