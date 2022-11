Medien: Zwei Tote bei Einschlag russischer Raketen in Polen

Warschau - Nach einer Explosion mit zwei Toten in Polen haben Medien von einem Einschlag russischer Raketen in dem NATO-Mitgliedsland berichtet. Die polnische Feuerwehr bestätigte am Dienstag zunächst allerdings nur zwei Tote bei einer Explosion in Przewodow nahe der ukrainischen Grenze. "Es ist unklar, was geschehen ist", sagte der diensthabende Beamte. Der polnische Hörfunk-Sender ZET berichtete von zwei verirrten russischen Raketen. Russland wies die Berichte zurück.

Mehr als sieben Millionen ukrainische Haushalte ohne Strom

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat nach Angaben aus Kiew am Dienstag massive Raketenangriffe auf verschiedene ukrainische Städte geflogen und dabei große Teile der Energie-Infrastruktur beschädigt. Betroffen waren unter anderem Kiew, Lwiw und Charkiw. Den ukrainischen Angaben zufolge fiel in mehr als sieben Millionen Haushalten im Land der Strom aus. Am Nachmittag ertönten laut einer Luftabwehr-App in der gesamten Ukraine Sirenen, kurz darauf waren Explosionen in Kiew, Lwiw und Charkiw zu hören.

G20-Gipfel auf Bali debattiert über digitale Transformation

Nusa Dua - Die G20-Runde führender Wirtschaftsmächte beendet am Mittwoch auf der indonesischen Insel Bali ihre zweitägigen Gipfel-Beratungen. Bei der dritten und letzten Arbeitssitzung wollen die Staats- und Regierungschefs sowie die Vertreter der EU über Chancen und Risiken der digitalen Transformation sprechen. Im Entwurf für die Abschlusserklärung des Gipfels heißt es, die Corona-Pandemie habe die Transformation des digitalen Ökosystems und der digitalen Wirtschaft beschleunigt.

Österreich, Ungarn und Serbien beraten über Migration

Belgrad - Österreich, Ungarn und Serbien beraten am Mittwoch einmal mehr zum Thema Migration. In der serbischen Hauptstadt Belgrad trifft Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Nachmittag auf den serbischen Regierungschef Aleksandar Vucic und den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n. Ziel des Migrationsgipfels ist es, eine starke Achse im Kampf gegen illegale Migration zu bilden und gemeinsam Maßnahmen für einen starken Grenzschutz zu setzen.

Lebenslange Haft nach versuchtem Frauenmord in Wien

Wien - Mit einem Schuldspruch wegen Mordversuchs im Sinne der Anklage ist am Dienstagabend ein Prozess gegen einen 47-jährigen Mann zu Ende gegangen. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er seine Ex-Frau nach einer Anzeige gegen ihn niedergestochen haben soll. Die Frau ging am 6. Jänner in Floridsdorf in eine Polizeistation, weil sie sich von dem Mann bedroht gefühlt hatte. Am Heimweg lauerte er ihr auf. Sie überlebte knapp. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Trump will laut Insidern bei Präsidentenwahl antreten

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will Insidern zufolge ungeachtet der jüngsten Rückschläge seiner Verbündeten in zwei Jahren bei der Präsidentenwahl antreten. "Präsident Donald J. Trump und sein Team arbeiten auf Hochtouren und sind voll und ganz darauf konzentriert, unser Land zu retten", hieß es am Dienstag wenige Stunden vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt des Republikaners auf seinem Anwesen in Palm Beach.

Berichte über Tote bei Protesten im Iran

Teheran - Bei landesweiten Protesten im Iran sind Berichten zufolge mehrere Menschen getötet worden. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete am Dienstag, dass ein Offizier der Revolutionsgarden im Nordwesten getötet worden sei. In der Provinz Kurdistan gab es Berichten von Aktivisten zufolge Tote aufseiten von Protestteilnehmern und Sicherheitskräften. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Pistolenproduzent Glock mit Rekordeinnahmen 2021

Wien/Deutsch-Wagram - Der österreichische Pistolen-Hersteller Glock hat 2021 - wie bereits im Jahr zuvor - wieder einen Rekordumsatz erzielt. Der Umsatzanstieg lag bei 13,9 Prozent auf 888,8 Mio. Euro. "2021 war von einer sehr starken Nachfrage und von einer Produktion an der Kapazitätsgrenze über das gesamte Jahr geprägt", heißt es im Lagebericht zur Konzern-Bilanz 2021 der Glock GmbH, von dem der "Kurier" berichtet.

