Rakete in Polen kam wohl aus der Ukraine

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Raketeneinschlag in Polen hat die NATO Entwarnung gegeben: Es gebe keine Hinweise auf einen russischen Angriff, erklärte Bündnis-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch nach einer Dringlichkeitssitzung in Brüssel. Nach vorläufigen NATO-Erkenntnissen habe eine ukrainische Luftabwehrrakete die Explosion in Polen mit zwei Toten verursacht. Dennoch gaben die NATO und westliche Regierungen Russland wegen seines Angriffskriegs eine Mitverantwortung für den Vorfall.

Großteil der Österreicher fliegt höchstens einmal im Jahr

Wien - Ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher steigt nie in ein Flugzeug. Die Hälfte der Bevölkerung ab 16 Jahren fliegt einmal im Jahr oder seltener und eine von sechs Personen mehrmals pro Jahr oder häufiger. "In Österreich ist die Gruppe jener, die nie fliegen, doppelt so groß, wie die Gruppe jener, die häufig fliegen", erläutert Lina Mosshammer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Die Expertin fordert für mehr Klimaschutz bessere grenzüberschreitende Bahnverbindungen.

Lohnanstieg um bis zu 10,2 Prozent im Sozialwirtschaft-KV

Wien - In der Nacht auf Donnerstag haben sich die Sozialpartner der Sozialwirtschaft nach 16 Verhandlungsstunden auf den Kollektivvertrag geeinigt. Demnach werden die Löhne und Gehälter um bis zu 10,2 Prozent steigen. Dies gaben die Gewerkschaften GPA und vida nach einer Einigung in der vierten Runde mit dem Arbeitgeberverband SWÖ bekannt. 130.000 Beschäftigte in der Sozialwirtschaft, also dem privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich, sind davon betroffen.

Nehammer will "Asyltourismus" stoppen - Gipfel in Belgrad

Belgrad - Das Thema Migration ist Mittwochnachmittag im Zentrum eines Treffens der Regierungschefs von Serbien, Österreich und Ungarn in Belgrad gestanden. Ziel des Migrationsgipfels war es, eine starke Achse im Kampf gegen illegale Migration zu bilden und gemeinsam Maßnahmen für einen starken Grenzschutz zu setzen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) betonte, dass das Asylsystem der EU "gescheitert" sei. Zudem müsse "Asyl � la Carte" beendet und der "Asyltourismus" gestoppt werden.

Gerichtsurteil wegen Flugzeug-Abschuss über Ostukraine

Amsterdam - Mehr als acht Jahre nach dem Abschuss des Passagierfluges MH17 mit 298 Toten wird ein Strafgericht in den Niederlanden am Donnerstag sein Urteil gegen vier mutmaßliche Täter verkünden. Die Angeklagten - drei Russen und ein Ukrainer - waren hochrangige prorussische Separatisten in der Ostukraine und sollen nach Darstellung der Anklage die Rakete besorgt haben, mit der die Maschine abgeschossen wurde.

Nationalrat segnet das Budget 2023 ab

Wien - Der Nationalrat beschließt am Donnerstag das Budget für das nächste Jahr. Seit Dienstag wurde darüber im Plenum beraten, teilweise in scharfer Auseinandersetzung zwischen Opposition und Regierung. Der Voranschlag für 2023 steht im Zeichen der hohen Inflation und Energiepreise in Folge des russischen Angriffes auf die Ukraine. Während die Ausgaben für die Bewältigung der Corona-Krise zurückgehen, wird jetzt viel Geld für die Abfederung der Teuerung aufgewandt.

red