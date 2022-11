Mehr als sieben Millionen ukrainische Haushalte ohne Strom

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach russischen Luftangriffen sind in der Ukraine nach Angaben der Regierung mehr als sieben Millionen Haushalte ohne Strom. 15 Standorte der Energie-Infrastruktur im Land seien beschädigt worden, erklärte der stellvertretende Leiter des Präsidialbüros, Kyrylo Tymoschenko, am Dienstagabend in Online-Netzwerken. Zuvor hatte Russland nach Angaben Kiews mehrere ukrainische Städte mit rund hundert Raketen angegriffen. Tymoschenko bezeichnete die Lage als "kritisch".

Klimt-Werk im Leopold Museum von Aktivisten überschüttet

Wien - Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Dienstag im Wiener Leopold Museum das Gemälde "Tod und Leben" von Gustav Klimt mit schwarzer Farbe überschüttet. Ein Video und Bilder der Aktion teilte die Gruppe via Twitter. Eine Person klebte sich zudem am Glas fest, das das Werk schützt. Beschädigt wurde das Kunstwerk selbst laut erster Bestandsaufnahme nicht. Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) sprach sich für die Anpassung der Sicherheitskonzepte aus.

Trump will laut Insidern bei Präsidentenwahl antreten

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will Insidern zufolge ungeachtet der jüngsten Rückschläge seiner Verbündeten in zwei Jahren bei der Präsidentenwahl antreten. "Präsident Donald J. Trump und sein Team arbeiten auf Hochtouren und sind voll und ganz darauf konzentriert, unser Land zu retten", hieß es am Dienstag wenige Stunden vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt des Republikaners auf seinem Anwesen in Palm Beach.

Wolf verordnungskonform im Kärntner Gailtal abgeschossen

Klagenfurt/Hermagor - Eine Wölfin ist in der Nacht auf Montag im Kärntner Gailtal abgeschossen worden. Seit vier Wochen hatte dort eine Abschussmöglichkeit gemäß der Kärntner Wolfsverordnung bestanden, teilte der zuständige Landesrat Martin Gruber (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung mit. Es ist der erste Abschuss gemäß der Kärntner Wolfsverordnung, die die Jagd auf die geschützten Tiere ermöglicht, wenn sie viele Nutztiere reißen oder sich wiederholt in besiedeltes Gebiet vorwagen.

Lebenslange Haft nach versuchtem Frauenmord in Wien

Wien - Mit einem Schuldspruch wegen Mordversuchs im Sinne der Anklage ist am Dienstagabend ein Prozess gegen einen 47-jährigen Mann zu Ende gegangen. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er seine Ex-Frau nach einer Anzeige gegen ihn niedergestochen haben soll. Die Frau ging am 6. Jänner in Floridsdorf in eine Polizeistation, weil sie sich von dem Mann bedroht gefühlt hatte. Am Heimweg lauerte er ihr auf. Sie überlebte knapp. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Neue Proteste im Iran

Teheran/Genf - Nach Protestaufrufen sind im Iran erneut Tausende Menschen gegen die repressive Politik auf die Straßen gegangen. In der Hauptstadt Teheran versammelten sich am Dienstag Demonstranten an Universitäten, zentralen Plätzen und den Basaren, wie Augenzeugen berichteten. An mehreren Orten sollen Sicherheitskräfte gewaltsam gegen die Proteste vorgegangen sein.

Pistolenproduzent Glock mit Rekordeinnahmen 2021

Wien/Deutsch-Wagram - Der österreichische Pistolen-Hersteller Glock hat 2021 - wie bereits im Jahr zuvor - wieder einen Rekordumsatz erzielt. Der Umsatzanstieg lag bei 13,9 Prozent auf 888,8 Mio. Euro. "2021 war von einer sehr starken Nachfrage und von einer Produktion an der Kapazitätsgrenze über das gesamte Jahr geprägt", heißt es im Lagebericht zur Konzern-Bilanz 2021 der Glock GmbH, von dem der "Kurier" berichtet.

