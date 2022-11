Scharfe Generaldebatte zum Budget 2023 im Nationalrat

Wien - Scharfe gegenseitige Angriffe zwischen Opposition und Regierung waren am Dienstag im Nationalrat zu hören, in der Generaldebatte zum Auftakt der Beratungen über das Budget 2023. SPÖ und FPÖ sahen die Regierung am Ende und forderten Neuwahlen, ÖVP und Grüne antworteten teils ebenso scharf - und mit dem Gegen-Vorwurf, dass sie nun etwa mit dem Ende der Kalten Progression schaffen würden, was rot- oder blau-getönte Regierungen jahrzehntelang verabsäumt hätten.

Klimt-Werk im Leopold Museum von Aktivisten überschüttet

Wien - Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Dienstag im Wiener Leopold Museum das Gemälde "Tod und Leben" von Gustav Klimt mit schwarzer Farbe überschüttet. Ein Video und Bilder der Aktion teilte die Gruppe via Twitter. Eine Person klebte sich zudem am Glas fest, das das Werk schützt. Beschädigt wurde das Kunstwerk selbst laut erster Bestandsaufnahme nicht. Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) sprach sich für die Anpassung der Sicherheitskonzepte aus.

Wohnhäuser in Kiew von Raketen getroffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und Umgebung sind offiziellen Angaben zufolge zwei Wohnhäuser beschädigt worden. "Mehrere Raketen hat die Luftabwehr über Kiew abgeschossen", schrieb Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Dienstag im Nachrichtenkanal Telegram. Insgesamt seien allein über dem Stadtgebiet vier Raketen abgeschossen worden.

Unis bekommen weitere 150 Mio. Euro für 2023

Wien/Graz - Die in Finanznöte geratenen Universitäten erhalten für 2023 nochmals 150 Mio. Euro mehr vom Bund, und zwar aus Rücklagen des Wissenschaftsministeriums. Das hat Minister Martin Polaschek (ÖVP) am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal" angekündigt. Insgesamt sollen damit im kommenden Jahr 400 Mio. Euro an Teuerungsausgleich zur Verfügung stehen. Beschlossen werden soll dies mittels Abänderungsantrag zum Bundesbudget, das diese Woche im Nationalrat behandelt wird.

Anschlag in Istanbul - Zahl der Festnahmen stieg auf 50

Istanbul/Wien - Im Zusammenhang mit dem Anschlag in Istanbul mit sechs Toten ist die Zahl der Festnahmen auf 50 gestiegen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf den türkischen Justizminister Bekir Bozdag am Dienstag. Zuvor hatte die Polizei noch von 48 Festnahmen gesprochen. Die Grünen-Politikerin Ewa Ernst-Dziedzic warnte unterdessen vor drohendem türkischen Angriff auf Kurdengebiete.

OÖ braucht bis 2030 rund 9.550 weitere Pflegekräfte

Linz - Oberösterreich braucht bis 2030 rund 9.550 neue Pflegekräfte, um den Bedarf zu decken, schlug der Landesrechnungshof (LRH) am Dienstag Alarm. Er hat sowohl die Ist-Situation als auch die Entwicklung der kommenden Jahre analysiert. Der drohende Personalmangel sei kein "Problem fehlender Ausbildungskapazitäten, sondern fehlender Interessentinnen bzw. Interessenten für den Pflegeberuf", meinte LRH-Präsident Friedrich Pammer.

AK: Mehrheit der Beschäftigten kommt kaum mit Einkommen aus

Wien - Mit steigenden Preisen für Lebensmittel, Strom und Heizen etwa wird es für immer mehr Beschäftigte gegen Monatsende knapp. Für 54 Prozent der befragten Arbeitnehmer reicht der Lohn oder das Gehalt kaum oder gar nicht zum Leben, obwohl mehr als die Hälfte von ihnen Vollzeit arbeitet. Prekär ist die Situation häufig für Frauen und Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des Arbeitsklima-Index der Arbeiterkammer Oberösterreich.

Neue Proteste im Iran

Teheran/Genf/Wien - Nach Protestaufrufen sind im Iran erneut Tausende Menschen gegen die repressive Politik auf die Straßen gegangen. In der Hauptstadt Teheran versammelten sich am Dienstag Demonstranten an Universitäten, zentralen Plätzen und den Basaren, wie Augenzeugen berichteten. An mehreren Orten sollen Sicherheitskräfte gewaltsam gegen die Proteste vorgegangen sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red