Rakete in Polen kam wohl aus der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Warschau - Die NATO hat nach Angaben ihres Generalsekretärs Jens Stoltenberg keine Hinweise darauf, dass der Raketeneinschlag in Polens Grenzgebiet zur Ukraine ein vorsätzlicher Angriff war. Nach vorläufigen Analysen sei der Vorfall wahrscheinlich durch eine ukrainische Flugabwehrrakete verursacht worden, sagte Stoltenberg nach einer Dringlichkeitssitzung am Mittwoch in Brüssel. Es gebe keinen Hinweis für einen Angriff auf Polen, sagte auch der polnische Präsident Andrzej Duda.

Mutter-Kind-Pass wird reformiert

Wien - Der Mutter-Kind-Pass wird reformiert. Das 1974 eingeführte gelbe Büchlein wird einerseits umbenannt und in seinen Leistungen erweitert und anderseits digitalisiert. Der neue Eltern-Kind-Pass soll 2024 fertig sein. Gleichzeitig soll auch der zuletzt entflammte Konflikt der Ärztekammer mit der Sozialversicherung wegen der aus Sicht der Ärzte zu niedrigen Tarife für Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen gelöst werden. Er wird schon 2023 mehr Geld geben, kündigte die Regierung an.

Wifo: Energiepreise dämpfen Wirtschaftswachstum

Wien - Die hohen Energiepreise dürften das Wachstum in Österreich nicht nur kurz- sondern auch mittelfristig dämpfen. Laut Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) wird es 2023 zu einer Stagflation - also hoher Inflation bei geringem Wachstum - kommen. Danach wird die heimische Wirtschaft nur schleppend wieder in Schwung kommen - von 2023 bis 2027 rechnet das Wifo mit einem jährlichen BIP-Wachstum von durchschnittlich nur 1,0 Prozent.

Klimaschützer besetzten Hörsaal an Uni Wien

Wien/Österreich-weit - Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben - wie bereits vor Längerem angekündigt - am Mittwoch unter dem Titel "Erde brennt" einen Hörsaal der Uni Wien besetzt, bestätigte eine Sprecherin der Hochschule der APA. Die Aktivisten, die aktuell den Hörsaal C1 im Alten AKH okkupieren, hatten bereits vor einem Monat für November die Besetzung von Unis und Schulen "auf der ganzen Welt" angekündigt. In Österreich sollen demnach Aktionen in Wien, Salzburg und Innsbruck stattfinden.

Nehammer sieht Debatte um EMRK "viel breiter"

Wien - Für Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist die von ÖVP-Klubobmann August Wöginger angestoßene Debatte um die Europäische Menschenrechtskonvention "viel breiter" zu sehen. Anlass ist das gescheiterte europäische Asylsystem, sagte Nehammer am Mittwoch nach dem Ministerrat: "Österreich ist ein Binnenland und hat über 90.000 Asylanträge - das ist zu viel und zeigt, dass der EU-Außengrenzenschutz nicht funktioniert."

Krankenversicherung rechnet mit Verluststeigerung

Wien - Die unsichere wirtschaftliche Zukunft angesichts von Teuerung, Ukraine-Krieg und Energiekrise lässt auch Österreichs Krankenkassen in ihrer Verlusterwartung vorsichtiger werden. Laut der der APA vorliegenden aktuellen Gebarungsvorschau wird für heuer nun ein Defizit von 356,8 Mio. Euro erwartet, nachdem dieser Prognose im August noch bei 337,8 Mio. Euro gelegen war. Für 2023 wird jetzt statt einer Verringerung eine saftige Steigerung des Verlusts vorhergesagt.

Todesurteile gegen iranische Demonstranten

Teheran/Nusa Dua - Im Zusammenhang mit den Protesten im Iran sind drei weitere Demonstranten zum Tode verurteilt worden. Dies berichtete die Nachrichtenagentur FARS am Mittwoch. Gegen die Todesurteile könne Berufung eingelegt werden, hieß es weiter. Bereits in den vergangenen Tagen wurden zwei Menschen zum Tode und weitere zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden seit Beginn der Proteste vor zwei Monaten rund 15.000 Demonstranten festgenommen.

Proteste gegen den Wahlsieg von Lula

Brasilia - Tausende Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro haben in Brasilien gegen den Wahlsieg von Luiz In�cio Lula da Silva protestiert. Sie forderten das Militär auf einzugreifen. In einigen Städten wie Belo Horizonte und Recife zogen die Demonstranten vor Kasernen, wie das brasilianische Nachrichtenportal "G1" am Dienstagabend (Ortszeit) meldete. Bislang hat Bolsonaro seine Niederlage nicht ausdrücklich eingeräumt, aber signalisiert, dem Wechsel nicht im Weg zu stehen.

Wiener Börse notiert schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag weiterhin mit schwächerer Tendenz notiert. Der ATX gab um 0,83 Prozent auf 3.198 Punkte ab, nachdem er zuvor vier Gewinntage in Folge absolviert hatte. Auch die europäischen Leitbörsen präsentierten sich nach dem jüngsten Aufwärtsschub mit Kursverlusten. Am heimischen Aktienmarkt rückte die Semperit-Aktie nach der Zahlenvorlage des Konzerns mit einem zweistelligen Kursabschlag von fast 15 Prozent in den Fokus.

