Rakete in Polen kam wohl aus der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Warschau - Die NATO hat nach Angaben ihres Generalsekretärs Jens Stoltenberg keine Hinweise darauf, dass der tödliche Raketeneinschlag in Polens Grenzgebiet zur Ukraine ein vorsätzlicher Angriff war. Nach vorläufigen Analysen sei der Vorfall wahrscheinlich durch eine ukrainische Flugabwehrrakete verursacht worden, sagte Stoltenberg nach einer Dringlichkeitssitzung am Mittwoch in Brüssel. Es gebe keinen Hinweis auf einen Angriff auf Polen, sagte auch der polnische Präsident Andrzej Duda.

Mutter-Kind-Pass wird reformiert

Wien - Der Mutter-Kind-Pass wird reformiert. Das 1974 eingeführte gelbe Büchlein wird einerseits umbenannt und in seinen Leistungen erweitert und anderseits digitalisiert. Der neue Eltern-Kind-Pass soll 2024 fertig sein. Gleichzeitig soll auch der zuletzt entflammte Konflikt der Ärztekammer mit der Sozialversicherung wegen der aus Sicht der Ärzte zu niedrigen Tarife für Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen gelöst werden. Er wird schon 2023 mehr Geld geben, kündigte die Regierung an.

Klimaschützer besetzten Hörsaal an Uni Wien

Wien/Österreich-weit - Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben - wie bereits vor Längerem angekündigt - am Mittwoch unter dem Titel "Erde brennt" einen Hörsaal der Uni Wien besetzt. Die Aktivisten, die seit 13.00 Uhr den Hörsaal C1 im Alten AKH okkupieren, hatten für November die Besetzung von Unis und Schulen "auf der ganzen Welt" avisiert. In Österreich sollen demnach Aktionen in Wien, Salzburg und Innsbruck stattfinden.

Nehammer will "Asyltourismus" stoppen - Gipfel in Belgrad

Belgrad - Das Thema Migration ist Mittwochnachmittag im Zentrum eines Treffens der Regierungschefs von Serbien, Österreich und Ungarn in Belgrad gestanden. Ziel des Migrationsgipfels war es, eine starke Achse im Kampf gegen illegale Migration zu bilden und gemeinsam Maßnahmen für einen starken Grenzschutz zu setzen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) betonte, dass das Asylsystem der EU "gescheitert" sei. Zudem müsse "Asyl � la Carte" beendet und der "Asyltourismus" gestoppt werden.

Covid-Prognose zeigt Spitalsrückgang und stabile Infektionen

Wien - Die Modellrechner des Covid-Prognosekonsortiums erwarten in den kommenden beiden Woche einen weiteren langsamen Rückgang der Infizierten in Spitälern. Der Belag auf Normalstationen dürfte von 909 am (gestrigen) Dienstag auf im Mittelwert 743 Betroffene am 30. November sinken, bei einer Schwankungsbreite von 585 bis 945 belegten Betten. Bei den gemeldeten Neuinfektionen bleibt es bei einer Stagnation, hieß es am Mittwoch. Am Dienstag gab es 4.821 neue Fälle und elf Covid-Tote.

Musk stellt Mitarbeiter vor Wahl: Überstunden oder Kündigung

San Francisco - Mitten in einer Entlassungswelle hat der neue Twitter-Besitzer Elon Musk seinen Mitarbeitern ein Ultimatum gestellt: Sie müssten bis Donnerstag entscheiden, ob sie "lange Arbeitszeiten mit hoher Intensität" akzeptierten oder eine Abfindung von drei Monatsgehältern annehmen wollten, twitterte er über den Kurznachrichtendienst an die Beschäftigten.

Oö. Sorge wegen geplanten Atomparks in Temelin

Temelin/Linz/Wien - Ein geplanter Atompark in Tschechien sorgt für Unbehagen in Oberösterreich. So sollen am Gelände rund um das AKW Temelin nicht nur zwei neue Kraftwerksblöcke entstehen, sondern auch ein Pilotprojekt für sogenannte Small Modular Reactors (SMR) und möglicherweise ein Atommüll-Endlager. Tschechische Atomgegner sorgen sich, dass Tschechien darüber hinaus die Bewilligung von Atomanlagen wie auch des Atommüllendlagers vereinfachen und beschleunigen wolle.

Wiener Börse schließt schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch in einem schwachen internationalen Börsenumfeld ebenfalls tiefer beendet. Der ATX büßte 1,16 Prozent auf 3.187 Punkte ein, nachdem er zuvor vier Gewinntage in Folge absolviert hatte. Auch die europäischen Leitbörsen beendeten zur Wochenmitte den jüngsten Aufwärtsschub. Am heimischen Aktienmarkt rückte die Semperit-Aktie nach der Zahlenvorlage des Konzerns mit einem fast zweistelligen Kursabschlag von 9,6 Prozent in den Fokus.

