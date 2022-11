Trump will 2024 wieder US-Präsident werden

Washington/Nusa Dua - Der frühere US-Präsident Donald Trump will bei der Präsidentenwahl 2024 erneut für die Republikaner antreten. Das kündigte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) bei einem Auftritt in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Staat Florida an. "Amerikas Comeback beginnt genau jetzt", sagte der 76-Jährige vor geladenen Gästen in einem Saal. Trump hatte die Wahl 2020 gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Seine Wahlniederlage hat Trump bis heute nicht eingeräumt.

NATO-Dringlichkeitssitzung zu Explosion in Polen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Warschau - Die NATO hält am Vormittag in Brüssel eine Dringlichkeitssitzung wegen des Raketeneinschlages im Osten Polens ab. Sie beginne um 10.00 Uhr (MEZ), teilen ein europäischer Diplomat und zwei NATO-Vertreter mit. Geleitet werde die Sitzung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, heißt es in einer Presseerklärung der NATO. Er werde voraussichtlich um 12.30 Uhr eine Pressekonferenz geben.

Mehrheit der G20-Staaten "verurteilt" Ukraine-Krieg

Nusa Dua/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die G20-Gruppe führender Industrie- und Schwellenländer hat bei ihrem Gipfel auf Bali trotz großer Meinungsunterschiede zum Ukraine-Krieg eine gemeinsame Abschlusserklärung angenommen. Das Papier wurde am Mittwoch auf der indonesischen Ferieninsel offiziell verabschiedet. In der Erklärung verurteilte die große Mehrheit der Staats- und Regierungschefs der G20 den seit mehr als acht Monaten dauernden russischen Angriffskrieg aufs Schärfste.

Krankenversicherung rechnet mit leichter Verluststeigerung

Wien - Die unsichere wirtschaftliche Zukunft angesichts von Teuerung, Ukraine-Krieg und Energiekrise lässt auch Österreichs Krankenkassen in ihrer Verlusterwartung vorsichtiger werden. Laut der der APA vorliegenden aktuellen Gebarungsvorschau wird für heuer nun ein Defizit von 356,8 Mio. Euro erwartet, nachdem dieser Prognose im August noch bei 337,8 Mio. Euro gelegen war. Für 2023 wird jetzt statt einer Verringerung eine saftige Steigerung des Verlusts vorhergesagt.

Nehammer sieht Debatte um EMRK "viel breiter"

Wien - Für Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist die von ÖVP-Klubobmann August Wöginger angestoßene Debatte um die Europäische Menschenrechtskonvention "viel breiter" zu sehen. Anlass ist das gescheiterte europäische Asylsystem, sagte Nehammer am Mittwoch nach dem Ministerrat: "Österreich ist ein Binnenland und hat über 90.000 Asylanträge - das ist zu viel und zeigt, dass der EU-Außengrenzenschutz nicht funktioniert."

Wifo: Energiepreise dämpfen Wirtschaftswachstum

Wien - Die hohen Energiepreise dürften das Wachstum in Österreich nicht nur kurz- sondern auch mittelfristig dämpfen. Laut Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) wird es 2023 zu einer Stagflation - also hoher Inflation bei geringem Wachstum - kommen. Danach wird die heimische Wirtschaft nur schleppend wieder in Schwung kommen - von 2023 bis 2027 rechnet das Wifo mit einem jährlichen BIP-Wachstum von durchschnittlich nur 1,0 Prozent.

Testflug für NASA-Mondmission "Artemis 1" gestartet

Washington - Nach monatelangen Verschiebungen ist die krisengeplagte NASA-Mondmission "Artemis 1" am Mittwoch gestartet. Mit der Rakete "Space Launch System" hob die unbemannte Kapsel "Orion" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab, wie auf Live-Bildern der US-Raumfahrtbehörde NASA zu sehen war. Rund drei Wochen lang soll "Orion" in einer Umlaufbahn um den Mond herum unterwegs sein, bevor die Kapsel am 11. Dezember zurück auf der Erde erwartet wird.

